진보 진영 내 스피커 갈등 조짐... 잇따른 마찰이 보여준 '역학관계'

큰사진보기 ▲2025년 11월 15일 <뉴스공장>에 출연한 김민석 총리(좌)와 김어준 진행자(우) ⓒ 뉴스공장 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10일 <뉴스공장>에 출연한 장인수 기자(좌)와 김어준 진행자(우) ⓒ 뉴스공장 화면 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

진보 진영의 대형 스피커로 불리는 방송인 김어준씨의 정치적 파급력이 다시 한 번 도마 위에 올랐습니다. 일각에선 과거 민주당의 주요 지지 기반이었던 그의 방송이 최근 당과 국정 운영에 부담을 주고 있다는 지적이 나옵니다. 진보 진영 내부에서도 우려의 목소리와 함께 거리두기 움직임이 나타나는 등 파장이 확산하고 있습니다.이재명 정부의 국정을 총괄하는 김민석 국무총리와 김어준씨의 잇따른 마찰은 여권 내 역학 관계의 단면을 보여준다는 평가가 나옵니다.최근 두 사람은 김 총리의 외교 행보를 두고 충돌했습니다. 김씨는 16일 유튜브 방송에서 김민석 총리의 미국 현지 간담회를 언급하며 "(김민석 총리가) '제가 미국을 아는 편이니까 적극적으로 외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 게 대통령의 주문이었다'고 말했다"며 자신은 그것을 '이 대통령의 차기 주자 육성 프로그램의 일환'으로 본다는 취지의 주장을 했습니다. 그러면서 "대통령이 잠재적 주자들에게 저런 식으로 성장하라는 메시지를 준 것으로 느꼈다"며 "향후 이 문제를 집중적으로 다루겠다"고 덧붙였습니다.이에 김 총리는 16일 자신의 페이스북을 통해 "사실왜곡과 정치과잉의 비논리"라며 반박하는 글을 올렸습니다.김 총리는 "총리의 외교활동을 대통령님의 후계육성훈련으로 해석한 언론도 있다"며 "간담회 제 발언 어디에도 '외교경험을 쌓아 국정에 활용하라는 대통령의 주문이 있었다'는 문구는 없다"고 일축했습니다. 이어 "총리직 수행에 있어 헌법과 법률상 권한과 역할을 다하라는 말씀을 늘 주시는 것도 맞고, 대미현안에도 적극 임하라고 하신 것도 맞지만, 이 모든 것을 차기주자 육성 일환 운운하는 것은 어처구니없는 공상"이라며 "막중한 책임감으로 점철되는 공직수행은 이런 무협소설의 대상이 아니다"라고 비판했습니다.아울러 김 총리는 언론의 본분을 강조했습니다. 그는 "언론은 객관성과 사실성을 생명으로 하는 공적 그릇이자 권력"이라며 "개혁적 여당과 개혁적 언론도 본분 위에 서야 한다"고 지적했습니다. 또한 "개인언론시대, 당원주권시대의 시민과 당원 각자에게 요구되는 객관, 학습, 윤리, 품격, 훈련, 책임의 축적이 대한민국을 이끌 것"이라고 밝혔습니다.두 사람의 신경전은 이번이 처음이 아닙니다. 지난 1월 김 총리 측은 김씨가 운영하는 여론조사 회사 '꽃'의 서울시장 후보군에서 자신을 빼달라고 요청했습니다. 당시 총리실은 언론 공지를 통해 "본인의 의사에 반해 계속 조사에 포함시키는 것은 매우 부적절하며 조사기관의 금도를 넘은 것"이라며 "다시 강력히 요청한다"고 밝혔습니다. 그러나 김씨는 유튜브 방송에서 "빼달라고 요구하는 것도 자유고, 넣는 것도 이쪽이 결정할 일"이라며 "내가 알아서 하겠다"고 거부했습니다.또한 지난 5일에는 김씨가 "대통령 순방 중 대응하는 국무회의가 없었다"며 총리실을 겨냥했고, 허위사실 유포 논란으로 시민단체의 고발이 이어졌습니다. 