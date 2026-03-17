서울 129개 시민단체 "호르무즈 파병 단호히 거부하라"

큰사진보기 ▲호르무즈 파병반대 서울지역 시민사회단체 긴급 기자회견 ⓒ 김일웅 관련사진보기

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트럼프 대통령이 한국을 비롯한 주요국에 호르무즈 파병을 촉구하며 압박하고 있는 가운데 서울지역의 노동·시민사회단체들이 파병을 반대하고 나섰다.너머서울과 서울민중행동 등 서울지역 129개 노동·시민사회단체들은 광화문 KT 앞에서 기자회견을 열고 "정부는 파병 요청을 단호히 거부하라"고 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 "이번 전쟁은 유엔 결의는 물론 국제법과 국제 규범도 어긴 채 감행한 불법 침략전쟁"이라고 규정했다. 이어 "파병을 한다면 한국은 대이란 전쟁의 한복판에 휘말려 타격대상이 될 수 있다"고 지적하며 "정부는 단호하게 호르무즈 파병을 거부해야 한다"고 촉구했다.너머서울 상임대표인 김진억 본부장은 "미국과 이스라엘의 이란 침공은 국제법을 위반한 전쟁 범죄"라며 "동맹국을 방패로 삼으려는 부당한 요구를 하고 있다"고 비판했다.이어 "한국이 어떤 형태로든 파병에 나선다면 침략의 공범이 될 수 있다"며 "지금 필요한 것은 파병이 아니라 불법적인 전쟁을 중단시키는 것"이라고 말했다. 또한 이재명 정부를 향해 "명분 없는 미국의 압박을 거부하고 전쟁에 가담하지 말라"고 촉구했다.한문덕 목사는 "생명과 평화를 지켜야 할 신앙인의 양심으로 분명히 말한다"며 "대한민국은 결코 타국의 부당한 전쟁에 젊은이들을 내몰아서는 안 된다"고 강조했다.그러면서 "파병을 통해 강대국에 영합하기보다 국제사회의 평화적 중재자로서 도덕적 권위를 세워야 진정한 국익을 지킬 수 있다"며 "정부는 파병 논의를 즉각 중단하고 평화 외교의 길을 선택해야 한다"고 촉구했다.