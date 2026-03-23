심각한 오염 극복한 시화호, 그 변화의 바탕에 있는 두 가지

큰사진보기 ▲지난해 10월 11일 오전 경기 안산시 시화호 대송습지에 머물고 있는 새들. ⓒ 이주영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 굿모낭 충청에도 실립니다. 글쓴이는 지속가능사회포럼 위원입니다.

시화호, 특히 남측지역을 방문한 사람들은 광활함과 야생성을 경험해 보았을 것입니다. 넓게 펼쳐진 갈대밭, 끝이 가물거리는 공룡알화석지, 짠내 풍기는 바람이 호수 건너편의 산업과 도시지역과는 사뭇 다른 세상 같습니다. 도시, 산업, 생태가 잘 조화되고 공존하여 환경과 산업이 모두 지역의 자원으로 여겨지고 있습니다. 유네스코는 시화호를 생태수문학 시범유역으로 선정하였습니다. 심각한 오염을 극복하고 인간과 자연이 공존하는 모델로 공인한 것입니다.시화호에는 유네스코 수문학센터가 자리 잡고 있으며 유네스코 워터패밀리 네트워크가 구축되고 개발도상국의 물관리 전문가를 대상으로 생태복원사례 등을 교육하고 있습니다. 그러나 30년 전의 시화호는 죽음의 호수였습니다. 사실상 생물이 살 수 없는 하수의 수준이었습니다. 인근 주민들은 악취로 창문을 열 수 없었고 수백만 마리의 물고기가 폐사하곤 했습니다. 장밋빛 청사진을 제시했던 정부는 신뢰를 잃었고, 개발사업자인 한국수자원공사는 공기업으로서 존립에 대한 의문을 받았습니다. 정부와 시민은 극심하게 대립하였고 갈등은 최고조로 달했습니다.이러한 위기는 과학적 사실을 근거로 한 거버넌스로 극복되었습니다. 물관리 각 분야의 권위자들이 실태조사와 해법 모색에 참여하였고, 각 과정을 정부와 시민사회에 공개하고 공유함으로써 신뢰를 형성하였습니다. 이러한 신뢰를 과학적 근거를 바탕으로 정부, 사업자, 시민사회는 소모적인 논쟁과 갈등을 극복하고 시화호 개방과 4천억 원 이상의 환경투자에 합의하였습니다.시화호 거버넌스가 다른 거버넌스보다 높은 평가를 받는 것은 거버넌스가 의사결정의 중심 역할을 하고 있다는 점입니다. 지방정부와 시민단체를 중심으로 시화호 개방 30주년을 기념하여 시화호의 날을 제정하고 시화호의 지속가능한 개발을 모색하는 데 힘을 합치고 있습니다. 시화호 사례는 과학기술을 바탕으로한 거버넌스가 큰 변화를 이끌어내는 것을 보여주는 세계적인 모범사례가 되었습니다.물관리의 지역거버넌스에서 가장 많은 관심을 받고 있는 것이 댐주변지역입니다. 댐관리자인 한국수자원공사와 댐상류지역주민과의 갈등, 지역발전과 환경보전을 둘러싼 상류지역주민과 하류지역 주민과의 갈등이 있습니다. 수년 전 댐주변지역의 한 포럼에서 사회자가 오프닝 멘트로 '강에는 물이 흐르고 우리 눈에는 피눈물이 흐른다'라고 말하였습니다. 댐 상류지역 주민의 피해의식을 적나라하게 드러낸 표현입니다.일반적으로 댐 상류지역은 환경규제 등으로 재산권의 행사에 제약이 있고, 교통 등이 불편하여 지역소멸에 대한 염려가 다른 지역에 비하여 높습니다. 