국힘, 울산시장 후보에 김두겸 현 시장 공천 "주력 강화·신산업 육성 공로"

큰사진보기 ▲김두겸시장이 정책 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시 사진자료 관련사진보기

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국민의힘은 17일 6·3 지방선거 울산광역시장 후보로 김두겸 울산시장을 단수 공천했다. 앞서 3선 경력의 박맹우 전 시장이 공천 경쟁에 뛰어들었지만 김두겸 시장으로 일단락됐다.국민의힘 공천관리위헌회는 이날 보도자료를 내고 강원특별자치도지사 후보에 김진태 강원지사, 경남도지사 후보에 박완수 경남지사를 각각 단수 공천했다.공관위는 김두겸 시장 단수공천에 대해 "울산광역시는 대한민국 산업화를 이끈 주역이자, 현재는 첨단 산업구조로의 과감한 체질 개선을 추진 중인 혁신의 본거지"라며 "김두겸 시장은 주력 산업의 기반 강화와 함께 수소 및 미래 모빌리티 등 신산업 육성에 앞장서 왔으며, 울산의 새로운 성장 전략을 마련한 공로를 높이 평가받아 울산시장 후보로 최종 확정됐다"고 밝혔다.또 김진태 지사 공천에 대해서는 "강원특별자치도는 접경지역의 특수성을 극복하고 관광·에너지·미래산업을 동시에 키워가고 있는 대한민국의 새로운 성장 거점"이라며 "김진태 지사는 특별자치도의 안정적 안착과 과감한 규제 개혁, 투자 유치로 새로운 도약의 토대를 탄탄하게 다져왔으며, 그 탁월한 추진력을 인정받아 강원도지사 후보로 다시 한번 낙점됐다"고 밝혔다.박완수 지사 공천을 두고서는 "경상남도는 제조업과 항공우주, 방위산업 등 대한민국 미래 첨단산업 경쟁력의 핵심 축을 든든하게 담당하는 중추 지역"이라며 "박완수 지사는 풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어 왔고, 안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 경상남도지사 후보로 단수 공천됐다"고 밝혔다.그러면서 "국민의힘은 검증된 리더십을 갖춘 세 후보와 함께 울산·강원·경남 시·도민의 기대에 부응하는 지역 발전을 완수하겠다"고 밝혔다.