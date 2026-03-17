이 대통령 "단계적·점진적 개헌, 국민들 반대 않으실 것"

이재명 대통령이 우원식 국회의장의 '단계적 개헌' 제안을 공식 검토할 것을 주문했다.
이 대통령은 17일 국무회의에서 "국회의장께서 '합의되는 것, 국민이 동의하기 쉬운 의제부터 순차적으로 개헌을 하자' 그렇게 말하시지 않았나"라며 "단계적·점진적 개헌도 하나의 사례로 (검토·추진) 해보면 좋을 것 같다"고 말했다(관련기사: 우원식 국회의장 "이번 개헌안 충분히 통과할 가능성 커"
https://omn.kr/2hb1s).
이 대통령은 "제 기억으로도 5.18 정신을 헌법 전문에 넣는 건 야당도 맨날 하던 얘기다. 공약도 했고 5.18만 되면 (광주에) 가서 약속도 했던 것"이라며 "국민들도 이걸 반대하진 않으실 것 같다"고 했다.
이어 "지방자치 강화와 계엄요건 강화도 국민들이 다 동의하고 야당도 반대하지 않을 것 같다"라며 "이 문제에 대해서도 정부가 관심을 가지고 진척될 수 있도록 노력해야 할 것 같다"고 밝혔다.
국무조정실 및 법제처 등 주무 부처의 관련 검토를 주문하면서 본인의 생각을 일부 더해 제안하기도 했다.
이와 관련 이 대통령은 "정부 차원에서 개헌에 대한, 우리가 무엇을 주도해서 할 단계는 아직 아닌 것 같은데 할 수 있는 건 하자"라며 "일리 있는 제안이니 정부 차원에서 공식 검토를 하고 법제처가 국무총리실과 얘기해서 공식 입장도 정리해 가면 좋겠다"고 말했다.
또 "야당에서 5.18 정신을 헌법전문에 넣으면 부마항쟁도 (헌법전문에) 넣자고 주장했던 기억이 있다. 그것도 한꺼번에 (검토)하면 좋을 것 같다"며 "부마항쟁도 헌정사에 의미가 있고 (5.18 정신과) 같이 하면 형평성도 맞고 논란도 줄일 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.
"시신 수습 제대로 안 해서 쓰레기 비슷하게 모아놔? 말이 되나"
12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 희생자 유해가 1년 넘게 방치됐다가 뒤늦게 발견된 데 대한 공개 질책도 있었다(관련기사: 이 대통령, 12.29 여객기 참사 유해 부실 수습 엄중 문책 지시
https://omn.kr/2hce4).
이 대통령은 "이게 국토부 업무인가? 경과를 잘 챙겨보시라. 상식적으로 납득되지 않는다"며 "시신 수습조차도 제대로 안 해서 쓰레기 비스무리하게 모아놨다는 것이 말이 안 되지 않나"라고 지적했다.
또한 참사 원인에 대한 조사가 너무 오래 걸리는 것 아니냐고 했다. 유가족협의회의 요구를 수용해 국토부 산하 항공철도사고조사위원회(사조위)를 총리실로 이관하고 조사위원들을 새로 꾸리고 있다는 답변에도, "너무 늦다. 일반 행정도 속도를 좀 내라고 하지만 그럼에도 불구하고 (진상규명이) 너무 늦어지는 것 같다"고 지적했다.
특히 이 대통령은 '손오공의 파초선' 비유를 다시 꺼냈다. 작은 부채에 불과한 파초선을 한번 부치면 천둥번개가 치고 두 번 부치면 태풍이 불면서 세상이 뒤집히는 것처럼 공직자들의 작은 행동이 세상에 미치는 영향이 매우 크다는 의미였다.
이 대통령은 "공직자들이 경각심을 갖고, 본인들이 하는 행위나 어떤 처분의 결과가 수용하는 국민 입장에서 엄청난 일이 될 수 있다는 생각을 해야 한다"라며 "(파초선을 든 마녀는) 장난 삼아 하지만 세상에는 폭풍이 된다. 죽고 사는 문제일 수 있다. 여러분의 펜대 하나가"라고 지적했다.