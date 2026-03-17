정원오 "서울시장 선거 이겨야 이재명 정부 성공 뒷받침"

큰사진보기 ▲정원오 서울시장 예비후보정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 16일 서울시민주권위원회 발대식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'정원오 시장 후보에게 바란다'캠프 서울시민주권위원회가 건넨 '정원오 시장 후보에게 바란다'를 들고 정원오 예비후보가 기념사진을 촬영했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 "서울시장 선거를 이겨야 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 수 있다"고 강조했다.정 예비후보는 16일 오후 5시 서울 중구 신당동 선거캠프 1층 회의실에서 열린 '정원오 착착 캠프, 서울시민주권위원회' 발대식에서 이같이 말했다.그는 "서울시민주권위원회의 '정원오 시장 후보에게 바란다' 문건 내용대로 마음을 담아 선거에 임할 것이고 제 철학과도 다르지 않다"며 "서울시장 예비후보로 뛰었던 박홍근 기획예산처 장관 후보자를 돕다가 마음을 저에게 모아 주신 데 대해 감사하게 생각한다. 박홍근 장관 후보자와 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.정 예비후보는 서울시장 선거 전망과 관련해 당내 낙관론을 경계하며 "이번 선거는 '당내 공천만 받으면 당선되는 것 아니냐'는 막연한 낙관론이 있지만, 서울시장 선거는 절대 그렇지 않다. 지난 대선을 보면 압승이 예상됐지만 서울에서는 큰 차이가 나지 않았다"고 설명했다.이어 "지난 대선에서 보수 후보와 진보 후보의 표를 나눠 보면 오히려 진보 쪽이 더 힘들었다"며 "선거는 투표 당일까지 가면 결국 결집한다. 지금은 국민의힘 쪽이 분열돼 있어 그렇게 보일 뿐"이라고 말했다.또 "지금 중요한 것은 우리가 한마음으로 격차를 크게 벌려 놓는 것"이라며 "보수가 결집하더라도 따라올 수 없을 정도의 차이를 만들어야 한다"며 "우리가 분열하면 보수는 쉽게 따라오고, 역전을 허용할 수도 있다"고 강조했다.이어 "그렇게 되면 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 수가 없다. 선거를 반드시 이겨야 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 수 있다"며 "그래서 반드시 이길 수 있는 필승 카드가 '정원오'라고 생각한다"라고 밝혔다.그는 또 "이날 발표된 리얼미터 여론조사에 따르면 서울 지역에서 더불어민주당 지지율이 이전보다 약 10% 상승했다"며 "그 원인으로 정원오 서울시장 출마 선언과 오세훈 시장의 국민의힘 공천 미신청이 언급됐다"고 설명했다.이어 "그렇다면 제가 경쟁력이 있는 것 아니겠느냐"며 "필승 카드 정원오와 함께 더불어민주당의 서울시장 승리를 위해 나아가자"고 말했다.행사에서 경과보고를 한 서울시민주권위원회 박진우 상임공동위원장은 "시민이 정치의 주체가 되는 서울을 만들기 위해 정원오 예비후보 당선에 역량을 집중하겠다"며 "정 후보를 시민들에게 알리는 SNS 활동과 권리당원 확보 등에 힘쓰겠다"고 밝혔다.이날 서울시민주권위원회는 '정원오 시장 후보에게 바란다' 문건을 전달했고, 정 예비후보가 이를 직접 낭독했다. 문건에는 ▲현장의 목소리를 듣는 행정 ▲소외 없는 포용의 서울 ▲민주주의를 위협하는 세력으로부터 서울의 주권 수호 ▲시장의 권한을 시민의 꿈을 위해 사용할 것 등의 내용이 담겼다.정연실 서울시민주권위원회 상임공동위원장의 '서울시민주권위원회 선언문' 낭독도 이어졌다.한편 서울시민주권위원회는 기획예산처 장관으로 내정된 박홍근 의원의 서울시장 예비후보 캠프 조직인 '당근 홍근' 캠프 인사들을 중심으로 구성됐다. 이들은 지난 10일 회의를 통해 정원오 예비후보 지지를 결정했으며, 이날 발대식을 열었다.