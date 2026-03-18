'용담유사', 어떤 내용인가

큰사진보기 ▲용담유사『용담유사』는 1881년 6월 충북 단양군 대강면 천동 여규덕의 집에서 처음 간행되었다. 용담유사는 한글 가사로 교훈가, 안심가, 용담가, 몽중노소문답가, 도수사, 권학가, 도덕가, 흥비가 등 8편으로 되어있다. 추후 동학 천도교 3세교주 의암성사 손병희께서 용담가를 간행할 때 검결(검가)를 추가하였다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 | [횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

<동경대전>을 간행하고 교단의 조직을 정비한 최시형은 수운 스승이 일반 백성과 여성들에게 동학사상을 빨리 쉽게 전하기 위해 한글가사체로 지은 <용담유사(龍潭遺詞)>를 펴내기로 하였다.1881년 6월 충북 단양군 남면 천동리 여군덕의 집에 간행소를 차리고 목판본으로 간행하였는데, 이때 내용 중 '검결'은 삭제되었다. 고종 정부가 최제우를 처형할 때 바로 이 부분도 반역의 이유로 들었기 때문일 것이다.'검결(劍訣)'은 1861년에 지은 것으로 일명 '칼노래'로 불린다. 남원의 은자암에서 수도를 할 때 득도의 기쁨으로 이 검결을 짓고 '목검(木劍)'을 들고 춤을 추었다고 한다. "용천검 드는 칼을 아니쓰고 무엇하랴. 무수장삼 떨쳐입고 이 칼 저 칼 넌즛들어, 호호방방 넓은 천리 일신으로 비켜서서 칼노래 한 곡조를 시호시호 불러내니…."로 이어진다. 이 가사는 갑오년 동학혁명 당시 동학군의 군가로 애창되기도 했다.<용담유사>의 주요 내용이다.① 용담가(龍潭歌)는 수운이 득도한 바로 그 해에 지은 가사다. 전체가 4장으로 144수로 되어있다. 용담가는 자신이 태어나 자라고 득도하였던 경주 구미산 용담의 아름다움과 득도의 기쁨을 노래한 가사다.② 안심가(安心歌)는 수운이 득도한 해인 1860년에 발표한 가사이다. 사회적으로나 정치적으로 불안하고 천대받던 여성들을 현숙하고 거룩하다고 떠받들면서 춘삼월 호시절에 태평가를 함께 부를 주체로 설정하고 여성들을 안심시키는 내용이다.또한 왜적에 대한 적개심을 토로하면서 수운 자신이 곧 왜적을 물리치고 우리나라를 지킬 것이니, 사람들은 안심하라는 대목도 있다.③ 교훈가(敎訓歌)는 수운이 득도한 다음 해인 1861년에 지은 장편가사이다. 자질(子姪)들에게 내리는 형식으로 된 이 가사는 교도들에게 힘써 수도할 것을 당부하면서 사람은 누구나 하느님을 이미 모시고 있으므로 하늘 조화의 그 참된 마음을 고이 간직하고 믿는데서 창조의 바른 기운을 되살릴 수 있다고 했다.④ 몽중노소문답가(夢中老少問答歌), 이 가사는 1861년에 지은 것으로 수운의 출생, 성장, 득도과정, 득도내용 등을 설명하고, 꿈속에서 노소(老少)가 문답하는 형식을 통해서 조선왕조의 멸망과 새로운 동학의 탄생을 상징적으로 표현하고 있다.⑤ 도수사(道修詞), 수운이 득도한 뒤 고향에서 여러 제자들을 가르치다가 어쩔 수 없이 고향을 떠나면서 제자들에게 수도하기를 간곡히 당부한 글이다. 제자들에게 자신이 가르친 연원도통(淵源道統)을 지키면서 성(誠)과 경(敬)으로 도를 닦기를 당부하고 있다.⑥ 권학가(勸學歌), 수운이 전북 남원읍 은적암에서 1862년 새해를 맞으면서 각지에 있는 제자들에 대한 정회(情懷)를 가눌 길 없어 지은 가사이다. 수운 자신이 자각창도한 동학을 믿음으로써 다같이 동귀일체(同歸一體)할 것을 권유한 노래로서 어질고 뜻있는 사람 만나 거든 시운시변(時運時變) 의논하여 백년신세(百年身勢) 말하거든 이 가사를 주고 결의해서 가르침을 존중하도록 하라는 내용이다.⑦ 도덕가(道德歌), 1863년 7월 경주 현곡면 등지에서 순회 설법하면서 지은 가사로 지벌과 문벌보다 도덕의 귀중함을 강조한 노래다.⑧ 홍비가(興比歌), 1863년에 지은 가사로 <시경>의 노래체인 흥興(목적한 바를 끄집어내어) 비比(비슷한 다른 사물 등과 비교하는 것)를 사용하여 도를 닦는 법을 가르친 노래로서 도를 닦는 일은 결코 먼 곳에 있는 것이 아니라 일상적인 일부터 요령 있게 행하는 데서 깨달을 수 있다고 하였다.