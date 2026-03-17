소동 끝에... 국힘 공관위, '박형준·주진우' 경선 결정

▲6·3 지방선거 부산시장에 도전하는 박형준 부산시장(오른쪽)과 국민의힘 주진우 의원이 3월 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 앞서 기념 촬영하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기