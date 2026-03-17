서울교통공사 양 노조 "지방선거 앞두고, 감사 임명 절대 안돼"

큰사진보기 ▲서울교통공사노조 성명민주노총 서울교통공사노조 성명이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울교통공사통합노조 성명한국노총 서울교통공사통합노조 성명이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

오는 6월 지방선거와 오세훈 시장의 임기말을 앞두고, 산하 서울교통공사(서교공) 상임감사 공모 진행에 양대노조(민주노총, 한국노총)가 강하게 반발하고 있다. 노조는 오는 18일 임원추천위원회를 구성할 임시이사회를 앞두고 이를 막겠다고 16일 밝혔다.민주노총 공공운수노조 서울교통공사노조(위원장 김정섭)와 한국노총 공공연맹 서울교통공사통합노조(위원장 이양섭)는 16일 긴급 공지를 통해 "사측이 추진하는 감사 임명을 위한 이사회(임원추천위원회) 강행 시도는 지방선거를 앞두고 '날치기-알박기 인사'로 규정한다"며 "오세훈 서울시장은 당장 공모 절차를 중단하라"고 촉구했다.양대 노조는 "현장을 무시한 서울시와 사측의 기습적이고 비상식적인 알박기 시도를 막아내기 위해 끝까지 투쟁으로 저지하겠다"며 "조합원 동지들의 지지와 성원으로 단결의 힘을 보여 줄 때"라고 밝혔다.양대 노조는 오는 18일 이사회 저지를 위한 공동투쟁에 돌입한다. 이날 오전은 중식 선전전을 진행해 현장 조합원들에게 이에 대한 문제점을 알린다. 오후 예정된 이사회 저지를 위해 본사 회의실 앞 연좌 농성 및 출입통제 투쟁을 전개할 예정이다. 이에 앞서 서울교통공사노조는 17일 오전 9시 30분부터 서울시청 정문 앞에서 오세훈 시장 '날치기-알박기 공사 감사 선임 시도 규탄' 기자회견을 열었다.한편 지난 15일 서울교통공사노조는 성명을 통해 "지방선거를 불과 두 달 앞둔 시점에서, 며칠 뒤 열릴 예정인 정기 이사회조차 기다리지 못하고 오세훈 시장이 임시 이사회를 급조해 감사를 임명하려는 이유는 명백하다"며 "이는 새로운 민의가 반영되기 전, 현 시장의 영향력을 공사 내부에 고착시키려는 전형적인 알박기 인사이자 비겁한 정치적 야합"이라고 꼬집었다.이어 "임기말에 다다른 오 시장이 공사 사장에 이어 감사까지 자신의 측근으로 채우려는 시도는 결국 경영 실책과 비리 의혹을 내부에서 은폐하겠다는 선언과 다름없다"며 "오 시장은 공사 '날치기-알박기' 감사 선임을 즉각 중단하라"고 촉구했다.서울교통공사통합노조도 16일 성명을 통해 "지방선거라는 엄중한 심판의 시간을 앞두고 서울시는 자숙은 커녕 오세훈 시장 임기말 '낙하산-알박기' 인사를 강행하며 공사의 전문성과 독립성을 전면 부정하고 있다"며 "전문성 없는 알박기 감사는 경영 공백과 현장 혼란을 초래할 뿐"이라고 지적했다.이어 "시민의 혈세를, 오 시장 측근의 자리 보전용으로 낭비하는 것은 천만 서울시민에 대한 배신 행위이자 기만"이라며 "서울시는 전문성 없는 보은성 낙하산 인사 임명을 즉각 중단하라"고 촉구했다.