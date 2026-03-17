이 대통령 "해수부 외 추가 정부 부처 분산 없다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다. 2026.3.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"해양수산부는 유일한 예외였다."

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이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 지방선거를 앞두고 다시 점화되고 있는 정부 부처 이전 공약을 칼 같이 끊어냈다.이 대통령은 이날 "해수부 부산 이전이 예측했던 것 이상의 효과가 있다. 그래서 농식품부를 광주로 보내달라고 하고, 아마 이 얘기하고 나면 강원도는 관광도시니까 문체부를 강원도로 보내달라고 이럴 것 같다"면서 이같은 입장을 밝혔다.참고로, 전남·광주 행정통합 특별법에는 문화체육관광부·농림축산식품부 이전 방안이 담겼다가 삭제된 바 있다. 하지만 전남·광주 통합시장 출마를 선언한 민형배 더불어민주당 의원은 '문체부 통합시 이전'을 공약한 상황이다.전북도지사에 도전장을 낸 같은 당 이원택 의원도 농림축산식품부 등 농림기관의 전북 유치를 강조하고 있다. 비단 호남권의 문제만은 아니다. 경남 진주시장·경북 경주시장 선거에 나선 예비후보들까지 문체부 이전을 공약화한 것으로 알려졌다.이에 대해 이 대통령이 교통정리를 확실히 한 것.이 대통령은 이날 "제가 해수부 옮길 때도 얘기했고, 다시 한번 명확하게 말씀을 드리는데 해수부는 유일한 예외"라며 "북극항로 개척이나 워낙 중요한 의제였기 때문에 정부 부처 중에 해수부만 유일하게 예외적으로 부산으로 이전했고, 나머지는 없다"고 말했다.이어 "행정도시를 만들어서 서울에서 세종으로 옮기고 있는데 또 다른 데 옮기고 그러면 되겠나"라며 "나중에 다 찢어져서 온 나라에서 국무회의하게 생겼어요? 그러면 안 되고. 추가 정부 부처 분산은 없다"고 강조했다.또한 "정부 부처는 모아야 회의라도 한다. 농식품부, 광주 갔다가 언제 올 거냐. 협의도 안 되고 그러면 안 된다"고도 덧붙였다.