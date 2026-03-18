'코끼리'에 '고추장'까지, 노인일자리 위해 맹연습한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"얘들아, 공기놀이에서 가장 먼저 할 놀이는 '고추장 찍기'인데 같이 해볼까요?"

"선생님, 고추장 찍기가 뭐예요?"

"고추장을 손가락으로 어떻게 찍어 먹지요?"

"이렇게요."

"맞아요. 공기를 하나 던지고 검지로 고추장 찍듯이 바닥을 찍는 거예요. 그리고 잽싸게 던진 공기를 받아야 해요."

큰사진보기 ▲학생들이 꾸민 공깃돌수업 중에 나무 공기를 각자 개성있게 꾸며서 나만의 공기를 만들었다, ⓒ 유영숙 관련사진보기

"오늘 공기놀이 어땠어요?"

"어려운데도 재미있었어요."

"저는 공기를 꾸며서 놀이하니 친구들과 달라서 그것도 좋았어요."

"저는 또 하고 싶어요."

"쉬는 시간에 친구들과 공기놀이 많이 하세요. 그럼 다음 주에 만나요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.