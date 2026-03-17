정원영 "용인형 기본사회 도시 만들겠다" 시장 출마 선언

큰사진보기 ▲정원영 전 용인시정연구원장이 16일 기자회견을 열고 용인시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

정원영 전 용인시정연구원장이 "용인형 기본사회 도시를 만들겠다"며 용인특례시장 출마를 공식 선언했다.정 전 원장은 지난 16일 오후 용인시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "도시는 빠르게 변하고 있는데 행정은 그 변화 속도를 따라가지 못하고 있다"며 "깊은 책임감을 느끼며 용인의 새로운 변화를 위해 이 자리에 섰다"고 시장 출마 배경을 설명했다.정 전 원장은 출판기념회 당시 언급했던 안창호 선생의 일화를 소개하며 "안창호 선생은 작은 일 하나에도 정성을 다하는 것이 나라를 세우는 길이라고 가르쳤다"며 "시민을 정성으로 섬기는 선생의 정신을 용인시정의 기본 원칙으로 삼겠다"고 말했다.정 전 원장은 준비된 후보라는 점도 강조했다. 그는 "이재명 대통령과 정책적으로 소통하며 대한민국의 정책 방향을 함께 고민해 왔다"며 "특히 대선에서 기본사회 정책 설계에 참여한 만큼 이재명 정부의 기본사회 철학을 용인에서 가장 먼저 실현하겠다"고 밝혔다.정 전 원장은 시장 출마를 선언하면서 용인형 기본사회와 국제기구인 UN AI 허브 유치를 1호 공약으로 내걸었다. 그는 "산업의 성장과 시민의 삶을 연결하기 위해 반도체 기본소득 정책을 추진해 대한민국 최초의 반도체 기본소득 도시를 만들겠다"고 약속했다. 또 중앙정부가 추진하는 UN AI 허브 유치도 공약했다.정 전 원장은 "시민의 삶은 바꾸는 것은 정책"이라며 정책 전문가로서 행정과 정치를 아우르는 데 노력해 와 더불어민주당 경쟁 후보들보다 본선 경쟁력이 가장 높다고 자신했다. 그는 그러면서 "시민과 당원을 만나면서 진정성 있게 비래 비전을 제시하고 설명하며 다가가겠다"고 덧붙였다.용인형 기본사회 도시를 1호 공약으로 발표한데 대해 정 전 원장은 "주민들을 만나보면 반도체 클러스터가 들어오면서 불편이 큰데 시민의 삶은 변하지 않는다고 얘기한다"며 "시민의 권리가 보장되는 것이 기본사회 도시, 반도체 기본소득 정책"이라고 설명했다.정원영 전 원장은 "정치는 권력이 아니라 섬김이고, 시장은 높은 자리가 아니라 가장 낮은 곳에서 시민의 목소리를 듣고 시민의 삶을 돌보는 자리"라며 "섬기는 시장, 용인을 대한민국 치최초의 반도체 기본소득 도시로 만들겠다"고 지지를 호소했다.