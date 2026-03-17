부산에서도 연일 호르무즈 파병 반대 시위

큰사진보기 ▲17일 부산시 부산진구 주부산미국영사관 건물 1층 앞에서 부산평화너머 활동가, 회원들이 미국·이스라엘의 이란 공격을 규탄하는 릴레이 1인시위를 이어가고 있다. 이날 이들의 손에는 최근 미국의 미사일 공격으로 숨진 이란 남부 미나브 여자 초등학교 아이들의 영정사진이 들렸다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 부산시 부산진구 주부산미국영사관 건물 1층 앞에서 부산평화너머 활동가, 회원들이 미국·이스라엘의 이란 공격을 규탄하는 릴레이 1인시위를 이어가고 있다. 이날 이들의 손에는 최근 미국의 미사일 공격으로 숨진 이란 남부 미나브 여자 초등학교 아이들의 영정사진이 들렸다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

트럼프 미국 대통령이 한국을 비롯한 5개 국가의 호르무즈 해협 개입을 바라고 있지만, 절대로 이에 응해선 안 된다는 목소리가 커진다. 부산에서는 미국과 이스라엘의 불법 침공으로 벌어진 명분 없는 전쟁으로 우리 국민을 내몰지 말라는 릴레이 시위가 연일 펼쳐지고 있다.진보당 부산시당은 17일 "미국의 부당한 파병 요구를 규탄한다"라는 내용으로 이날 부산 곳곳에서 전 당원 행동전에 들어갔다고 밝혔다. 지방선거 준비로 바쁜 상황이지만, 이날만큼은 지역의 주요 거점에 관련 펼침막을 내걸고 동시다발 당원 1인시위를 진행했다.언론에 낸 입장문을 통해선 "대한민국은 미국의 전쟁 하청업체가 아니"라며 이재명 정부의 단호한 태도를 촉구했다. 부산 진보당은 "파병은 균형 외교 붕괴와 경제를 고립시키는 행위"라며 "유가 폭등도 모자라 직접적인 억류 위협, 돌이킬 수 없는 경제 위기에 휘말리게 될 것"이라고 사태를 우려했다.나아가 미국을 향해서도 "자신들이 일으킨 전쟁의 책임과 위험부담을 동맹국에 전가하고 있다"라고 비판했다. 이는 일방적 공격으로 시작한 통제 불가능한 국제분쟁에 대한민국을 끌어들이지 말라는 요구다. 부산시당 관계자는 "(선거라고 해도) 전쟁, 파병의 부당성을 알리는 노력을 멈추지 않겠다"라고 말했다.평화주권행동 부산평화너머는 하루가 멀다 하고 손팻말을 든 채 주부산미국영사관 앞을 찾는 중이다. 이날 역시 릴레이 1인시위에 나선 부산평화너머는 "초등학생들을 죽인 전쟁도 모자라 다른 나라에 파병까지 요청하고 있는 상황"이라며 "이 같은 살인 행위에 공범이 될 수는 없다"라고 목청을 높였다.손팻말의 내용도 참혹한 공격의 결과에 집중하는 등 점점 달라지는 양상이다. 전쟁이 시작됐던 지난 3월 초 금이 간 '전쟁광 트럼프 대통령' 풍자 사진을 앞세워 1인시위를 전개했던 평화너머는 이번 주부터는 이란 현지 매체의 1면을 손팻말로 만들어 나왔다. 앞서 테헤란 타임즈는 '진실을 확인하라'라며 이란 남부 미나브 초등학교 100여 명의 희생자 사진을 지면 대문으로 채운 바 있다.이날 낮 점심시간 미영사관 건물 1층에 선 박희선 평화너머 활동가는 "자식을 키우고 군대에 보낸 엄마 입장에서 가만히 있을 수 없어 참여했다. 이란에 사는 사람 그 누구도 이런 일이 일어날 거란 생각을 하진 못했을 것"이라며 "트럼프와 미국은 명분 없는 이 전쟁을 당장 중단해야 한다"라고 말했다.특히 그는 목숨을 잃은 초등학생 영정을 들고 있는 한 부모의 외신 사진을 보고 충격을 받았다. 박 활동가는 "이를 접하고 너무나 마음이 아팠다. 이렇게 전쟁이 계속되면 민간인 사상자가 더 많이 나올 것이다. 이도 모자라 이제 우리나라 청년들까지 끌어들이겠다는 건 절대 일어나선 안 되는 일"이라고 걱정을 감추지 못했다.노동자들은 공개 성명으로 호르무즈 파병 반대에 합류했다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산지역본부는 하루 전 "중동 지역의 군사적 긴장을 더욱 확대하고 전쟁을 장기화할 위험이 크다. 단호히 거부하라"라며 정부를 압박했다. 미국은 유조선 호위와 해상 안전 확보를 명분으로 내걸었지만, 노동자들은 전혀 동의하지 않았다. 부산본부는 이를 사실상 '확전'으로 규정했다.미국의 압박이 커질수록 시민사회는 대응을 더 확대할 예정이다. 평화너머는 21일 부산미영사관을 에워싸거나 주변을 도는 행진에 나서겠다고 집회 신고에 나섰고, 연대체인 부산자주평화연대는 18일 '파병 강요 반대' 기자회견과 임시 대표자 회의를 열기로 했다.김미진 부산평화너머 공동대표는 <오마이뉴스>와 전화통화에서 "사태가 심상치 않다. 말도 안 되는 이유로 이란을 공격하고 동맹국까지 끌어들이려는 미국을 규탄하는 의미로 행동을 준비 중"이라며 "연대체 차원으로는 내일 회의 이후 일정을 확정할 계획"이라고 밝혔다.