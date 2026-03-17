안민석 '선거법 위반' 주장에 비정규직 노조 '사퇴하라' 맞불

안민석 경기도교육감 예비후보 측이 '선거법 위반'이라고 몰아붙이자 학교 비정규직 노동조합인 전국교육공무직본부 경기지부(아래 경기지부)가 '안민석 후보는 사퇴하라'고 맞불을 놓았다.
안 후보 측은 지난 16일 기자회견을 열어 민주·진보 단일화 기구 참여 단체인 경기지부가 특정 후보 지지를 선언하고 선거인단까지 모집하는 탈법·불법을 조장하고 있다고 주장했다. 그러면서 경기지부를 단일화 기구에서 퇴출하고 선거법 위반으로 고발하라고 민주·진보 후보 단일화를 추진하는 경기혁신연대에 요구했다. 이와 함께 선거인단 도입 논의를 중단하고 100% 여론조사 방식 단일화을 추진하라고 주문했다(관련 기사 : 안민석 측 "단일화 참가 단체가 특정 후보 지지"- "불법 아냐"
).
그러자 경기지부는 17일 경기도의회에서 기자회견을 열어 안민석 후보의 사과와 재발 방지를 약속을 요구했다. 민주·진보 후보 단일화에 성실히 임할 것도 주문했다. 이러한 요구를 받아들이지 않으면 민주·진보 교육감이 될 자격이 없는 것으로 간주, 퇴출 행동에 나서겠다고 했다.
경기지부는 또한 "특정 후보 지지와 선거인단 모집은 단일화 추진 기구 규약에 위배되지 않는다"라고 일축하며 "선거인단을 모집하는 모든 (경기교육혁신연대) 소속 단체를 불법 세력으로 간주하는 것"이라고 반박했다.
성지현 경기지부 지부장은 "특정 후보 지지와 선거인단 모집은 노조 규약, 경기교육혁신연대 규약 어디에도 어긋남이 없는, 너무나도 당연한 활동"이라며 "안 후보 측 주장은 억지 주장"이라고 비판했다. "단일화 훼손 행위 중단하고, 후보에서 사퇴하라"고 목소리를 높였다.
한편, 이 문제와 관련해 경기혁신연대는 "논의를 거쳐서 구체적인 입장을 정리하겠다"라고 밝혔다.