당시 김 총리는 페이스북을 통해 "고의가 아닐 것이고, 혹 문제가 있다 해도 처벌을 원치 않는다"라며 "지금은 빛의 혁명을 함께 넘어온 이들에 대한 더 큰 이해와 인내가 필요한 때"라고 사태를 수습하며 국정 수행에 집중하겠다는 뜻을 밝힌 바 있습니다.김씨의 방송 내용이 국정 운영과 여당의 대야 방어에 부담을 준 사례도 있습니다. 김씨의 유튜브 방송에 출연한 MBC 출신 장인수 기자의 발언이 대표적입니다.장 기자는 최근 해당 방송에 출연해 "정부 고위관계자가 검찰에 이 대통령 공소 취소를 요구했다"는 의혹을 제기했습니다. 이 발언 직후 보수 언론과 국민의힘은 이를 '공소 취소 거래'로 규정하며 공세를 폈습니다.결국 더불어민주당은 13일 논평을 내고 "'공소 취소' 의혹 제기는 이미 근거 없는 소설임이 분명해지고 있다"며 "그럼에도 국민의힘은 아무런 근거도 없이 특검까지 거론하며 정치 공세를 이어가고 있다"고 반박했습니다. 이어 "이는 검찰개혁을 가로막고 국정 운영을 흔들기 위한 무책임한 정치 선동일 뿐"이라며 "민주당은 근거 없는 가짜뉴스와 정치적 음해에 단호히 대응하겠다"고 덧붙였습니다.홍익표 청와대 정무수석도 KBS 라디오와의 인터뷰에서 "전혀 사실에 근거하지 않은 가짜뉴스가 계속 확대 재생산되는 것은 바람직하지 않기 때문에 저는 빠른 시일 내에 정리가 될 것으로 기대하고 있다"며 공소 취소 거래 의혹을 가리켜 '가짜뉴스'라고 규정했습니다.결과적으로 유튜브발 의혹 제기로 인해 집권 여당과 청와대가 야당의 공세에 해명하고 대응해야 하는 상황이 발생한 것입니다. 설령 고의가 아니었어도 이재명 정부에 부담이 됐다는 사실은 부인하기 어렵다는 주장이 나옵니다.정치권에서는 김어준씨를 단순한 개인 유튜버로 보기 어렵다는 평가가 지배적입니다. 그가 운영하는 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>은 구독자 226만 명의 대형 유튜브 채널인 데다, 청와대를 출입하는 기자가 있는 등 인터넷 언론사로서 막강한 파급력을 지니고 있기 때문입니다.과거 여권은 김씨의 방송이 가진 영향력을 정치적 동력으로 적극 활용해 왔습니다. 이 대통령은 취임 전 수차례 그의 스튜디오를 찾았고, 주요 당직자나 출마자들 역시 김씨의 방송을 통해 지지를 호소하며 상당한 영향력을 인정하는 모습을 보였습니다.물론 그가 MB정권 시절부터 이어진 갖은 압박 속에서도 보수 정권 견제라는 일관성을 유지하며 진보 정권 창출에 기여했다는 점은 부인하기 어렵습니다. 하지만 최근 무리한 의혹 제기 논란이 반복되면서 여권 내부 일부에선 선을 긋는 움직임이 나타나고 있습니다.실제로 당내 주요 인사들의 비판도 이어졌습니다. 한정애 정책위의장은 "검증 불가능한 내용을 사실처럼 유통했다"고 비판했고, 박찬대 의원은 "그의 방송에 출연하지 않은 지 꽤 오래됐다"고 선을 그었습니다. 송영길 전 민주당 대표 역시 "특정 언론 유튜브에 그냥 국회의원들이 줄 서서 알현하듯이 있는 모습이 좋은 건 아니다"라며 "섭외 받아도 안 나가고 싶다"고 밝혔습니다. 외곽 조직인 더민주전국혁신회의도 "언론 기능을 자처했으니 응당한 책임을 지라"며 공개적인 비판에 나섰습니다.과거 정권 교체기에는 미디어 스피커의 역할이 강조되었지만, 집권 세력이 된 현재는 확인되지 않은 의혹 제기가 국정 안정에 부담이 될 수 있다는 우려가 여권 내에 확산하고 있는 것입니다. 다가오는 8월 전당대회에 특정 스피커의 영향력이 미칠 수 있다는 우려와 함께 유튜브라는 플랫폼의 특성보다는 언론 본연의 책임에 충실해야 한다는 지적도 이어집니다.