미국 파병 요구에 시민사회 반발 확산... "침략전쟁 동참 거부해야"

큰사진보기 ▲미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 1인시위전국민중행동과 민주노총이 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 1인 시위'를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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미국 트럼프 대통령이 지난 14일(현지 시각), 우리나라를 포함한 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요청한 것과 관련, 국내 시민사회단체들의 반발이 잇따르고 있다. 이들 단체들은 이번 트럼프 대통령의 요구를 침략전쟁 동참 압박으로 규정하며 한국 정부의 단호한 거부를 촉구했다.시민평화포럼은 15일 성명을 내고 "이 전쟁은 미국이 국제법에 반해 일으킨 침략전쟁이다. 한국을 비롯한 유엔 가입 국가들은 이 침략을 규탄하고 멈추도록 하기 위해 협력해야 한다. 침략을 돕는 일은 있을 수 없다"고 강하게 비판했다.또 "청해부대 이동은 검토대상이 될 수 없다"며 우리 정부와 국회에 군대 파견 또는 임무 변경에 단호히 반대해야 한다고 촉구했다.노동자연대 역시 같은 날 성명을 내고, "난관 속에서 이제 트럼프는 불바다를 만들어서라도 호르무즈해협을 '탈환'하겠다고 하고 있다"며 "파병은 평범한 한국인 청년들의 목숨을 미국 패권 전쟁의 제물로 바치는 것을 뜻할 것"이라고 지적했다.자주통일평화연대, 트럼프위협저지공동행동(준)등은 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'을 열고 "한국의 파병은 국제평화의 유지에 노력하고 침략전쟁을 부인한다고 명시한 대한민국의 헌법에 반한다"며 우리 정부의 단호한 거부를 촉구했다.미국의 요구 방식 자체도 문제라는 지적도 나왔다. 경실련은 16일 성명에서 "동맹 범위를 벗어나는 억지 요구"라며 미국이 사실상 참여 여부에 따른 불이익을 시사하며 압박하고 있다고 지적했다. 그러면서 "한미상호방위조약의 목적은 한반도의 평화와 대한민국의 방위에 있다. 우리가 한미동맹을 유지하는 이유 역시 한반도 국토의 방위와 국민의 안전을 지키기 위해서다. 동맹은 그 목적을 위한 수단이지 그 자체가 목적이 될 수 없다. 동맹 자체가 목적이 아니라 한반도 평화가 목적이다"라고 강조했다.청해부대의 작전 범위를 호르무즈 해협까지 확대하는 방안에 대한 비판도 나왔다. 참여연대는 17일 논평에서 이를 "변칙 파병"으로 규정하며 "국회 동의를 받아 파견된 청해부대의 임무 범위를 벗어나는 것일 뿐만 아니라, 오히려 우리 국민을 위험에 노출시키는 결과를 낳을 수 있다"고 지적했다.참여연대는 "'국군부대의 소말리아 아덴만 해역 파견연장 동의안'에는 '유사시 우리 국민 보호 활동 시에는 지시되는 해역'을 파견지역으로 포함할 수 있다는 문구가 있긴 하다. 그러나 전쟁이 진행 중인 호르무즈 해협에서 군사작전에 참여하는 것은 우리 국민 보호와는 전혀 다른 성격의 군사 작전"이라며 이는 국회 동의를 받아 파견된 청해부대의 임무 범위를 벗어나는 것일 뿐만 아니라 오히려 우리 국민을 위험에 노출시키는 결과를 낳을 수 있다고 비판했다.또 "지금 우리 국민의 보호나 지역의 안정을 위해 필요한 것은 휴전과 협상이지, 군함이 아니다. 여하간 군대도 군함도 미국이 시작한 불법전쟁을 지원하기 위해 파견되어서는 안 된다"며 정부에 군사적 개입이 아니라 외교적이고 평화적인 해결을 지지하는 원칙을 분명히 해야 한다고 촉구했다.