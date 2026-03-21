알레르기비염은 차라리 낫지, 50 앞두고 민감해지는 것들

<폭싹 속았수다>의 애순이처럼 요망지게(야무지게), 똘망똘망하게, 유쾌하지만 호락호락하지 않게 살아온 중년 여성들의 이야기. 3월엔 '내 안의 알레르기'에 대해 이야기 해 봅니다.

"얘, 어쩜 (살이) 더 쪘니. 집에서 실내 자전거라도 타보지."

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"더운데 땀 뻘뻘 흘리면서 만들었더니, 한번 부르면 나오지도 않고. 먹어라, 먹어라, 내가 니 밥해대는 식모야?...어떻게 그렇게 지밖에 몰라. 내 입에 들어가는 것도 귀찮아 죽겠는데."

큰사진보기 ▲웹드라마 자식세끼 Ep.6. 모녀 사이는 언제나 비슷한 걸로 다투지만 매번 후회하는 법이다. 갱년기 엄마의 열연에 많은 이들이 눈물을 흘렸다. 화면 캡처. ⓒ 라이나생명 관련사진보기

큰사진보기 ▲석촌호수의 봄2025년 벚꽃이 풍경 위로 커튼을 드리운 듯 흐드러지게 폈다. 올해도 머지 않았다. ⓒ 손미희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

