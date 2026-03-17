이정현이 김영환을 날린 이유

▲6.3 지방선거 충북지사 국민의힘 공천에서 컷오프(공천 배제) 통보를 받은 김영환 충북도지사가 17일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사를 찾아 당의 결정에 문제를 제기하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기