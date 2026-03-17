트럼프 "이란 전쟁 이유로 미중 정상회담 한 달 연기 요청"

큰사진보기 ▲시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽) ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말로 예정된 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 연기하겠다고 밝혔다. 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협을 개방하기 위해 중국을 비롯한 동아시아 국가와 나토 동맹국에 군함을 요청했지만 별다른 반응이 없자 이를 압박하기 위한 것으로 보인다.외신 보도에 따르면, 16일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 취재진과 만나 미중 정상회담 일정 질문을 받고 '이란 전쟁을 이유로 중국 측에 정상회담을 한 달 정도 연기해줄 것을 요청했다'고 답했다. 당초 트럼프 대통령은 이달 31일부터 다음 달 2일까지 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 회담할 예정이었다.트럼프 대통령은 "중국과 함께 만나기를 고대하고 있다. 우리는 매우 좋은 관계를 맺고 있지만 전쟁 때문에 내가 여기 머물러야 한다"고 말했다. 이어 "중국은 미국이 이란에서 하고 있는 노력에 대해 감사해야 한다"면서 "중국이 미국과의 협력에 적극적이지 않은 점에 놀랐다"고 언급했다.앞서 워싱턴포스트(WP)는 정상회담 준비 상황에 정통한 한 중국 관료의 발언을 인용해 회담의 연기 가능성이 높으며 새로운 날짜는 정해지지 않았다고 보도한 바 있다. 중국 측은 막판 변경 가능성을 고려하는 중국 외교 관행에 따라 3월 31일부터 4월 2일까지 예정된 정상회담 일정을 공식적으로 밝히지 않은 상황이었다.이런 상황을 두고 지난 14일 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위하기 위한 군함을 중국을 포함한 5개국에 요청했으나 거절당한 사실이 이번 회담 연기의 실질적 이유로 지목된다.트럼프 대통령의 요청에 린젠 중국 외교부 대변인은 "중국의 입장은 매우 분명하다. 우리는 모든 당사자들이 군사 작전을 즉시 중단하고, 긴장 고조를 피하며, 지역 불안정이 세계 경제 발전에 더 큰 영향을 미치는 것을 막아야 한다는 점을 다시 한번 촉구한다"면서 협조 의사가 없음을 명확히 한 바 있다.반면 미중 정상회담 준비에 핵심 역할을 맡아온 스콧 베선트 미 재무장관은 트럼프 대통령의 발언에 앞서 진행된 CNBC와의 인터뷰에서 "이란 작전과 미중 정상회담 사이에 연관성은 없다. 회담이 지연된다면 이는 물류 문제 때문이지, 트럼프 대통령이 중국에 호르무즈 해협의 치안 유지를 요구했기 때문은 아닐 것"이라고 밝혔다.WP는 "전문가들은 베센트 장관의 이러한 표현 변경이 베이징과의 회담 가능성에 대한 압력을 완화하려는 의도일 수 있다고 보고 있다"고 했다. 또한 "이러한 설명의 변화는 중국에 초점을 맞추지 않은 보다 일반적인 이유를 제시함으로써 베이징과의 긴장을 완화하려는 노력의 일환"이라는 웬디 커틀러 아시아소사이어티 정책연구소 부소장의 발언을 인용했다.커틀러 부소장은 "이전 회담들과 비교했을 때 실질적이고 의미 있는 결과물을 만들어낼 시간이 상대적으로 부족했기 때문에 연기가 양측 모두에게 어느 정도 안도감을 줄 수도 있다"고 덧붙였다. WP는 이번 미중 정상회담에서 진행될 주요 성과에 대한 본격적인 실무 협상은 올해 초에야 시작됐다고 전했다.한편 트럼프 대통령의 압력에도 중국이 호르무즈 해협 개방을 위한 협력에 나서지 않을 것이라는 전망이 지배적이다. 현재 중국은 약 13억 배럴의 원유를 비축하고 있는데 이는 4개월 동안 해상을 통해 수입되는 물량 수준이다.크레이그 싱글턴 민주주의수호재단 선임 연구원은 WP에 "중국은 에너지 중단 사태에 대비해 수년간 준비해 왔기 때문에 당황하지 않고 있다"면서 "전략적 비축량과 다변화된 공급망 덕분에 중국은 단기적인 완충력을 갖고 있으며, 당장의 위험은 물리적 부족보다는 가격 상승에 있다"고 분석했다.또한 이란 정부가 호르무즈 해협을 원천적으로 봉쇄하는 것이 아니라 최대 고객인 중국으로 향하는 선박 등 일부 공급은 허용하고 있다는 징후도 포착되고 있다. 15일 블룸버그통신 보도에 따르면 중국을 목적지로 하는 초대형원유운반선(VLCC) 1척이 북부 호르무즈 해협을 항해하고 있다고 보도했다.노암 레이단 워싱턴 근동정책연구소 연구원은 WP에 "이란의 유조선들이 중국으로 향하는 기름을 싣고 호르무즈 해협을 통과하는 것을 계속 목격하고 있다"며 "이란은 중국이 필요하기 때문에 중국을 별도로 관리하고 있다"고 설명했다.