이게 다 야속한 봄 때문이다. 얼마 전 친구들과 벚꽃 여행 계획을 세우던 중이었다. 꽃가루 알레르기가 심한 친구 한 명은 벌써 고민이 늘어졌다. 약을 먹어도 소용없다며, 코 밑이 헐지 않는 티슈를 아냐고 물었다. 다들 웃는데, 나만 웃지 못했다.나는 입고 갈 옷이 없었다. 날씨가 따뜻해지니 화사한 트위드 재킷이라도 하나 사 입고 싶은데, 요즘 옷들은 왜 이리 작게 나오는지. 그게 아니라면, 봄이 되면서 벚꽃만 만개하는 게 아닌 모양이다. 내 몸뚱이도 봄기운에 슬그머니 부풀어 올랐다.며칠 전, 오랜만에 만난 동네 언니가 실실 웃으며 하는 한 마디에 숟가락을 내려놓았다. 나를 아껴서 해주는 충고는 언제든 고맙다. 하지만 걱정이 돼서 하는 말이라면 웃지는 말지. 자가면역질환으로 약을 여러 개 먹고 있는 나로서는 몇 년 째 살이 야금야금 찌는 걸 막기가 힘들었다. 대놓고 부작용이 체중증가인 약도 있다. 실내 자전거는 발목 수술과 무릎 이슈로 탈 수가 없다. 날 잘 알지도 못하면서 웃는 게 괜히 분했다.사실 핑계다. 누가 뭐라 해도 호미와 가래를 들고 다 막아낼 준비가 되어 있었다. 살을 좀 빼야 한다는 건 나도 알고 있기 때문이다. 마음속으로는 이미 여러 번 운동을 시작했다. 문제는 누가 "운동 좀 해"라고 말하는 순간이다. 다이어트를 하다가도 마음이 삐딱해진다. 피로가 올라오고, 무릎이 약해지고, 밖에 미세먼지가 심한 것 같다. 오늘은 몸을 쉬게 해야 한다는 의학적 확신 같은 게 생긴다.중년이 되니 알레르기비염보다 더 민감해지는 것들이 있다. 누군가가 나라는 사람을 잘 알지도 못하면서 평가하는 게 유독 불편하다. 오해하거나, 폄하하면 발끈한다. 거기다 억울한 건 죽어도 못 참는다. 평소엔 순한 양인데, 그럴 땐 엄청 따지고 든다. 젊을 때는 코웃음치고 그냥 넘겼던 말들인데 이제는 면역체계가 과잉 반응을 일으킨다. 뭐 그렇게까지 화낼 일도 아닌데 세상을 향해 가드를 올린다. 나는 왜 이러는 걸까.중년은 얼굴에서부터 자신이 살아온 삶이 드러나는 나이다. 그래서 평가에 예민해진다. 일반화 하기는 어렵지만 나는 그렇다. 젊을 때는 나를 크게 설명할 필요가 없었다. 조금 오해받아도 그냥 지나갔다. 환한 내 얼굴과 가벼운 발걸음, 열정 넘치는 목소리 그 자체로 나라는 사람이 어느 정도 설명이 됐다. 하지만 이젠 지난 세월 동안 늙고 변한 외모에 괜히 설명이 따라붙는다. "내가 원래는 이러지 않았는데..." 중년은 할 말이 많다.외모뿐이 아니다. 주변에 챙겨야 할 대소사, 가족, 회사 관련 일들로 중년은 바쁘다. 그래서 사정이 많다. "요즘 어머니 병원 때문에...", "애가 아파서 병원 다녀오느라...". 중년은 책임져야 할 사람들의 무게 때문에 자꾸 어깨가 아픈지도 모른다. 정형외과에 가보라. 어깨가 아픈 사람들은 거의 중년이다. 남편도 나도 둘 다 쌍으로 어깨가 아프다. 하지만 하루하루 우리는 최선을 다하고 있다. 이럴 때 "못할 거면 그만두라"는 소릴 들어보라. 얼마나 억울하겠는가.호르몬도 한몫 한다. 얼마 전 어느 웹드라마 속에서 땀을 뻘뻘 흘리며 딸에게 콩국수를 만들어주던 엄마를 봤다. 딸은 소금을 넣어먹겠다는데도 엄마는 기어이 설탕을 푹 떠서 딸 그릇에 넣었다. 딸이 취향이란 게 있다며 구시렁대자 엄마는 "먹지 마!" 소리 지르며 애써 만든 콩국수를 싱크대로 가져가버렸다.다들 들어봤을 법한 엄마의 잔소리다. 나도 음식에 싫어하는 거 꼭 넣어 주는 엄마 덕분에 예전에 볼멘소리를 얼마나 했는지 모른다. 하지만 그때는 몰랐다. 장사하고 집에 돌아온 엄마가 얼마나 힘들게 음식을 만들어주는지. 물 마실 힘도 없는 팔로 국수를 삶고 그 위에 색색의 고명을 왜 얹어 내는지. 정말 한참 시간이 흐르고 내가 중년이 되고야 알았다. '내 입에 들어가는 것도 귀찮아 죽겠는데' 기어이 자식을 챙기는 엄마 마음을.중년은 늘어난 나이만큼 이제는 살아온 삶을 인정받고 싶은 나이다. 겉으로는 점잖게 행동하고 티내지 않아도, 적어도 잘못 살아왔다고 부정당하고 싶지는 않다. 가끔은 보상심리가 작용하기도 한다. 하지만 이 모든 걸 인정해줘야 하는 건 타인이 아니다. 내 늙음은 감추고 싶고, 내 속내는 알아봐달라니. 이런 아이러니가 또 어디 있냔 말이다. 이건 지나친 욕심이다.나이가 들면서 남의 눈을 의식하며 나를 꼿꼿하게 내세우고 싶은 욕망은 올라가는 건 사실이다. 하지만, 생각보다 사람들은 타인에게 관심이 없다. 가장 관심이 있는 것은 바로 나 자신이다. 그러니 중년은 나에게 친절한 설명이 더 필요한 시기인지도 모르겠다. 남의 눈을 의식할 필요도 없다. 스스로 잘 해 왔다고, 잘 살아왔다고, 다독이면 되는 거다. 중년은 다름아닌 나를 응원할 시기인 것이다.스스로만 알아주는 인생. 사실 외로울지도 모르겠다. 하지만 내가 그동안 고생했다고 인정해주면 굳이 남에게 말이 많아질 필요가 없다. 스스로의 모난 점을 잘 알고 있어서 그렇게 자꾸 구구절절 설명이 붙는 것이다. 내가 원하는 것을 가장 잘 아는 것은 나 자신이다. 가만히 내 속을 들여다본다. 얼마 전, 대학가의 응원단들이 데이식스 노래 '한 페이지가 될 수 있게'에 날아갈 듯 팔을 돌리는 모습에 가슴이 뛰던 기억이 난다. 운전하며 그 노래라도 틀어놓고 이 봄을 즐겨볼까.한 가지 더 덧붙이고 싶은 속마음이 있다. 좋게 말하면 오지랖 넓고, 나쁘게 말하면 간섭하기 좋아하고, 훈수두기 좋아하는 우리나라 사람들의 성향 앞에서 나는 자주 브레이크가 걸린다. 제발 노땡큐다. 지나가면서 꼭 말 한 마디 얹어서 다른 사람을 억울하게는 하지 말자. 중년은 인내심을 젊을 때 다 써서 남은 게 별로 없다. 게다가 봄이라는 변수를 만나 언제 어디서 내 화가 더 활짝 미친 개나리처럼 피어날지도 모른다.요즘 거상에 관심이 생겼다. 주변 사람들이 하나둘씩 얼굴을 끌어올렸다. 괜히 내 얼굴도 쭉쭉 당겨본다. 저들처럼 예뻐지고 싶다. 하지만 거상이 내 자존감까지 끌어올리지는 못할 것 같다. 중년의 내 얼굴은 내가 살아온 삶의 무게이다. 내 얼굴값의 무게가 얼마나 무거운데 그게 쉽게 올라가겠는가.그렇게 보면 아파서 찐 살도 마냥 사랑스럽다. 열심히 고민하며 살아온 훈장쯤으로 여겨보련다. 가볍게 입고 운동이나 좀 더 해 볼까. 누가 뭐래든, 밖에 미세먼지가 심하든 말이다. 살은 빼야하는 게 맞다. 억울해하지 말자.