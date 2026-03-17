곽상언 "정치적 이익 위해 노무현 소환해선 안 돼"

큰사진보기 ▲곽상언 더불어민주당 의원이 지난 2025년 9월 9일 국회 본회의장에서 정청래 대표의 교섭단체 대표연설을 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.