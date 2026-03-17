멜버른 한인회관에서 펼쳐진 따뜻한 색채의 향수

큰사진보기 ▲김미진 작가 개인전멜버른 한인회관에서 열린 김미진 작가 개인전 전시 전경. ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲자신의 작품 앞에 선 김미진 작가. ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시회에 함께 한 멜버른 교민들 ⓒ 조준희 관련사진보기

호주 멜버른의 한인회관에서 지난 2월 27일부터 3월 14일까지 그림 전시회가 열렸다. 이 곳에서 전시회가 열린 것은 처음이다. 보수공사를 통해 새로운 모습으로 변한 회관 2층 공간에서 열려 현지 동포들에게는 더 의미 있게 다가왔다.또한 이 전시회를 열게 된 김미진 작가로서도 해외 전시회는 처음이었다. 처음이라는 것은 누구에게나 설렘을 주는 것이라는 생각을 하며 김미진 작가를 만났다. 김 작가의 아들과 딸은 우연한 기회로 멜버른에 정착하게 되었고, 김 작가는 4년 전 자녀들을 방문해 약 1년 동안 멜버른에서 머물렀다. 그 기간 동안 작가는 '인연'에 대해 깊이 생각하는 시간을 가졌다고 한다.이번 전시의 모티브 역시 사람 들과의 인연이었다. 작가는 다양한 재료와 따뜻한 색감을 통해 이러한 인연을 표현하고 싶었다고 한다. 그래서 이번 전시의 제목을 '아름다운 동행'이라 붙였다.김 작가는 이번 멜버른 방문을 계기로 한국적인 도자기에 꽃을 접목하여 디자인적 요소와 비구상 형식이 어우러진 회화적 느낌을 새롭게 표현해 냈다. 전시된 25점의 작품은 '마티에르(Matière, 다양한 질감의 표현)' 기법을 활용해 현대적인 감각으로 재해석된 것이 특징이다.작가는 대학에서 실용미술디자인을 전공했다. 당시 다양한 재료를 활용해 여러 작품을 제작한 경험이 있었다. 졸업 후에는 동양화에 매료되어 오랜 시간 동양화를 그렸고, 현재 한국미술협회에서 한국화 작가로 활동하고 있다. 동시에 아동 미술을 지도하면서 특정 재료에 얽매이지 않고 다양한 방식으로 수업을 진행하고 있다고 한다.나이 60이 지나자 그동안의 경험을 바탕으로 새로운 세계에 도전해 보고자 1년 동안 깊이 고민했다고 한다. 특히 해외 전시라는 점에서 모든 것을 비우고 과거의 기법을 내려놓은 채 새로운 방식에 도전하는 '리모델링(Remodelling)' 기법을 시도했다.작가는 색채와 질감을 활용해 따뜻한 정서를 담아냈으며, 이를 통해 "색은 감정을 담고 마티에르는 시간을 품는다"는 메시지를 관객들에게 전달했다. 외국에서 열리는 전시인 만큼 향수를 달래는 마음으로 한국 도자기의 형태와 따뜻한 색감인 노란색을 많이 사용했다.마침 한인 설날 잔치가 열리던 2월 28일에는 150명 이상의 한인들이 멜버른 한인회관에서 처음 열린 이번 전시회를 찾아 작품을 감상하며 향수를 나누는 시간을 가졌다. 김 작가는 "바쁜 일상 속에서 잠시 머물러 작품을 감상하며 따뜻한 위로를 받기를 바란다"고 전했다. 삶의 여유와 예술적 치유를 갈망하는 많은 이들에게 이번 전시는 깊은 울림을 선사했다.