물론 댐 상류지역에서는 하류지역이 주로 부담하는 물이용부담금, 한국수자원공사가 출연하는 댐주변지역지원사업비 등을 토대로 다양한 사업을 하고 있습니다. 거버넌스도 일방향적인 보상중심체계에서 벗어나 지속가능한 상생을 지향하고 있습니다.대청댐 주변지역의 경우 주민들이 중심이 되어 '사회적협동조합 금강'을 설립하고 쓰레기수거, 오염원감시 등 수질보전사업을 하고 있습니다. 대청댐인근 미호동에는 탄소중립을 위한 넷제로 에너지마을이 조성되었습니다. 이러한 진전에도 불구하고 공공기관에 대한 의사결정의 재정적, 제도적 의존성과 정보의 비대칭으로 지역주민의 의사결정 참여는 제한적입니다.댐 주변지역의 거버넌스는 환경규제와 지역소멸의 이슈가 중심 의제입니다. 이는 수질보존을 위한 규제의 수준과 지역커뮤니티의 지속적 성장을 균형 있게 조화시키는 것입니다. 지금까지는 규제의 수준을 유지하려는 중앙정부와 수변을 적극적으로 이용하려는 주민 간의 갈등이 끊이지 않았습니다.댐주변지역의 주민과 지방자치단체의 불만을 해소하기 위해 물이용부담금과 댐주변지원사업비 등이 증액되어 왔습니다. 그러나 이러한 재정의 지원은 그간의 거버넌스 변화에도 불구하고 여전히 시혜적인 성격이 강합니다. 시화호의 사례와 같이 댐주변지역도 과학기술을 활용하여 소모적 갈등을 해소하고, 과학적 근거에 기반한 규제수준의 결정과 환경에 부담을 최소화할 수 있는 지역개발방안을 모색하는 거버넌스를 확립할 수 있을 것입니다.예를 들어 디지털 트윈을 이용하여 '가상 대청호'를 구축하고 지역별 오염원별 상수원 수질영향을 분석하여 규제지역을 재설정하는 토대를 갖추거나, 지역발전을 위한 시설의 설치 등이 수환경에 미치는 영향을 분석하여 소통과 의사결정의 정보로 활용하는 방법이 있습니다. 아울러 사물인터넷, 드론 등을 활용하여 사회적협동조합 금강이 단순 쓰레기 수거 등에서 벗어나 고부가가치 환경감시시스템 운영으로 영역이 확대되도록 할 수도 있습니다.댐 상류의 소규모 지역을 스마트 에코 리빙랩으로 만들어 마을주민이 오염원 사진을 업로드하여 오염원의 위치와 종류를 수집하고 사물인터넷을 활용하여 실시간으로 수질을 측정하며 수열에너지를 이용하여 저온창고나 공동육묘장을 운영하고, 환경규제의 합리성을 검증하는 등의 사업도 있습니다. 지역의 대학과 '캡스톤 대자인'협약을 하여 지역의 교수와 학생들이 리빙랩 현장을 방문하여 참신한 기술적 아이디어를 제공받는 것도 좋을 것입니다.거버넌스(governance)는 거번먼트(government)의 한계를 극복하고 의사결정의 중심을 정부에서 복합적 이해관계자로 변화시키는 것입니다. 그러나 사실에 대한 인식의 차이를 극복하지 못한다면 거버넌스는 갈등과 다툼의 장이 되어버리고 거번먼트의 효율성마저 잃어버리고 맙니다. 사실에 대한 공통의 인식의 바탕을 제공해줄 수 있는 것이 과학기술이 제공하는 정보입니다.과학기술은 경험과 직관에 의한 의사결정에서 객관적 지표와 정보에 바탕을 둔 의사결정이 가능하도록 합니다. 또한 지역주민과 공공부문간의 정보의 비대칭을 해소하여 의사결정의 힘이 공유되도록 할 수 있습니다. 시화호의 사례를 통해 얻은 성과와 교훈을 통해 댐주변지역의 거버넌스가 과학기술을 활용하여 더욱 발전하게 되기를 기대합니다.