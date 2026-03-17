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정치

26.03.17 17:45최종 업데이트 26.03.17 17:53

이정현이 김영환을 날린 이유

[이병한의 상황실] 인기도 없는데, 구설에 휘말린 현역 충북도지사... 진짜 '혁신' 이어질지는 미지수

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오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브(https://www.youtube.com/watch?v=4dLxZNuqqa4)에서 확인하실 수 있습니다.
6.3 지방선거 충북지사 국민의힘 공천에서 컷오프(공천 배제) 통보를 받은 김영환 충북도지사가 17일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사를 찾아 당의 결정에 문제를 제기하고 있다.
6.3 지방선거 충북지사 국민의힘 공천에서 컷오프(공천 배제) 통보를 받은 김영환 충북도지사가 17일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사를 찾아 당의 결정에 문제를 제기하고 있다. ⓒ 유성호

# 오늘의 여조

전북일보·JTV·전라일보-케이스탯리서치
- 2026년 3월 13~15일 전북 성인 1029명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 전북도지사 후보 적합도 : 김관영 39% 이원택 23% 안호영 9%
- 민주당 후보 적합도 : 김관영 41% 이원택 24% 안호영 11%


# 이재명 대통령 또 등판

- 오늘(17일) 아침 이재명 대통령이 또 엑스(X)에 글을 올렸다. "당정협의로 만든 당정협의안은 검찰 수사 배제에 필요한 범위 내라면 당정협의를 통해 10번이라도 수정가능하다. 다만 어떤 이유든 개혁에 장애를 가져오는 불필요한 과잉은 안된다." 불과 하루 전 1800자가 넘는 장문의 메시지로 "개혁은 실질적 성과가 중요하다. 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 기득권 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없다"고 밝혔던 데에 이어 아예 '당정협의', 하지만 사실상 '정부가 주도하겠다'며 과도한 당정 갈등, 내부 분열은 그만하라는 마지막 교통정리에 나섰다. 일각에서는 대통령이 김어준씨와 선을 그었다는 해석도 나오고 있다.


- 이 대통령은 사실 취임 후 검찰·사법개혁에 관한 직접적 언급을 잘 하지 않았다. 여러모로 폭발력이 크고 민감한 사안이란 점도 있지만, 이 문제보다 더 위중한 일들이 정말 많았다. 미국 관세, 반도체, 부동산 그리고 최근 미·이스라엘-중동 전쟁까지. 기름값만 난리가 아니라 환율, 글로벌 긴축 가능성 등 전세계 경제와 정세의 불안정성이 커지고 있는 상황.
- 그런데 지난주 한국갤럽 조사에서 이재명 대통령은 직무수행 긍정 평가 최고치를 찍었는데 부정 평가 내용 중 주목할 부분이 있었다. 바로 대통령 부정 평가 이유에 '검찰 개혁 문제'가 처음 등장한 것. 그간 검찰·사법개혁(2025년 9월 3주차), 대장동 사건/검찰 항소 포기 압박(11월 2~4주차), 법을 마음대로 변경(3월 1주차) 등이 부정 평가 이유로 꼽힌 조사들은 있었다. 하지만 해당 사안들은 주로 사법부를 대상으로 하는 내란전담재판부 설치나 법 왜곡죄·재판소원·대법관 증원 같은 이슈들이었다. 대통령으로선 산적한 현안들이 많은데 자꾸 검찰개혁으로 '불'이 번지는 것을 막아야겠다는 필요성을 느꼈을 것. 이 대통령은 17일 국무회의에서도 검찰개혁 논의 과정을 두고 아쉬움을 토로했다.

# 이정현이 김영환을 날린 이유

김영익 공관위원 부르는 국민의힘 이정현 공천관리위원장 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하던 중 김영익 공관위원을 단상으로 부르고 있다.
김영익 공관위원 부르는 국민의힘 이정현 공천관리위원장국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하던 중 김영익 공관위원을 단상으로 부르고 있다. ⓒ 연합뉴스

- 어제 국민의힘 공천관리위원회의 첫 현역 컷오프(부적격 판정)이 있었다. 주인공은 김영환 충북도지사. 김 지사는 오늘 오전 여의도 당사를 찾아 "밀실야합" "정치공작"이라고 반발했다.
- 반면 이정현 위원장은 이번 결정을 "국민의힘이 다시 태어나기 위한 결단"이라고 강조했다. 한마디로 '혁신공천'이라는 것. 정말 그럴까. 일단 여론조사 흐름을 보면, 국민의힘 공관위의 막막함을 엿볼 수 있다. 한 마디로 '무주공산'.

