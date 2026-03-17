베트남 바다에 내린, 한국 수중고고학 50년 노하우

큰사진보기 ▲베트남 해저 출수 유물 앞에서 사진 촬영을 하는 홍광희 학예연구사 ⓒ 홍광희 학예연구사 관련사진보기

- 이번 조사는 어떻게 시작됐나요?

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- 이번 조사에서 중점적으로 보는 것은 무엇인가요?

- 베트남의 해양 유산 조사 여건과 향후 계획은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

1976년 신안선 발굴로 시작된 한국 수중고고학이 올해 50주년을 맞았다. 신안선에서는 중국 도자기 2만 7000여 점과 동전 28톤이 출수 됐고, 이후 완도선에서 3만여 점, 태안선에서 2만 5000여 점의 유물이 확인됐다. 마도 해역과 제주 신창리, 진도 명량 해역 등으로 이어진 조사 성과는 한국 해양 유산 발굴 50년의 큰 이정표가 됐다.그 경험과 기술이 이제 국경 밖으로 향하고 있다. 국가유산청 국립해양유산연구소는 지난 5일부터 오는 31일까지 베트남국립역사박물관과 함께 꽝응아이성 빈쩌우만 쩌우투언 해역에서 공동 수중조사를 벌이고 있다. 연구소의 첫 국외 수중 유적 조사다. 조사 해역인 빈쩌우만은 다낭에서 남쪽으로 약 130km 떨어진 베트남 중부 해안에 있다.국립해양유산연구소와 베트남국립역사박물관은 2009년 연구협력 양해각서 체결 이후 협력 연장과 공동 전시 등을 이어오며 교류를 쌓아왔다. 연구와 전시 중심의 협력이 실제 수중 유적 조사로 확장된 것이다. 국립해양유산연구소 조사팀은 현재 현지에서 조사를 벌이고 있다. 지난 13일과 16일, 베트남 현지에서 조사 중인 홍광희 학예연구사와 전화 인터뷰를 통해 이번 조사의 배경과 의미를 들었다."베트남 측의 수중 발굴 지원 요청은 꾸준히 있었습니다. 그러다 지난해 9월 베트남국립역사박물관과 해양조사 관련 MOU를 체결하면서 이번 현장 조사로 이어졌습니다."쩌우투언 해역이 첫 무대가 된 것은 이곳이 수세기 동안 해상 교역의 요충지였기 때문이다. 한·베트남 공동연구 보고서와 홍광희 연구사 설명을 종합하면, 이 일대는 예부터 '붕따우'로도 불린 큰 만으로 선박의 정박과 보급에 유리한 곳이었다. 15세기 항구 지도에서도 사끼 하구와 연결된 해협 지형으로 확인된다. 빈쩌우 해안이 '난파선의 묘지'로 불리는 것도 이 때문이다.이 해역에서는 1999년 17세기 난파선, 2009년 8~9세기 아랍계 선박, 2013년 13~14세기 난파선 등 여러 시기의 선박과 유물이 확인됐고, 2013년 발굴에서는 4만 점이 넘는 유물이 나온 바 있다. 공동연구 보고서에는 1999년 17세기 난파선 발견 이후 빈쩌우 해역에서 민간 유물 탐색과 도굴이 이어졌고, 당시 느슨한 해저 유산 관리 속에 일부 유물이 시장에 유통되거나 개인이 보관한 사례도 적지 않았다고 기록돼 있다.이번 조사는 이렇게 오랫동안 유적 가능성이 제기돼 온 쩌우투언 해역을 국가 기관이 정식 절차에 따라 조사하는 첫 단계라는 점에서 의미가 있다."난파선이 실제로 묻혀 있는지 확인하는 겁니다. 지난해 사전조사에서는 지표층에 흩어져 있는 유물을 일부 발견했지만, 배가 실제로 묻혀 있는지는 확인하지 못했습니다. 이번에 실체가 확인되면 그 배를 어떻게 할지 계획을 세워 정식 발굴로 이어갈 계획입니다."따라서 이번 조사의 핵심은 당장의 유물 인양에 있지 않다. 난파선의 존재 여부를 확인하고, 향후 정식 발굴로 이어질 수 있는 기초 자료를 확보하는 데 있다. 이번 조사는 한국 수중고고학 50년이 축적해 온 조사 경험과 기술을 해외 현장에 처음 적용하는 사례이기도 하다.홍 연구사에 따르면 베트남 현지에는 수중조사를 수행할 전문 인력과 장비, 전용 조사선 운용 체계가 아직 충분하지 않다. 이번 공동 조사는 단순한 유물 확인을 넘어 조사 체계와 현장 운영 경험을 공유하는 계기이기도 하다."베트남은 해양유산 발굴을 수행할 인력과 장비가 부족합니다. 기존에는 민간 중심으로 인양이 이뤄졌던 것으로 보입니다. 그런데 이번 조사는 그런 방식을 따르지 않고 국가 기관과 기관이 정식으로 진행하는 것이어서 의미가 있습니다. 난파선과 유물이 확인되면 예산과 선박, 장비 등을 준비해 정식 발굴로 이어가야 합니다."홍 연구사는 이번 조사가 베트남에서도 새로운 시도라고 강조했다. 민간 중심 인양이 아니라 국가기관이 허가와 절차를 밟고 조사 방향과 기준을 함께 마련하는 협력이라는 점에서다.신안선 발굴로 시작된 한국 수중고고학 50년은 이제 첫 해외 수중조사 현장에 닿았다. 지난 50년이 우리 바다 속 역사를 끌어올린 시간이었다면, 앞으로의 50년은 그 경험과 기술을 이웃 나라와 나누는 시간이 될 수 있다. 베트남 빈쩌우만 쩌우투언 해역에서 시작된 이번 공동 조사는 그 첫 장면으로 기록된다.