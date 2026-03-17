어린이에게 '책' 보다 중요한 건 따로 있다

큰사진보기 ▲▲서울시교육청 [그림책놀이-영아 편] 그림책 함께 읽기로 보육과정 실행하기 ⓒ 서울시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲▲ 서울시교육청 [그림책놀이-영아 편] 그림책 함께 읽기로 보육과정 실행하기 75쪽 ⓒ 서울시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲흙놀이에 푹 빠진 어린이들지금 가장 필요한 것은 흙을 만지고 바람을 느끼며 건강하게 자랄 수 있는 환경이다. ⓒ 정치하는엄마들 관련사진보기

지난 2월 24일, 서울시교육청은 '2026년 유보통합 시범사업 추진 계획'을 발표하며 영유아의 언어 발달과 정서 함양을 위해 '그림책 활용 교육'을 대폭 강화하겠다고 밝혔다. 시범 지역 내 어린이집과 유치원을 대상으로 독서 프로그램 예산을 우선 배정하겠다는 것이 골자다.하지만 현장 전문가들은 이를 두고 "아기에게 맞지 않는 '정치적 옷'을 강요하는 행위"라고 직격탄을 날렸다. 0~3세 영아기는 글자나 책이라는 매체보다 오감을 통한 '진짜 세계'와의 직접적인 접촉이 우선시되어야 하기 때문이다.발도르프 교육학적 관점에서 볼 때, 그림책은 실제 사물을 추상화하고 박제한 '2차적 정보'에 불과하다. 아이가 진짜 사과의 향기와 질감을 느끼기도 전에 책 속의 이미지를 먼저 주입 받는 것은, 풍성해야 할 아이의 감각 세계를 종이 한 장의 두께로 축소 시키는 '감각의 박탈'과 다름없다.정부는 그림책 활용을 '감각 놀이'라고 홍보하지만, 이는 영아의 발달 단계를 고려하지 않은 처사다. 뇌과학적으로 영아기는 전두엽을 자극하는 인지 활동이 아니라, 신체 운동과 정서적 교감이 우선되어야 하는 시기다.전문가들은 "억지로 책을 끼고 살게 하는 문화는 영아에게 불필요한 인지적 스트레스(부하)를 준다"며 "스스로 상상하고 움직여야 할 '의지(Will)'의 에너지를 시각적 자극을 수동적으로 수용하는 데 소모하게 만든다"고 경고한다. 인간적 상호작용의 온기 대신 무생물인 '책'을 들이미는 것은 행정 편의주의적 발상일 뿐이라는 지적이다.가장 심각한 문제는 교육부가 국회의 정치적 선언을 정책적 방패막이로 삼고 있다는 점이다. 시민단체의 한 관계자는 "이번 시범사업은 국회의 '독서 국가' 선포라는 정치적 수사를 교육부가 영악하게 이용한 결과"라고 비판했다.그는 이어 "교육부가 정책적 타당성에 대한 치밀한 검토 대신, 국회의 정치적 명분을 덧입혀 영유아 발달 단계에도 맞지 않는 사업을 '국가적 과제'로 둔갑시켰다"며, "정치권의 치적 쌓기에 교육부가 보조를 맞추며 유보통합이라는 명분 아래 확보한 소중한 예산을 정치적 셈법에 따라 엉뚱한 곳에 쏟아붓고 있는 셈"이라고 분통을 터뜨렸다. 유보통합의 본질인 교사 처우 개선이나 시설 상향 평준화에 쓰여야 할 재원이 정치적 '들러리 사업'으로 전용되고 있다는 것이다.현장 전문가들은 교육부가 이제라도 정치적 수사에서 벗어나 영유아의 삶에 집중해야 한다고 강조한다. 비판적 학자들과 맞서며 힘들게 완성해 온 누리과정의 정신은 '놀이'와 '경험'에 있다. 지금 필요한 것은 '책 읽는 아이'라는 정치적 구호가 아니라, 아이들이 흙을 만지고 바람을 느끼며 건강하게 자랄 수 있는 환경이다.영아는 '지식의 수혜자'가 아니라 '행위하는 인간'이다. 교육부가 정치권의 명분을 채워주기 위해 영유아를 정책적 도구로 이용하는 한, 유보통합은 그 정당성을 잃고 '예산 낭비'라는 비판에서 자유로울 수 없을 것이다.