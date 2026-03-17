"대전시, 불법 준설 고발 이틀 만에 3차 준설 입찰... 강력 규탄"

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합, 정의당대전시당, 대전녹색당은 지난 3월 9일 대전지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "감사원 감사 결과, 대전시가 진행한 3대하천 준설 사업이 하천법과 환경영향평가법을 위반한 것으로 드러났다"고 주장하면서 이장우 대전시장과 대전시 하천 준설 사업 실무 책임자, 금강유역환경청장을 하천법 위반, 환경영향평가법 위반, 직권남용권리행사방해, 직무유기 혐의 등으로 고발했다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전시가 지난 11일 고시한 3대 하천 3차 준설사업 입찰 공고 ⓒ 대전시 관련사진보기

대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 대전시의 3대하천 준설 사업을 "불법 준설을 '유지 준설'로 위장해 절차를 회피한 사업"이라고 비판하며, 대전시가 추진 중인 '3차 준설' 입찰을 즉각 중단하라고 촉구했다.이들은 특히 "감사원 감사 결과를 근거로 이장우 대전시장을 검찰에 고발한 지 이틀 만에 대전시가 3차 준설 입찰 공고를 냈다"며 "법치주의를 조롱하고 시민 목소리를 짓밟는 오만한 행정"이라고 규탄했다.대전환경운동연합·대전충남녹색연합은 17일 성명을 내 "지난 3월 11일 대전시가 '긴급'이라는 명분을 내세워 '국가하천 재해예방 정비공사(3차) 갑천3지구' 입찰 공고를 냈다"며 "불법으로 드러난 준설에 대한 조사도 전에 또다시 3차 준설을 강행하는 것은 국가의 행정·사법 시스템을 묵살하는 주권자인 시민에 대한 정면 도전"이라고 밝혔다.이들은 대전시가 갑천 3지구 외에도 갑천1~5, 유등천, 대전천 등 총 7개 지구에 55억 원(국비 10억, 시비 45억) 규모의 준설을 계획하고 있다고 주장하며, "감사원 감사 보고서에서 대전시 준설이 '유지 준설'로 위장한 '정비 준설'임이 명백히 밝혀졌고, 지침을 형해화해 하천법과 환경영향평가법을 회피했으며 최대 3.36m까지 강바닥을 굴착한 사실이 수치로 입증됐다"고 강조했다.이들은 대전시의 '협의' 주장에 대해서도 정면으로 반박했다. 이들은 "대전시가 이번 공사를 추진하며 하천관리청인 금강유역환경청과 협의를 마쳤다고 주장하지만, 확인 결과 정작 금강청은 이번 3차 준설에 대해 아는 바가 없었다"며 "존재하지도 않는 협의를 사실인 양 호도하며 불법 공사의 명분으로 삼고 있다. 명백한 허위 사실 유포이며 시민 기만행위"라고 밝혔다.아울러 금강청을 향해서도 "심각한 직무유기에 빠져 있다"며 "금강청은 대전시가 유지준설로 계획해 진행하는 것은 문제가 없다는 태도로 일관하고 있고, 2차 준설 당시 '정비준설' 수준의 대규모 준설이 강행되며 관리·감독 부실이 드러났음에도 막무가내 준설에 관대한 태도를 보이고 있다"고 비판했다.이들은 특히 대전시가 "만년교~대덕대교 등 이미 1차와 2차 준설을 벌인 곳에 3차 준설을 계획하고 있다"며 "준설 1년도 지나지 않아 같은 장소를 다시 파내겠다는 것은 그동안 대전시가 주장해 온 홍수 예방 효과가 얼마나 일시적이고 비과학적인지를 스스로 자인하는 꼴"이라고 주장했다.그러면서 "55억 원에 가까운 시민 혈세를 밑 빠진 독에 물 붓듯 쏟아붓는 '보여주기식' 토목 사업을 당장 중단해야 한다"며 "진정한 긴급 사태는 수해가 아니라 이장우 시장의 독단적 행정으로 파괴되는 하천 생태계와 바닥나는 예산"이라고 지적했다.이들은 대전시와 금강청, 이장우 시장을 향해 ▲대전시는 하천법·환경영향평가법을 위반한 3차 준설과 입찰을 즉각 취소할 것 ▲금강청은 협의 없는 독단적 준설 강행에 대해 하천관리 주체로서 제재와 중단 명령을 시행할 것 ▲이장우 시장은 감사원 결과로 드러난 불법 준설에 대해 시민 앞에 사죄하고 수사에 성실히 임할 것 ▲대전시는 근거 없는 대규모 준설을 중단하고 보 철거·횡단구조물 개선 등 '근본적이고 생태적인 재해예방 대책'을 수립할 것 등을 촉구했다.끝으로 이들은 "법과 절차를 무시하는 자들이 자연을 수호할 자격이 없음을 끝까지 경고한다"며 "사법부 판단이 내려질 때까지 시민들과 함께 불법 준설 저지 투쟁을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.한편, 지난 9일 대전지역 환경단체와 진보정당 등은 대전시가 추진한 3대하천 준설 사업이 하천법과 환경영향평가법을 위반했다는 감사원 감사 결과를 근거로, 이장우 대전시장과 실무 책임자에 대해서는 하천법 위반, 환경영향평가법 위반, 직권남용권리행사방해 혐의로, 금강유역환경청장에 대해서는 직무유기 혐의로 검찰에 고발했다.