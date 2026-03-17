"차 향기가 안개에 갇힐까 두렵습니다"

큰사진보기 ▲온진다원에서 차를 수확하는 김기철 대표와 아내고향 산에 야생 녹차를 심어 차 재배의 한계선을 중부지방까지 끌어올린 김기철 대표는 아내와 함께 일궈온 <온직다원>을 지키기 위해서 지천댐 반대에 나섰다. ⓒ 온직다원 관련사진보기

"이 산기슭에서 야생차를 키우며 유기농을 고집해온 세월이 얼마인데... 댐이 들어서서 거대한 호수가 생기면 그 고귀한 차 향기가 안개 속에 다 흩어져 버릴까 봐 밤잠을 설칩니다."

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큰사진보기 ▲청양군수의 막말에 항의하는 군의회 의원들주민들의 의견과 달리 댐 건설을 찬성하는 청양군수가 댐 건설을 반대하는 군의원들을 향해 고압적 언사와 막말을 한 녹취록이 공개돼 지역 사회에 큰 충격을 주었다. ⓒ 김기철 관련사진보기

큰사진보기 ▲온직다원 정상에서 내려다 본 전경 오랫동안 차산을 가꾸고 지켜온 김기철씨는 댐이 건설되면 안개 피해로 차농사 뿐 아니라 청양의 농사 전반이 큰 피해를 입을 것이라고 경고했다. ⓒ 온직다원 관련사진보기

큰사진보기 ▲우전 재배를 기다리고 있는 차산곧 새 잎이 돋고 새 차가 나올 준비를 마친 차산에서는 은은한 야생차 향기가 나는 듯했다. ⓒ 온직다원 관련사진보기

