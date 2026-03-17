곽상언 "정치적 이익 위해 노무현 소환해선 안 돼"

고(故) 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 더불어민주당 의원이 검찰 개혁을 명분으로 노 전 대통령의 죽음을 정치적으로 이용하는 정치권의 행태를 정면으로 비판했습니다.
곽상언 의원은 17일 <SBS 라디오> '김태현의 정치쇼'와의 인터뷰에서 검찰 개혁과 노 전 대통령의 죽음을 연관 짓는 당내 일각의 시선에 대해 단호한 입장을 밝혔습니다. 앞서 정청래 당대표는 "검찰 개혁을 입에 올리면 자연스럽게 고 노무현 전 대통령의 죽음이 떠오른다"고 발언한 바 있습니다.
곽 의원은 "정치가 위기에 처할 때마다 노무현 전 대통령의 이름과 죽음을 소환하는 분들이 참 많다"며 "그것은 각자의 입장이 있고, 그분들의 정치적 이익이 있기 때문"이라고 지적했습니다.
그는 "그분의 정치를 따르겠다고 하면 그분의 정치를 현실로 적용시키면 되는 것인데, 그렇게 하지 않고 단순히 이름만 이용하는 경우가 참 많다"며 "실제로 어떤 법안을 밀어붙이거나 정치적 의사를 관철시키고자 할 때 노무현 전 대통령의 죽음을 끌어온다"고 꼬집었습니다.
특히 검찰 개혁의 본질이 노 전 대통령의 개인적 억울함을 푸는 데 있지 않다는 점을 명확히 했습니다. 곽 의원은 "노무현 전 대통령께서 과거에 검찰 개혁을 주장하셨던 이유는 검찰 개혁 때문에 본인이 피해를 봐서 그러신 건 아니다"라고 말했습니다.
이어 "검찰권으로 상징되는 수사 권력으로 인해서 많은 정치적 폐해가 발생했고, 그 수사 권력으로 인해 국민들이 피해를 봤기 때문에 그 피해를 보지 말자고 하는 것"이라며 "본인의 주장을 관철하기 위해서 그런 건 아니다"라고 강조했습니다.
현재 국회에서 논의 중인 검찰 개혁안에 대해서 곽 의원은 당내 강경파의 재수정 요구보다 당정협의안을 통과시키는 것이 옳다며 이재명 대통령의 주장에 확고한 지지 의사를 표명했습니다.
곽 의원은 이재명 대통령이 '검찰청이라는 간판을 바꾸는 것이 개혁의 본질은 아니다'라고 지적한 점을 언급하며 "신장개업한다고 음식 맛이 바뀌는 건 아니다"라고 말했습니다.
그는 "음식을 바꿔야 실질적으로 음식 맛이 바뀌는 것인데, 마치 검찰청이라는 이름만 없애면 검찰 개혁이 완성된다는 것처럼 계속 주장하는 현상을 막자는 취지로 대통령께서 말씀하신 것"이라며 개혁의 본질이 훼손되는 것을 경계한 이재명 대통령의 발언에 힘을 실었습니다.
곽 의원은 "특정 정치인의 의사가 관철되는 것이 중요하냐, 아니면 수사권 남용을 방지하고 국민을 보호하는 것이 중요하냐가 훨씬 더 중요한 논의"라며 "개혁을 얘기하면서 국민이 이익을 보는 것이 아니라 피해를 보게 된다면 그것은 개혁이 전도되는 현상"이라고 덧붙였습니다.
최근 김어준 씨의 유튜브 방송에서 제기된 '공소취소 거래설' 논란과 관련해서도 곽 의원은 유튜브 권력의 무책임함을 강하게 질타했습니다.
그는 "특별한 증거를 제시하지 못하는 상태에서 하나의 유튜브 채널이 주장한 이야기가 정당 정치의 본질을 흔들고 있다"며 "유튜버들이 강력한 정치적 의제를 설정하고, 그 의제에 따르지 않는 정치인들에게는 불이익을 줄 것처럼 하는 현상들이 이어져 왔다"고 진단했습니다.
이어 "급기야는 대통령 권력까지 흔들 수 있는 의제를 설정하고 말하면서 스스로는 발을 뺐다는 것이 큰 문제"라며 책임을 회피하는 언론 행태를 비판했습니다. 특정 유튜브 채널의 영향력에 정당이 흔들리는 현상에 대해서도 "그런 측면이 없다면 이 많은 보도가 나왔겠느냐"며 사실상 문제를 인정했습니다.
곽 의원은 지난해 9월 자신이 경고했던 '유튜브 권력이 정치권력을 흔들고 있다'는 발언을 언급하며 정치권의 각성을 촉구했습니다. 그는 "당시 '저는 그 특정 유튜브 권력에 머리를 조아릴 생각이 없다'고 말했을 때 저를 비난하는 분들이 꽤 있었다"며 "실제로는 많은 국회의원들이 제 주장에 동의했지만 공개적으로 말씀은 못 하셨다"고 밝혔습니다.
마지막으로 곽 의원은 "어떤 현상에 대해서 사실대로 이야기를 하거나 옳은 이야기를 옳다고 말할 때 용기가 필요하다는 것은, 실제로 그런 현상 때문에 억압이 진행되고 있다는 것"이라고 의미심장한 이야기를 던졌습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.