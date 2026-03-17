이 대통령 "최악의 시나리오도 염두... '전쟁 추경' 서둘러 달라"

이재명 대통령이 미국·이스라엘-이란 전쟁에 따른 중동 위기 상황과 관련해 "이제는 상황 장기화를 전제로 최악의 시나리오까지 염두에 둔 대책을 마련해야 되겠다"고 했다.
이 대통령은 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 "중동 상황이 당초 예상을 뛰어넘는 방향으로 확대되고 있다. 현재와 같은 양상이라면 잠시 진정됐던 석유 가격이 다시 불안정해지고 민생 전반에 가해질 충격도 커질 것 같다"면서 이를 주문했다.
가장 먼저 짚은 건 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 차질을 빚게 된 원유 수급 및 에너지 절감 대책이었다.
이에 대해 이 대통령은 "UAE에서 추가 원유를 확보했던 것처럼 우리의 외교 역량과 자산을 총동원해서 안정적인 추가 대체 공급선 발굴에 총력을 기울여야겠다"고 지시했다(관련기사 : UAE, 한국행 비행기 띄우고 이틀치 원유 우선 공급 https://omn.kr/2h9nj
).
또 "상황이 어려운 만큼 국민 여러분의 이해와 동참도 필요하다"라며 "에너지 절약 노력의 범사회적 확산을 위해 필요하다면 자동차 5부제나 10부제 등 다각도의 수요 절감 대책을 조기에 수립해 주시기 바란다"고 당부했다.
아울러 "필요하다면 수출 통제도 검토하고 원자력발전소의 가동을 늘린다든지, 이런 비상대책도 강구해야 되겠다"며 "중기적 대책으론 화석연료 중심의 에너지 체계를 최대한 신속하게 재생에너지 중심으로 전환해 나가야 되겠다"고 덧붙였다.
"전쟁 추경, 최대한 빨리 심사하고 신속히 집행될 수 있도록"
중동 상황 관련 추가경정예산안의 신속한 편성 및 집행도 재차 주문했다. 특히 이 대통령은 이를 '전쟁 추경'이라 명명했다.
이 대통령은 "위기상황이 발생하면 이를 악용해 부당하게 이익을 취하는 경우도 있지만 대체적으로 많은 국민들이 더 어려움에 처하게 된다"며 "이런 점을 고려해서 취약계층 또 수출기업 지원 등을 위해서 전쟁 추경을 신속하게 편성해 주시기 바란다"고 했다.
이어 "아침에 보니까 정청래 (더불어민주당) 대표가 예산 심의도 사상 최고의 속도로 심의하겠다고 말해줬는데, 국회도 최대한 빨리 심사하고 또 전쟁 추경이 신속하게 집행될 수 있도록 다각도로 노력해 주기 바란다"고 주문했다.
이 대통령은 "어려운 시기지만 우리는 위기를 기회로 만들 역량이 있다"며 국민들에게 정부를 믿어달라고도 했다.
이 대통령은 "정부는 어떤 상황에서도 우리 국민들의 삶이 흔들리지 않도록 모든 수단을 동원해서 선제적으로 또 기민하게 대처하겠다"라며 "정부를 믿고 일상 속에서 최선 다해주시길 부탁드린다"고 말했다.