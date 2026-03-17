퇴직 교사가 휴학 앞둔 대학생 두 명의 이야기를 듣고

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큰사진보기 ▲개화봄을 알리는 산수유꽃 ⓒ 최승우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해돋이지리산 천왕봉의 일출 ⓒ 최승우 관련사진보기

'내일은 내일의 해가 뜬다.'

무채색 옷이 주는 무미건조함과 매서운 한기로 옷깃을 여미게 했던 겨울이 지났다. 분홍과 빨강, 노랑과 초록으로 채색하는 새 봄이 왔다. 개학을 맞이한 아이들의 깔깔거리는 소리가 거리를 메우고, 아침·저녁 버스 안도 아이들의 복작거림으로 활력있는 공간으로 변했다. 새 봄! 생명의 시작이다.아침을 맞이하는 풍경은 활기차다. 내가 자원봉사하고 있는 서학예술마을 도서관도 분주하게 하루의 문을 연다. 이른 시간 청소 담당자는 도서관 실내 청결을 위해 힘쓰고, 도서관 운영자와 공익요원, 자원봉사자와 근로 장학생도 서가 정리와 창문 개방, 정원 관리 등을 통해 도서관 방문객맞이를 준비한다. 한 사람 한 사람 모두가 소중한 존재이다.도서관 운영 및 청결의 한 축을 담당하는 근로 장학생 중 4학년 진급을 앞둔 두 여학생이 올 1학기와 2학기에 휴학을 한단다. 일 년 넘게 같은 공간에서 마주친 그들은 바쁜 학교생활 중에도 틈틈이 도서관 업무를 도왔고, 방학 중에는 하루 8시간씩 일을 했다.어느 날인가 쉼 없이 일하는 학생을 보며 "연애도 해야지. 방학 중에도 일만 하면 어떡해!"라고 하자 작은 미소로 대신한다. 누구보다도 성실하게 학교 생활을 했던 그들이 왜 잠시 멈춤을 선택했는가? 궁금해졌다. 양지바른 어느 날, 도서관에서 잠시 이야기를 나눴다.올 1학기 휴학 예정인 학생은 고등학교 시절 사회·문화를 재미있게 공부한 경험과 사회학적 상상력을 키우기 위해 사회학을 전공했다. 장래 기자를 희망하는 학생은 환경 · 노동 문제에 관심이 많고, 어떻게 하면 재미있게 살 수 있을까를 고민하고 있다."대학 졸업 후 소속감을 잃고 갈피를 잡지 못할 것 같은 두려움에서 잠시 벗어나고, 하고 싶은 것을 탐색하려고 한다"라며 향후 일 년간 서울에 거주하며 고전을 읽는 청년 모임에 참석해 인문적 교양을 쌓을 계획이라고 한다.학생에게 '청년 일자리'에 대한 대학의 역할에 관해 묻자 "대학이 다양한 경험을 제공하고 취업의 좁은 문을 뛰어넘을 수 있는 교육 과정을 제공하면 좋겠다"라는 바람을 전한다.2학기 휴학 예정인 학생은 대학 학과를 선택할 때 적성보다 성적에 맞추어 결정한 공대생이다. 전공과 무관하게 공간 디자인이나 화장품에 관심을 두고 있는 학생은 영어 공부와 진로에 대한 고민도 함께 전한다. "너무 막연하게 졸업하면 안 될 것 같아서 휴학을 결정했어요. 휴학 일 년 동안 공간 디자인 학원에 다닐 예정이며, 취업 결정은 일 년간 공부하며 생각해 보려고요"라고 말한다.서로 다른 전공과 처한 위치 그리고 가치관의 차이가 있겠으나 두 학생의 공통점은 '진로에 대한 불확실성'이었다. 대학을 졸업한 후 일자리를 얻지 못할 때 오는 좌절감과 두려움이 무엇보다도 컸으리라 짐작한다. 문제는 두 청년의 이야기가 그들만의 특별한 상황이 아니라 취업을 앞둔 대부분의 대학생이 겪는 고민이 아닐까? 하는 점이다.돌아보면 영문학을 전공했던 우리 둘째도 진로의 불확실성에서 예외가 아니었다. 4학년 진급을 앞두고 진로를 고민하던 중 다니던 학교를 그만두고 요리학교에 진학했다. 3년 동안의 경제적·시간적 노력이 아쉬움으로 남으나, 그동안 겪었던 심리적 갈등과 압박에 비하면 아무것도 아니라고 판단한다. 둘째는 현재 호주에서 자신이 선택한 요리사라는 직업에 만족하며 행복하게 살고 있다.누구보다 성실했던 두 학생은 멈춤과 돌아봄의 시간을 선택했다. 휴학 동안 인문학적 교양과 자신감 회복 혹은 원하는 공부의 성취 등에서 성공과 실패의 두 가지 가능성이 존재하나, 일 년 뒤 좀 더 단단해진 몸과 마음을 가진 성숙한 자아로 돌아오면 좋겠다. 두려움과 좌절감을 넘어 자신감 뿜뿜의 모습으로 무채색의 옷을 던져버리고 유채색의 꿈과 열정을 가득 안고 오길 희망한다.