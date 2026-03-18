"동덕여대와 세종대의 공통점을 아십니까?"

"세종대 학생 여러분, 안녕하십니까. 저는 동덕여대 학생입니다."

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"동덕여대와 세종대의 공통점을 알고 계십니까? 바로 사학이라는 것입니다. 그것도 비리 논란이 있는 사학입니다."

"저희 학교 이사장은 과거 78억 원 횡령 의혹이 있으며, 총장이었다가 추방된 후 다시 이사장으로 복권된 사람입니다. 이는 세종대학교 주명건 명예이사장도 별반 다르지 않을 거라고 봅니다."

큰사진보기 ▲동덕여대 공학전환 반대 투쟁의 여파는 계속되고 있다 ⓒ 동덕여대 재학생연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종대학교 운영 전반을 재무 감사한다는 교육부 사학감사담당관-1125호(2026.02.23.) 공문. 세종대학교 홈페이지에 올라와 있다. ⓒ 교육부 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종대학교 앞에 건 현수막 ⓒ 공공운수노조 서울지부 관련사진보기

"지금이 3월이니까 등록금 얘기를 해볼까요? 저희는 재작년에 등록금이 인상돼 350~450이 되었습니다. 그런데도 지난 1~2월 등록금심의위원회에서 또 인상하려고 했습니다. 저희는 투쟁으로 인상률을 감소시켰습니다."

큰사진보기 ▲2026년 1월 14일 오후 서울 중구 세종호텔 앞 도로 교통시설물 위에서 부당해고 철회를 요구하며 336일간 고공농성을 이어온 고진수 세종호텔 지부장이 농성을 해제하고 땅으로 내려오고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"여러분, 함께 싸우자고 말하는 사람들이 곁에 있습니다. 세종대학교의 재단 대양학원이 소유한 사업체인 세종호텔 노동자들이 함께 싸우자고 손 내밀고 있습니다. 부디 이 손을 잡아 함께해주시길 부탁드립니다."

336일간의 고공농성으로 세종대 땅 투기, 횡령 등 비리 의혹이 드러났습니다. 이를 해결하기 위한 교육부 감사도 만들어냈습니다. 사학비리, 대학 사유화는 현재 진행형입니다. 노동조합을 지키면 해고자의 삶도, 학생의 권리도, 대학 민주주의도 지킬 수 있습니다. 세종대 구성원 여러분 저희의 복직을 지지해주십시오.

덧붙이는 글 | 희정. 기록노동자. <일할 자격>, <죽은 다음>, <퀴어는 당신 옆에서 일하고 있다> <뒷자리> 등을 썼다.

