민주, 검찰개혁법 갈등 일단락... 정청래 "독소조항 삭제, 19일 본회의 처리"

▲정청래 더불어민주당 대표가 17일 오전 서울 여의도 국회 당대표회의실에서 검찰개혁 관련 긴급 기자회견을 열어 "국민들께서 많이 우려하고 걱정했던 독소조항을 삭제하고 수정했다"라며 "중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안은 당정청 협의안대로 오는 19일 본회의에서 처리하겠다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기