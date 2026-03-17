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26.03.17 14:44최종 업데이트 26.03.17 14:44

전남도·완도군·풀무원푸드앤컬처, 전복 소비 확대 맞손

완도산 전복 순두부찌개 등 특화 메뉴 개발... 4월 고속도로 휴게소 출시

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전남도·완도군·풀무원푸드앤컬처 전남 수산물 활용 외식상품 개발 업무협약
전남도·완도군·풀무원푸드앤컬처 전남 수산물 활용 외식상품 개발 업무협약 ⓒ 전라남도

전라남도는 17일 완도군, ㈜풀무원푸드앤컬처와 완도산 전복 휴게소 특화 메뉴 개발을 위한 업무협약(MOU)을 했다. 이번 협약은 고속도로 휴게소 사업을 하는 풀무원푸드앤컬처의 판매망을 통해 완도산 전복 유통·소비를 확대하기 위해 추진됐다.

도청사에서 열린 협약식에는 황기연 전남지사 권한대행, 이범우 완도부군수, 김경순 ㈜풀무원푸드앤컬처 부사장이 참석했다. 전남도와 완도군은 완도산 전복의 원활한 수급을 위한 행정·재정적 지원을 하기로 했다. 풀무원푸드앤컬처는 전국 휴게소 241개소 가운데 27개소를 직영하는 업체로 이번 협약에 따라 올 4월부터 전복 순두부찌개 등 휴게소 특화 메뉴 9종을 개발해 판매할 예정이다. 전남도는 이를 통해 연간 약 70t 규모의 전복 소비 진작 효과가 있을 것으로 기대했다.

황기연 권한대행은 "이번 협약은 지역 수산물과 외식기업이 협력해 고부가가치 상품을 개발하고, 침체한 전복 소비를 끌어올릴 좋은 계기가 될 것"이라며 "오는 4월에는 ㈜오뚜기와 업무협약을 맺고 완도 전복을 활용한 전복죽 출시를 지원할 계획"이라고 말했다.

#완도전복#전남수산물#전남도#완도군

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