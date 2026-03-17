'전복 어가 빚 5억씩' '전기료 100원 가능한가'...민형배·김영록 첫 토론 격돌

큰사진보기 ▲17일 전남광주통합특별시장 더불어민주당 예비경선 첫 TV토론회에서 김영록·민형배 두 예비후보가 공방을 주고받고 있다. ⓒ 광주MBC유튜브 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 광주MBC에서 열린 더불어민주당 전남광주특별시장 경선 토론회에 앞서 예비후보 A조 민형배 의원(왼쪽부터), 주철현 의원, 김영록 지사, 강기정 시장이 기념 촬영하고 있다. 2026.3.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

6·3 지방선거를 앞두고 열린 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비경선 첫 TV토론회에서 선두권 주자로 꼽히는 김영록·민형배 두 예비후보가 전기요금 공급가격과 전복 생산 어가 부채 문제를 놓고 정면 충돌했다.민주당은 17일 광주MBC에서 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 민형배 국회의원, 주철현 국회의원 등 4명의 예비후보가 참여한 토론회를 개최했다.공방은 후보자 한 명이 나머지 3명에게 질문하는 주도권 토론부터 시작됐다.민형배 후보는 김영록 후보를 지목한 뒤 "최근 제가 완도 전복 양식장에 직접 가봤는데, 어가마다 빚이 5억 원에 이른다는 말을 들었다"며 "일손도 대부분 외국인 노동자에 의지하고 있다. 경쟁력 있던 전복 산업이 왜 이렇게 힘들어진 것이냐"고 물었다. 지난 8년간 전남도를 이끌어온 김 후보의 약한 고리를 파고든 것이다.이에 김 후보는 '전복 어가 빚 5억'이라는 지적 자체는 부정하지 않으면서도 "과잉 생산 때문이다. 양식 어가가 늘었고, 무허가 양식도 영향이 있다. 구조조정이 필요하다"고 답했다.두 후보는 스마트팜 재생에너지 확보 대책을 둘러싼 문답 과정에서도 거친 신경전을 벌였다. 김 후보 답변 과정에서 민 후보가 끼어들자 "제 설명 듣고 하세요"(김영록), "설명(답변)이 너무 길어 제 시간이 없어요"(민형배)라는 말이 오가며 목소리가 높아지기도 했다.김영록 후보는 자신의 주도권 토론이 시작되자 민형배 후보를 겨냥해 에너지·전기 분야 공약의 실현 가능성을 집중 추궁했다.김 후보는 민 후보의 '산업용 전기요금 kW당 100원 공급' 공약을 거론하며 "실현 가능한 정책이 맞느냐"고 따져 물었다. 곧이어 "한전 공급가는 180원 수준"이라며 "저는 1단계로 120원 공급 계획을 제시했는데, 100원이 가능하다는 근거가 무엇이냐"고 재차 질문했다.이에 민형배 후보는 "태양광 70%, ESS(에너지저장장치) 10%, 한전 계통 보완 전력 10%를 반영해 시뮬레이션한 결과 83원까지 나왔다"며 "부대비용까지 더해도 100원이면 가능하다"고 반박했다.김 후보는 민 후보의 에너지 지산지소(지역생산 전기, 지역 우선 소비) 대책에 대해서도 공세를 이어갔다. 민 후보가 '전남광주전력공사' 설립 등으로 문제를 풀겠다고 밝히자, 김 후보는 "공사 설립을 추진하다 첫 임기 4년을 다 보내게 될 것"이라고 지적했다.이에 민 후보가 "시·도 통합에 따라 지역 공기업도 통합해야 한다"며 "공기업 통합 과정에서 전남광주전력공사를 설립하면 되므로 시간은 별로 들지 않는다"고 맞섰다. 그러자 김 후보는 "현행법상 전력 중계는 한전만 가능하다"고 재반박했다.이날 첫 토론회에는 A조에 속한 강기정·김영록·민형배·주철현 예비후보가 참여했다. 18일 열리는 토론회는 B조인 신정훈·정준호 예비후보가 나선다.당초 B조에는 이개호 의원과 이병훈 호남발전특별위원회 수석부위원장도 포함돼 있었으나, 두 사람이 잇따라 경선 불참과 후보 사퇴를 선언하면서 양자 토론 구도로 바뀌었다.민주당 전남광주통합특별시장 경선에는 모두 6명의 후보가 경쟁하고 있다. 민주당은 18일까지 조별 토론회를 진행한 뒤 19~20일 예비 경선, 4월 3~5일 본 경선, 4월 12~14일 결선 투표를 실시할 예정이다.예비경선은 권리당원 100% 투표로 치러진다. 5명 후보가 참여하는 본경선은 권리당원 50%, 일반 국민 여론조사 50%를 반영한다. 과반 득표자가 없으면 1, 2위 후보가 결선에서 승부를 가린다.