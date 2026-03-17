밭일하다 졸리면? 여기로 들어가면 됩니다

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큰사진보기 ▲컨테이너(농막)컨테이너가 설치됬다. 올해는 일하다 한숨 잘수도 있겠다. ⓒ 김희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲물탱크 안고 있는 나농업용물탱크를 설치하고 좋아하는 나 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲비닐하우스 입구, 농기구보관소농사를 지으려면 기지가 필요하다. 하우스, 농기구 보관장소 등 하나하나 준비했다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲멀리서 보이는 비닐하우스, 물탱크, 전봇대우리의 농사기지다. ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.