1. 데일리안경인데일리안TV-코리아정보리서치
- 2026년 3월 9~10일, 충북 성인 1,005명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 충북도지사 후보 적합도 : 김영환 12.5% 노영민 14.3% 송기섭 13.4% 신용한 16.5% 윤갑근 9.4% 윤희근 3.9% 조길형 7.2% 한범덕 9.6%
- 민주당 후보 경쟁력 : 노영민 17.5% 송기섭 15.5% 신용한 24.3% 한범덕 13.1% 기타 7.2% 없음 16.4% 모름 6.1%
- 차기 충북도지사가 갖출 덕목 : 행정경험·능력 27.9% 도덕성·청렴성 24.0% 정책·공약 21.2% 충북에 대한 이해도 15.0% 정치성향·정당이력 6.9% 모름 4.9%


2. 오마이뉴스-리얼미터
- 2026년 2월 13~14일 충북 성인 809명 무선ARS. 표본오차 ±3.4%p(95% 신뢰수준)
- 민주당 후보 지지도 : 신용한 22.7% 노영민 14.9% 한범덕 11.7% 송기섭 10.9% 기타 5.4% 없음 21.3% 잘 모름 13.2%
- 국민의힘 후보 지지도 : 김영환 18.4% 조길형 12.0% 윤갑근 8.8% 윤희근 7.5% 기타 5.5% 없음 37.9% 잘 모름 9.8%
- 가상대결 : 노영민 40.1% VS 김영환 29.7% / 신용한 43.9% VS 김영환 29.2%
- 김영환 지사 도정 수행 평가 : 긍정 29.1%-부정 54.2%
- 이재명 대통령 국정 수행 평가 : 긍정 61.5%-부정 30.8%


3. 중부매일-리서치앤리서치
- 2026년 2월 7~8일 충북 성인 1012명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%(95% 신뢰수준)
- 민주당 후보 적합도 : 신용한 14.3% 노영민 12.3% 송기섭 12.2% 한범덕 6.1% 없음+모름 55.1%
- 국민의힘 후보 적합도 : 김영환 13.9% 조길형 9.3% 윤갑근 5.9% 윤희근 5.9% 없음+모름 65.0%
- 이재명 대통령 국정 수행 평가 : 긍정 59.6%-부정 20.7%


4. KBS충주-한국리서치
- 2026년 1월 13~15일 충북 성인 1004명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 충북도지사 후보 지지도 : 김영환 10% 노영민 8% 송기섭 8% 신용한 9% 윤갑근 3% 윤희근 2% 없음 30% 모름/무응답 10%
- 민주당 후보 적합도 : 노영민 13% 송기섭 10% 신용한 13% 한범덕 8% 없음+모름/무응답 49%
- 국민의힘 후보 적합도 : 김영환 14% 윤갑근 5% 윤희근 5% 없음+모름/무응답 60%
- 대통령 국정 수행 평가 : 긍정 65%-부정 27%


- 현역 도지사가 인기가 없을 수는 있다. 때마침 오늘 경찰에서 김영환 지사의 구속영장을 신청했다. 지난해 8월 충북도청 압수수색에 들어가며 김 지사가 체육계 인사들로부터 3천만원을 수수했다는 혐의에 관한 수사를 본격화한 지 7개월 만이다. 즉 김영환 지사 본인의 리스크도 분명히 존재하는 상황. 하지만 전체 후보군에서 없음+모름/무응답이 50%를 넘는 것은 너무 치명적이다. 그렇다고 이번 일이 '혁신공천'이라고 하기에는, 다른 현역 단체장 단수공천이 너무 많다.
- 민주당도 안심하기에는 이르다. 조사에 따라 민주당 후보 적합도를 물었을 때, 국민의힘처럼 '없음+모름+무응답'이 절반을 넘기는 경우가 존재하기 때문. 아직 '판'이 뜨거워지지 않은 탓인지, 아닌지는 좀더 지켜봐야 한다.

덧붙이는 글 | 이 기사에 소개된 여론조사들의 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

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#이병한의상황실#이정현#김영환#이재명#검찰개혁

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오마이뉴스 박소희입니다.

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