'의왕과 사는 남자' 정순욱 "이재명 도지사 시절 보좌하면서 배운 노하우, 의왕에 쏟아붓겠다"

큰사진보기 ▲정순욱 더불어민주당 의왕시장 예비후보는 17일 오후 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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이재명 대통령의 경기도지사 시절 마지막 비서실장을 지낸 정순욱 예비후보가 자신의 고향인 의왕시에서 시장 출마를 공식화했다. 정 예비후보는 17일 오후 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>에 출연해 34년간 쌓아온 행정 경험과 이재명 대통령 곁에서 배운 '행정 노하우'를 바탕으로 의왕의 대전환을 이루겠다는 포부를 밝혔다.의왕에서 태어나 초·중·고교를 거친 정 예비후보는 9급 공무원으로 공직에 입문해 안양시, 경기도청을 거쳐 동두천·광명 부시장을 역임한 정통 행정 관료 출신이다. 특히 이재명 대통령이 경기도지사로 재임할 당시 인사 총괄 업무를 거쳐 비서실장으로 발탁되어 2년 6개월간 최측근에서 보좌했다.그는 이재명 대통령의 업무 스타일에 대해 "표를 의식하기보다 도민에게 실질적으로 필요한 정책을 추진하는 '위민 정치가'이자 '행정 전문가'였다"고 회상했다. 특히 계곡 정비와 신천지 행정 대집행 등을 곁에서 지켜보며 "행정은 시민의 삶을 변화시키는 강력한 도구임을 깨달았다"고 강조했다.정 예비후보가 내건 의왕시의 핵심 과제는 '교통 혁신'이다. 그는 "의왕은 신도시 개발로 성장하고 있지만 교통 인프라가 여전히 부족하다"며 남부 지역의 의왕역 복합환승센터 건립 및 1호선 지하화 추진을 약속했다. 북부 지역에는 '위례-과천선'을 제5차 국가철도망 구축계획에 포함시켜 광역 교통망을 확충하겠다는 구체적인 청사진을 제시했다.또한 '정원 도시 의왕'을 만들기 위해 백운호수 등을 시민들의 관광 명소로 개발하고, 청년 일자리 창출을 위해 의왕역 인근에 소프트웨어 중심의 복합 센터를 유치하겠다는 계획도 밝혔다.이날 방송에서는 이재명 대통령과의 에피소드도 공개됐다. 정 예비후보는 대통령이 도지사직을 사퇴하던 날, 비서실 직원들과 함께 '열심히 뛰시라'는 의미로 운동화를 선물했던 일화를 전하며 눈시울을 붉히기도 했다. 그는 최근 대통령과 직접 통화하며 출마 의사를 전했고, 대통령으로부터 "열심히 도전해 보라"는 격려를 받았다고 밝혔다.정 예비후보는 "이재명 대통령의 실용 행정 철학을 내 고향 의왕에서 구체화하고 실행에 옮기겠다"며 "의왕 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 살기 좋은 도시를 반드시 만들겠다"고 다짐했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.