검은 마스크에 검은 모자를 눌러쓴 작은 체구의 사람이 마이크를 잡았다. 생각보다 목소리가 쩌렁쩌렁해 좀 놀랐다.나무에 푸른 빛 하나 없지만 3월이다. 올봄에 입학한 듯한 앳된 얼굴들이 정문을 오간다. 기대감으로 부풀어 있을 때다. 그 설렘이 오래 가길 바라지만, 학교 재단과 싸우느라 재학 시절을 다 보낸 이들도 있다. 2024년, 동덕여대 학생들이 그랬다.남녀공학 전환 시도가 시위의 불을 지폈지만, 매년 불거진 사학재단의 비리는 곳곳에 불씨처럼 잠복해 있었다. 대학본부에서 공학 전환이 논의되고 있었는데도 총학생회조차 이 사실을 알지 못했다. 대학의 공학 전환 계획은 일방적이었다. "대학은 누구의 것인가?"(동명의 책이 있다. 채효정, 2017)라는 질문에 '사학재단'이라 답한 것이나 다를 바 없었다.대학을 개인의 소유로 인식하는 경향은 사학 비리로 이어진다. 2003년, 조원영 동덕여대 총장은 비리 의혹으로 쫓겨나듯 사임했다. 그는 동덕여대 설립자의 손자이자, 동덕학원 전 이사장의 아들이다. 그 또한 사임 이후 동덕학원 이사장으로 돌아와 지금까지 자리를 지키고 있다.그렇다. 동덕과 세종은 꽤 닮았다.2004년 교육위 종합감사 결과, 세종대학교 재단인 대양학원이 113억 원을 부당 사용한 사실이 적발된다. 학생에게 돌아가야 할 연구비와 장학금이 각종 경비는 물론 교직원 격려금으로 지급되어 왔다. 주명건 이사장에게 부당 보수(7억 원가량)가 지급된 것이 밝혀지며, 그를 비롯해 재단 이사가 줄줄이 해임됐다.그러나 2013년 주명건 전 이사장은 대양학원 재단 이사로 돌아온다. 2021년 또 한 번 비리가 적발되어 이사 취임 취소 처분을 받을 때까지 그 자리에 있었다. 그리고 올해 3월 16일, 세종대학교는 다시 재무감사 대상이 된다. 재단 소유 땅 투기 의혹을 받고 있다. 해임되었던 주명건 씨는 현재 세종대학교 명예 이사장이다.20년은 긴 시간이다. 그 사이 대학은 크게 달라졌다. 04학번과 16학번만 놓고 보아도, 애니콜과 아이폰의 간극이다. 그런데 사학재단에 변화란, 이사장에서 명예 이사장으로 전환, 그 '명예' 두 글자만큼 수준이다. 대양학원 이사 자리에는 주대성씨가 올랐다. 주명건 명예이사장의 아들이다.동덕과 세종이 닮은꼴인 건 두 학교의 운명이 아니다. 사학재단이 가진 속성 때문이다. 대학의 수익을 사유화하고 가족 세습 하는 데 용이한 구조다. 사회적 감시와 규제도 적다. 이 이야기를 하려면 2005년 사학법 개정 이전으로 거슬러 올라가야 하는데, 이 글에서는 2026년 현재 두 학교의 닮은 점 하나를 더 언급하는 것으로 그치겠다.두 학교에는 모두 싸우는 사람들이 있다. 동덕여대에는 재학생들이, 세종대학교에는 세종호텔 노동조합(이하 세종호텔지부)이. 이날(16일) 동덕여대 재학생인 재이 씨가 세종대학교 정문 앞에서 마이크를 잡은 이유도 이 때문이다.코로나19를 빌미로 해고된 이후로 세종호텔 노동자들은 1500여 일간 싸우고 있다. 세종호텔의 오랜 노조 탄압과 정리해고 문제는 널리 알려져 있다. 주명건 명예 이사장은 세종호텔의 전 회장이기도 하다. 사학비리로 해임된 후 대양학원 계열 세종호텔로 와서 회장직에 올랐다. 이때부터 본격적으로 노동 탄압이 있었다.세종호텔지부는 오랫동안 세종대학교에 대한 교육부 종합감사를 요구해 왔다. 재단이 돈놀이를 자유롭게 할 수 있다면, 그 피해는 학생들에게만 돌아가는 것이 아니다. 대학의 모든 것이 숫자놀음이 되면. 비정규 교원을 선두로 대학 구성원들은 더 쉽게 잘리고, 재단 내 수익사업체의 외주화와 구조조정은 더 가혹해진다. 대학 교수 채용부터 계열 호텔의 주방장 자리까지, 재단 입맛대로 채용과 해고가 이뤄진다. 그 결과를 세종호텔 노동자들은 여실히 겪었다.그러니 노동조합이 대학의 비리 척결을 바랄 수밖에 없다. 작년, 국회 교육위는 대양재단에 대한 교육부 감사요구안을 의결했다. 감사 첫날, 세종호텔지부는 대학 앞에서 선전전을 하며 자리를 지켰다.알록달록 피켓이 늘어선 정문에서 세종대학교 학생총회를 알리는 현수막이 보였다. 옆에서 세종호텔 해고 노동자들이 학생총회에 참석하는 학생들과 이야기를 나눠봐야 하는 게 아닐까, 하는 말이 들린다.2024년 동덕여대 학생들은 학생총회에서 공학 전환에 반대표를 던졌다. 찬성한 이가 단 한 명도 없었다. 이때 총장 직선제를 요구하는 안건도 상정됐다. 이 또한 찬성 비율이 99%를 넘어섰다. 독단적으로 일을 결정하는 대학본부에 문제 의식을 느낀 학생들은 수년 전부터 총장 직선제를 요구해왔다. 물론 지금까지 동덕학원은 묵묵부답이다.재이 씨는 발언에서 이런 말을 했다.그리고 세종대 등록금은 얼마인지 물었다.동덕과 세종은 닮았고, 동시에 조금은 다르다. 세종대 정상화 투쟁위원회 등 자정의 목소리를 내는 이들이 있다. 그러나 재학생들에게 큰 호응을 얻지는 못하고 있다. 며칠 후 열릴 학생총회에서 학생들은 무슨 이야기를 나눌까. 총장 직선제와 같은 학내 민주화, 현 이사회의 비리 의혹 그리고 대양학원이 실소유주인 세종호텔의 부당해고 문제 같은 것이 이야기되진 않을 것이다.지금으로부터 30여 년 전, 세종대학교 교정에서 시위가 격렬했다. 아주 시끄러웠다. 세종대학교는 그때나 지금이나 '족벌 사학'으로 손꼽혔고 1990년에는 학원 민주화 투쟁으로 인해 재학생 전원이 유급을 당하는 놀라운 일이 있기도 했다. 대학은 교수 해임부터 학생 유급까지 수단을 가리지 않고 목소리를 철저하게 막아왔다. 그 싸움에서 승리했고, 세종대학교 교정은 지금 평화롭다.그러나 세종호텔에서 터져 나오는 목소리를 막진 못했다. 그곳에는 결코 멈추지 않는 사람들이 있었고, 강력하고도 고집스러웠던 대양학원 재단도 이들의 목소리를 잠재울 수 없었다. 그래서 오늘, 세종대학교 교정은 조금 덜 평화롭다. 사학재단의 폐해를 고발하는 목소리가 들려온다. 정문에서 그 목소리의 주인공들은 학생들을 향해 외친다. 함께 싸워달라고.봄이 오기에는 아직 먼 듯한 날씨에, 양손을 주머니에 넣은 학생들은 전단을 잘 받지 않았다. 학생들이 보기에는 유인물 디자인이 단조롭나. 글씨가 너무 큰가. 아쉬운 마음에 세종호텔지부에서 준비한 전단을 이리저리 들여다 본다. 사학재단의 가족 경영이 드러난 도표 아래 이런 말이 있다.세종호텔 노동자들이 사학재단의 문제를 언급하듯, 세종대학교 학생들이 사학재단의 노동탄압을 이야기할 날이 올까. 교정이 푸릇해지고 봄이 오듯, 그런 날이 올까.