세 명의 여성 손에서 탄생하는 마을 반찬 320인분

어르신의 하루 한 끼를 공공이 책임지겠다는 약속은 지난 총선과 대선에서 여러 차례 등장했습니다. 그러나 약속은 아직 현장에서 온전히 실현되지 못했습니다. 옥천에서는 '공동체식당’이라는 이름으로 다섯 개 면 단위에서 시범사업이 진행 중입니다. 먹거리 기본권을 보장하고, 지역 농산물의 생산과 소비를 연결하며, 지역 안에서 일자리를 만들어내는 구조로 확장될 가능성을 품고 있는 이 사업이 현장에서 어떤 모습으로 펼쳐지고 있는지 소개합니다.

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 조인호·유은미·임진숙씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충북 옥천군 안남면 공동체식당 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간옥이네 통권 105호

글·사진 김혜리

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