충남 청양군 남양면 온직리에는 초록빛 생명력 가득한 차산이 있다. 고향 산에 야생 녹차를 심어 차 재배의 한계선을 중부지방까지 끌어올린 지인이 있다. 아내와 함께 <온직다원>을 일궈온 광효 김기철 대표가 그 주인공이다.30년 넘게 야생 차밭을 일구며 유기농차를 생산해온 그는 요즘 차 농사보다 힘든 일이 생겼다며 깊은 한숨을 내쉬었다. 평소라면 찻잔 속 맑은 물빛처럼 차분하게 담소를 즐겼을 터인데, 청양 지천댐 건설 이야기를 꺼내는 그의 얼굴은 짙은 찻잎보다 더 무겁게 가라앉아 있었다.그의 절박한 목소리는 단순한 경제적 손실을 넘어, 평생을 바친 '생태적 가치'가 훼손될지 모른다는 농도 깊은 탄식이었다. 야생차는 하늘과 땅이 주는 기운을 그대로 먹고 자란다. 특히 유기농법을 고집하는 온직다원에게 댐 건설은 생존을 위협하는 직격탄이다. 차나무는 적당한 일조량이 생명인데, 댐으로 인해 상시 발생하는 짙은 안개는 햇빛을 차단해 차의 맛과 향을 결정하는 성분 변화를 초래하기 때문이다.비단 차 농사뿐만이 아니다. 청양의 주 수입원인 고추와 구기자 역시 습도에 치명적이다. 댐이 만든 인위적인 습한 기후는 병해를 확산시키고 수확량은 급감하며, 겨울철엔 예측 불가능한 냉해까지 불러온다. 김 대표가 수십 년 간 지켜온 자부심이 통째로 흔들리고 있는 셈이다.주민들을 더욱 절망케 하는 것은 이들을 대변해야 할 군수의 태도다. 댐 건설을 찬성하는 군수는 생태계 파괴로 농사를 망친다는 반대 의견에 귀를 기울이지 않고 있다. 거기에다 최근 공개된 군수의 지난해 2월 군의회를 대상으로 한 막말 녹취록은 지역 사회에 큰 충격을 주었다. 반대하는 군의회 의원을 지칭하며 쏟아낸 고압적인 언사와 막말이 언론에 보도된 것이다(이에 대해 김 군수는 최근 <경향신문>과 한 인터뷰에서 "당초 군의회 의원들이 지천댐 건설 반대 성명서를 내지 않기로 했던 것으로 알고 있었는데 상황이 바뀌면서 감정적으로 격해졌다"라며 "군수로서 표현이 과격하고 적절하지 않았다는 점은 인정한다"고 밝혔다. - 편집자 말).이는 군민들을 대변하는 풀뿌리 민주주의 자체를 무시하는 태도이며 지방 자치의 근간을 뒤흔드는 독선이라고 김 대표는 분노했다. 행정의 수장이 주민을 설득하기보다 권위로 짓누르려 한다면, 민주적인 공론화는 설 자리를 잃을 것이라고 했다.정부와 충청남도는 청양 지천댐 건설을 발표하며 '기후대응댐'이라는 수식어를 붙였지만, 환경 전문가들과 주민들은 이를 전형적인 '그린워싱(Greenwashing)'이라 비판한다. 생태적 가치 훼손을 넘어 멸종위기 1급 미호종개의 마지막 서식지를 파괴하고 탄소 흡수원인 산림을 수몰시키면서 기후를 논하는 것은 이치가 맞지 않다는 것이다. 실제로는 환경을 파괴하는 행위를 마치 친환경적인 것처럼 위장하는 그린워싱의 전형인 것이다.사실 지천댐을 '기후대응댐'으로 조성한다는 것 자체가 어불성설이다. 이미 1991년부터 30년 넘게 정부가 추진하려다 무산되었던 낡은 계획일 뿐이다. 70~80년대 경제 성장기에는 물이 부족하면 무조건 강을 막는 토목 공사가 정답이었을지 모르지만 2026년인 지금은 다르다. 선진화된 대안을 두고도 굳이 구식 방식을 고집하며 기후라는 이름표를 단 것은 결국 가장 싼 값에 물을 확보하겠다는 경제적 논리를 환경 논리로 둔갑 시킨 것에 불과하다는 지적이다.누군가는 더 많은 보상금을 받기 위해서 반대하는 것이라며 그들의 목소리를 왜곡한다. 하지만 주민들은 평생 흙을 일구며 지켜온 삶의 보금자리가 파괴되는 걸 볼 수 없다는 것이다. 김 대표 또한 유기농 야생차의 역사가 끊기지 않기를 바랄 뿐이다. 하지만 현재의 행정은 보상이라는 이름의 매몰 비용으로 주민들의 입을 막으려 할 뿐 정작 소중한 가치를 지킬 대안에는 귀를 닫고 있다는 게 그들의 주장이다.이에 대해 김 대표는 "가장 시급한 것은 댐의 설계도가 아니라 지방 행정의 신뢰 회복이다"라며 "막말로 상처 입은 주민들에게 진심 어린 사과가 있어야 하고 군수의 독불장군식 권위주의적 결정을 철회하고 원점에서 재검토 해야 한다"고 강력하게 요구했다.아울러 기술적 대안도 충분하다는 의견을 내놓았다. 충남 서북부의 물 부족은 해수담수화와 하수 재이용 시설 확충으로 해결할 수 있으며, 지천 상류에 거대 댐을 쌓는 대신 지하수저류댐(샌드댐) 방식을 활용하면 생태 단절 없이 용수를 확보할 수 있다는 전문가의 말을 빌려 제안하기도 했다. 그는 댐 건설 시 발생하는 수증기가 야생차의 유기농 인증과 영농에 미칠 영향을 투명하고 과학적으로 분석해 공개해 달라고도 했다.오히려 농업에 집중하는 청양군의 고부가가치 생태 농업지를 '특별 보호 구역'으로 지정하여 국가적 자산으로 키워내야 한다는 게 그의 주장이다. 지천의 미호종개와 온직다원의 야생차가 공존하는 풍경이야말로 진정한 의미의 기후 위기 극복이자 상생의 길이라는 것이다.온직다원에서 나오는 길, 새 잎이 돋고 새 차가 나올 준비를 마친 차산에서는 은은한 야생차 향기가 나는 듯했다. "맑은 차 향기를 계속 전해주고 싶다"던 김 대표의 떨리는 목소리가 귓전을 맴돌았다.지천댐 갈등의 매듭은 댐의 높이를 조정하거나 보상금을 올리는 데서 풀리지 않는다. 그것은 청양에서 농사를 짓는 사람들의 땀방울을 존중하고 잃어버린 행정의 정의를 복원하는 데서 시작되어야 한다. 안개 속에 갇힌 것은 주민 의견을 무시하고 주민의 목소리를 외면한 권력의 눈일지도 모른다.