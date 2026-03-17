김어준 논란이 던진 질문 '디지털 권력'

큰사진보기 ▲지난 10일 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장에서 김어준씨와 장인수 기자가 대화하는 모습 ⓒ 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 캡처 관련사진보기

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한국 정치에서 또 하나의 낯선 장면이 펼쳐졌다. 방송인 김어준이 진행하는 유튜브 방송에서 나온 발언 하나가 거대 정당 내부 갈등으로 번지는 상황이다. 이른바 '공소취소 거래설'.확인되지 않은 의혹은 빠르게 확산되었고, 그 여파는 더불어민주당 내부를 직접 흔들었다. 일부 의원들은 "도가 넘었다", "책임 있는 매체라면 사과해야 한다"며 공개적으로 반발했다.그러나 김어준은 물러서지 않았다. 사과 요구에도 응하지 않았고, 고발하면 무고로 대응하겠다는 강경한 자세를 유지하고 있다. 논란은 단순 해프닝을 넘어 장기화 조짐까지 보이고 있다.이번 논란의 핵심은 발언의 진위를 넘어선다. 더 주목할 부분은 유튜브 콘텐츠 하나가 정치 구조 내부를 흔들었다는 점이다.민주당 내부에서는 형평성 문제도 제기됐다. 해당 의혹과 관련해 발언자는 고발됐지만, 해당 프로그램 진행자는 고발 대상에서 제외되면서 "책임의 기준이 무엇이냐"는 질문이 이어졌다. 이 과정에서 당내에서는 더 근본적인 문제의식이 등장한다. "일부 유튜브 채널이 정치 의제를 좌우하고 있다"는 것이다. 이 발언은 단순한 불만이 아니다. 정치권 스스로 유튜브를 하나의 '권력'으로 인식하기 시작했다는 신호인 것이다.이 장면을 해외에서 바라보면, 익숙하다기보다 오히려 이질적으로 보인다. 미국과 유럽에서도 유튜브와 팟캐스트의 정치적 영향력은 이미 상당하다. 대표적으로 '조 로건'은 수천만 명의 청취자를 보유한 거대 플랫폼의 진행자다. 그러나 그의 발언이 특정 정당 내부 갈등으로 직결되는 경우는 드물다. 그는 여론에 영향을 미칠 수는 있어도, 정치 구조 내부를 직접 흔드는 변수로 작동하지는 않는다.반면 한국에서는 '유튜브 > 의혹 확산 > 정당 내부 충돌 > 책임 공방' 이라는 흐름이 빠르게 이어진다. 이 차이는 단순한 미디어 환경의 문제가 아니라 정치와 플랫폼의 관계 설정이 어디까지 정리됐는지의 차이를 보여준다.문제의 핵심은 결국 '책임'이다. 전통 언론은 오보가 발생하면 정정보도와 사과라는 장치를 통해 책임을 진다. 정치인은 발언에 대해 선거라는 방식으로 평가받는다. 그러나 유튜브는 그 사이 어딘가에 놓여 있다. 영향력은 언론과 맞먹거나 그 이상으로 커졌지만, 책임을 묻는 방식은 여전히 개인의 선택에 가까운 수준에 머물러 있다.이번 논란 역시 같은 구조를 반복한다. 발언은 정치적 파장을 일으켰지만, 그에 상응하는 책임을 어떻게 규정할 것인지에 대해서는 합의가 없다.이 현상은 한국만의 특수한 문제일까? 그렇지 않을 가능성이 크다. 오히려 한국은 더 빠르게, 더 선명하게 이 문제를 드러낸 사례일 수 있다.정당보다 빠르게 움직이고, 언론보다 넓게 확산되며, 그러면서도 책임 구조는 아직 정립되지 않은 상태. 즉, 지금 한국 정치에서 벌어지는 일은 '디지털 플랫폼이 정치 권력으로 전환되는 과정' 그 자체일 수 있다.이번 논란이 어떻게 마무리되든, 한 가지 질문은 사라지지 않는다. 영향력은 이미 권력이 되어 버렸다. 그렇다면 그 권력은 누가, 어떻게 통제할 것인가? 유튜브는 여전히 '개인의 방송'인가? 아니면 이미 '공적 책임을 져야 할 권력'인가?해외에서 보면 이번 논란은 단순한 정치 공방이 아니라 조금 더 본질적으로는, 민주주의가 새로운 권력을 따라잡지 못한 순간에 가깝다.