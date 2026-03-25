윤석열 정부 때 집값 안정? 3년간 서울 아파트 최고가 쏟아졌다

공동주택(아파트) 실거래 가격 통계는 2006년 1월 1일부터 도입돼 올해로 20주년을 맞는다. 2006년부터 2025년까지 축적된 아파트 매매가 정보는 총 1063만 63건. 오마이뉴스는 3월 한달간 한국도시연구소와 공동으로, 대한민국 20년 아파트 실거래가 분석을 진행했다. 1063만 건의 방대한 거래 데이터를 통해 지난 20년간 '아파트 주소'가 한국의 자산 격차를 얼마나 심화시켰는지를 들여다봤다.

큰사진보기 ▲서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲연도별 신고가 아파트 수, 전국적으로 문재인 정부 시기 최고가 아파트가 쏟아졌고, 윤석열 정부 때는 서울을 중심으로 신고가 아파트가 많아지기 시작했다. ⓒ 신상호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 신상호 관련사진보기

아파트 주소에 따른 계급화 구조는 문재인 정부 때 본격화돼, 윤석열 정부에는 더 심화됐다. 전국적으로 아파트 최고가 거래가 집중된 시기는 문재인 정부 때였고, '집값이 안정화됐다'는 평가를 받는 윤석열 정부 때는 오히려 서울, 특히 강남에서 신고가 거래가 쏟아졌다. 그러면서 서울과 지방, 강남과 비강남 아파트간 가격 격차는 더욱 벌어지고 있다.<오마이뉴스>와 한국도시연구소는 2006년~2025년 전국 아파트(단지별 면적 구분) 14만5513곳의 연도별 1채당 평균 매매가를 통해 역대 정권별 아파트 신고가 거래 건수를 집계했다. 노무현 정부(2006~2007년), 이명박 정부(2008~2012년), 박근혜 정부(2013~2016년), 문재인 정부(2017~2021년), 윤석열 정부(2022~2024년), 윤석열 궐위 및 이재명 정부(2025년)별로 전국 아파트가 최고가를 경신했던 시점을 산출해봤다.그 결과, 2006~2013년 사이 신고가 아파트 수는 연간 1200~4000개 수준이었지만, 박근혜 정부 시절인 2015년(7264개)과 2016년(7075개) 7000개를 돌파했다. 전국적으로 아파트 신고가 거래가 쏟아졌던 시기는 문재인 정부 시절이었다. 2017~2021년까지 5년간, 아파트 5만 3539개가 최고가 기록을 갈아치웠다. 전국 아파트의 36.8%가 문재인 정부 시절 최고가를 찍었다. 문재인 정부 말기인 2021년에는 전국 아파트의 18.6%(2만7081개)가 신고가 기록을 갈아치워, 분석 기간 중 가장 높은 비율을 차지했다.이처럼 신고가를 찍는 아파트가 쏟아지는 현상은 윤석열 정부 때도 멈추지 않았다. 윤석열 정부 3년(2022년~2024년) 기간 동안에도 전국 4만3147개 아파트가 최고가 기록을 갈아치웠다. 전체 아파트의 29.7%에 달하는 수준이다. 이런 결과는 윤석열 정부 시절, '아파트 값이 안정화됐다'는 세간의 평가를 무색하게 하는 결론이다. 최고가 아파트가 쏟아진다는 건, 그만큼 아파트 값이 불안정했다는 것이다.아파트 최고가 행진은 2025년을 기점으로 흐름이 바뀐다. 2024년까지 서울 아파트 신고가 비율은 전국 아파트와 대체로 비슷한 흐름을 유지해왔다. 그런데 2025년을 기점으로 서울의 신고가 아파트 비율이 더욱 높게 나타난다. 실제로 서울 아파트의 경우 분석 대상 3만5487개 단지 중 7478개, 21.1%가 2025년 신고가 기록을 갈아치웠다. 전국 기준 2025년 신고가 아파트 거래 비중은 13%로 2021년에 비해 낮아지는 추세인데, 서울만 신고가 거래 행진이 지속되는 것이다. 그러면서 2025년 전국 신고가 거래 아파트 가운데 서울의 비중은 50%(전국 18870 단지 중 서울 7428단지)에 육박하고 있다.2023년부터 2025년까지 최고가 기록을 수차례 갈아치운 아파트들도 대부분 서울 아파트였다.한국도시연구소가 지난 2023-2025년(월별 기준) 최고가 경신 횟수가 8회 이상인 수도권 아파트 단지를 별도로 집계한 결과, 서울시 아파트 단지가 89개, 경기도 아파트 단지가 11개인 것으로 나타났다. 인천은 1곳도 없었다.신고가를 8회 이상 경신한 아파트 단지들은 대부분 강남에 있었다. 서울 자치구별 기준으로 보면 서울 강남구에 위치한 아파트가 17개로 가장 많았고, 송파구(15개)와 서초구(11개)가 그 뒤를 이었다. 이어 성동구와 영등포구가 각각 9개, 강동구 6개, 마포구 6개, 용산구와 동작구 각각 4개, 양천구 3개, 강서구 2개, 은평구와 중구 각각 1개로 나타났다.아파트 단지별로 보면, 강남구 압구정동 신현대11차(183.4㎡)와 서울시 중구 만리동 서울역센트럴자이(59.9㎡)는 해당 기간 14차례나 신고가를 갱신했다. 특히 압구정동 신현대 11차는 2025년 12월 기준 매매가가 128억 원으로 집계됐다. 신고가를 찍은 강남구 아파트 17곳의 최고 매매가격은 평균 54억7000만 원, 압구정동 현대 일대 아파트(6개 단지)로만 좁히면 75억9000만 원이다.서울에서 다른 지역들은 다소 주춤하는 사이 강남구 아파트만 신고가 폭등세를 이어가고 있는 형태. 그중에서도 '압구정현대'는 강남구 내 다른 아파트들과 가격 격차를 20억 원 이상 벌려나가며 주소 불평등 사회의 꼭대기는 더욱 좁고 위태롭게 쌓여가고 있다