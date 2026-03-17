퐁피두 부산 계약 또 연기... "사업 중단 촉구"

큰사진보기 ▲프랑스 파리의 미술관인 퐁피두센터. 박형준 부산시장은 세계적 미술관 유치 공약의 일환으로 부산에 분관을 건립하려 한다. ⓒ 퐁피두센터 홈페이지 관련사진보기

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논란의 퐁피두센터 부산분관 기본계약이 공익감사 청구의 여파로 또다시 미뤄질 전망이다. 시민단체는 "전면 중단"을 촉구하고 나선다. 박형준 부산시장은 프랑스 파리의 유명 미술관인 퐁피두 분관을 임기 내 지역에 건립하려 하지만, 비판의 벽을 쉽사리 넘어서지 못하고 있다.양미숙 부산참여연대 사무처장은 17일 <오마이뉴스>에 "이제 재연기가 아니라 사업을 전면 재검토를 할 때"라고 말했다. 그는 "공익감사 청구와 함께 행안부 장관 상대로 주민감사 절차도 밟고 있다. 이후 주민소송도 할 계획"이라며 조만간 이를 알리는 연대체 차원의 기자회견을 열겠다고 예고했다.부산시와 이기대난개발퐁피두분관 반대대책위에 따르면, 감사원은 지난주 관련 공익감사 청구서가 접수된 이후 시에 관련 자료를 제출하라고 공문을 보낸 상태다. 관련 조사를 거치면 감사 여부가 결정될 것으로 보인다. 대책위는 현재 지방재정법상 필수인 투자심사·타당성 조사 회피 등을 문제 삼고 있고, 부산시는 적법성을 강조하며 맞대응 중이다.하지만 결과적으로 시는 이달 말로 예정했던 기본계약 서명 시한을 사실상 또 연기했다. 지난해 12월 계약 시한을 3개월 정도 늦췄는데, 감사 청구를 비롯한 여러 논란이 다시 발목을 잡았다. 시는 표면적으론 충분한 검토 필요성을 연기의 이유로 내세웠다.부산시 문화국 관계자는 "감사에 대응하고, 계약 세부 조율 과정이 필요해 지연될 가능성이 크다"라고 현 상황을 전했다. 그러면서 "동시에 체결 전 전문가와 시민들, 반대쪽 여론까지 다 수렴해 반영하려는 의도도 있다"라고 부연했다.본 계약 체결은 반드시 의회 동의를 거쳐야 하는 사안이다. 그러나 부산시의회는 오는 24일까지 진행하는 334회 부산시의회 임시회에 해당 안건을 상정하지 않았다. 이러한 점과 코앞에 닥친 선거 일정 등을 고려할 때 일각에선 민선 8기 임기 내 마무리가 쉽지 않다고 본다. 감사원이 사안을 검토하는 상황에서 속도전은 시로서도 부담이다.시시비비를 제대로 가리지 못하면 6.3 지방선거의 핵심 쟁점으로 떠오를 수도 있다. 이미 더불어민주당과 조국혁신당, 진보당 등은 본계약 추진 중단과 차기 시장이 이를 결정하게 하자는 공개 기자회견까지 열었다. 이에 시는 무조건 반대 여론만 있는 게 아니라며 여러 의견을 충분히 기본계약 조항에 녹여내겠다고 설명했다.