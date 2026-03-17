초중고생 사이버 방범단 뽑아, 순찰..."학생이 학생 신고"?

큰사진보기 ▲최근 광주시교육청이 학교에 보낸 '학생 사이버 방범단' 운영 계획 문서. ⓒ 광주시교육청 관련사진보기

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광주시교육청이 학교별로 초중고 학생 5명씩 모두 1900여 명을 뽑아 사이버 방범단을 만든 뒤, 유해 사이트와 도박 학생을 신고토록 순찰을 돌릴 예정인 것으로 확인됐다. '학생들에게 사이버 완장을 채워 온라인 감시단을 운영하는 것은 비교육적'이라는 지적이 나온다.17일, <오마이뉴스>는 광주시교육청이 이 지역 초중고에 일제히 보낸 '학생 사이버 방범단 운영 계획' 문서를 살펴봤다. 이 문서에서 광주시교육청은 "방범단은 사이버폭력과 도박 예방·근절을 위해 운영하는 사이버폭력 예방 조직"이라면서 오는 4월 8일 방범단 발대식을 열 예정이다. 초중고마다 5명씩을 추천받고 초중고 각각 10개교에서는 사이버 방범단 동아리도 운영할 수 있도록 운영비를 지원한다.문제는 이 방범단 학생들에게 사이버 순찰을 시키고 학생을 신고토록 한다는 것이다. 교직원과 경찰이 해야 할 일 가운데 일부를 학생에게 맡기겠다는 것이다.광주시교육청은 이 문서에서 '온라인 순찰 활동 내용'으로 "불법·유해 정보 제공 사이트 신고"는 물론 "학생 중 사이버 도박으로 인해 심각한 문제가 있음을 발견한 경우 신고"라고 적어놓았다.이 교육청은 이렇게 활동한 방범단 학생에 대해 활동 특전으로 "학교생활기록부에 활동 기록, 자랑스러운 광주학생 표창" 등을 내세웠다.전남광주통합특별시교사노조의 박삼원 위원장은 <오마이뉴스>에 "초등생도 포함된 학생에게 완장을 채운 뒤 사이버 순찰을 시키고 동료 학생을 신고토록 종용하는 것은 교육기관의 사업이라고 할 수 없을 정도로 비교육적"라면서 "우리 노조는 학교에 방범단 학생 명단을 제출하지 말아 달라고 요청할 예정"이라고 밝혔다. 그러면서 "광주시교육청에는 이 사업을 즉시 중단해야 한다"라고도 요구했다.이어 박 위원장은 "이 학생 사이버 방범단은 인권침해 요소가 크다고 판단해 국가인권위원회에 진정하는 것을 검토하고 있다"라고 덧붙였다.이에 대해 광주시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "이 사업은 심각한 사이버폭력이나 사이버 도박을 예방하기 위한 것에 방점이 찍혀 있는 것"이라면서 "사이버 도박의 경우 친구를 신고하기 위한 활동이 중심이 아니라 그 친구가 어려움이 있는 경우 치유센터에 상담을 받을 수 있도록 지원하기 위한 것"이라고 설명했다.'교육청이나 교직원들이 해야 할 일을 왜 학생에게 맡기느냐'라는 물음에 대해 이 관계자는 "학생들의 사이버 관계를 잘 아는 학생들(방범단)이 도와주는 역할을 하자는 것이지 누군가를 밀고하라고 종용하는 것은 절대 아니다"라고도 말했다.