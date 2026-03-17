<왕사남>의 여운, '사릉'에서 이어 가보세요

큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

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- 위치 : 경기도 남양주시 진건읍 사릉로 180

- 개장 : 매일 09:00~18:00(매주 월요일 정기휴무/ 마감 1시간 전까지 입장)

- 요금 : 대인(만 25세~만 64세) 1000원

- 장애인, 유공자, 만 65세 이상 노인, 만 24세 이하 청소년은 무료

덧붙이는 글 | 이 기사는 남양주타임즈에도 실립니다.

최근 영화 <왕과 사는 남자>이 흥행하며 조선 6대 왕 단종에 대한 대중의 관심이 뜨겁다. 단종의 유배지인 강원도 영월 청령포와 단종의 묘가 있는 장릉 등에 관광객이 북적이는 요즘, 주목해야 할 또 하나의 장소가 있다. 바로 남양주시 진건읍에 있는 사릉(思陵)이다. 이곳은 단종을 향한 한 평생의 그리움을 간직한 채 홀로 잠든 단종의 비(妃) 정순왕후의 묘역으로, <왕과 사는 남자>의 감동과 여운을 더 뜨겁게 달굴 새로운 역사 여행지로 주목받을 것으로 보인다.사릉은 유네스코 세계문화유산으로 등록되어 있다. '사릉(思陵)'이라는 명칭에는 남편 단종을 잃고 64년이라는 긴 세월 동안 홀로 슬픔 속에서 단종을 그리워하다 82세에 세상을 떠난 그녀의 삶이 고스란히 담겨 있다. 정순왕후는 15세에 왕비로 책봉됐지만, 이듬해 수양대군(세조, 단종의 삼촌)에게 왕위를 넘겨준 단종이 상왕이 되며 대비가 됐다. 하지만 단종 복위 운동의 여파로 단종은 노산군으로 강등돼 영월로 유배 되었고, 당시 18세였던 정순왕후 역시 노비 신분으로 전락해 궁에서 쫓겨나는 가혹한 운명을 맞이했다.궁 밖으로 밀려난 정순왕후의 삶은 고난 그 자체였다. 그녀는 시녀들과 함께 염색으로 생계를 이어가며 세조가 내린 식량조차 거부한 채 오직 남편의 명복을 빌며 살았다. 영월로 떠나는 단종과 마지막 인사를 나누었다는 청계천 '영도교' 전설과, 매일 산봉우리에 올라 영월을 바라보며 통곡했다는 '동망봉'이야기는 오늘날까지도 많은 이들의 심금을 울린다.사릉은 1980년 비공개로 전환된 이후 관람 환경 정비를 거쳐 2014년부터 일반에 정식 전면 개방됐다. 사릉 둘레 소나무 숲길은 홍살문부터 능침 뒤편까지 이어지는 550m(왕복 1100m)의 산책로로, 도보로 약 20분이 소요되며, 5~6월과 9~10월에 한시적으로 개방돼 계절의 정취를 만끽할 수 있다. 또 자연 생태 학습장도 있다.이곳에서는 조선왕릉의 수목과 야생화, 서식 동물을 관찰할 수 있어 교육적 가치도 높다. 화려하지 않은 단독 능역인 사릉은 오히려 정순왕후의 소박하면서도 숭고한 삶을 선명하게 드러낸다.한편, 사릉 주변에는 역시 유네스코세계문화유산인 광릉(진건읍)과 홍유릉(금곡동)도 있어 사릉과 연계해 둘러볼만 하다. 광릉은 사릉의 정순왕후를 폐위시켰던 세조와 정희왕후가 잠든 곳으로, 사릉과 묘한 역사적 대비를 이룬다. 홍유릉은 고종과 순종이 잠든 곳으로, 사릉에서 차로 약 15~20분 거리에 있어 남양주 왕릉 여행을 완성하기에 좋다.또 주변에 남양주의 정취를 느낄 수 있는 전통 찻집과 맛집들도 있어 사릉 여행의 맛을 한층 더 가미시켜줄 것이다.