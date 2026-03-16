"조우형 '2차 조사 때 커피만 마시고 나왔다'"... 검찰 공소 흔든 법정 증언

큰사진보기 ▲대장동 개발 민간사업자 화천대유자산관리 관계사 천화동인 6호의 실소유자로 의심받는 조우형 씨. 2023-05-05 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"누구 지시인지 모르지만 결과적으로 조우형은 대검 조사에서 제대로 조사를 받지 않고 나왔다."

검사 "윤석열이 커피를 타줬나? 증인이 이를 아나?"

이철수 "그건 모른다. 하지만 보통은 누구누구 검사실로 오라고 하지 않나. 당시 윤석열이라는 이름을 몰랐을 수 있지만, 조우형이 몰랐다는 건 말이 안 된다. 왜냐면 박영수(전 특검)가 직접 이야기를 했다. 2차 조사를 받으러 갈 때 커피만 마시고 그냥 나올 것이라고. 실제로 그렇게 이뤄졌다."

"부산저축은행 SPC(특수목적회사) 리스트를 대검 중수부에 제출했는데 거기에 대장동도 포함돼 있었다. 그런데 결과적으로는 대장동 관련 조사는 제대로 이뤄지지 않았다. 리스트에서 대장동이 두 번째인가 세 번째로 중요했는데도 조사가 이뤄지지 않았다. 그러니 (불법대출을 받아온) 조우형은 아무런 처벌을 받지 않았다. 상식적으로 이해가 안 간다. 그래서 황당하다고 한 거다."

2022년 대선 당시 전 대통령 윤석열씨를 둘러싼 검증보도가 윤씨 명예를 훼손했다는 혐의로 기소된 언론인 등에 대한 재판에서 검찰의 공소사실을 뒤흔드는 핵심 증언이 나왔다.증인으로 나온 대장동 자금책 조우형씨의 사촌형인 이철수씨는 "조우형이 2011년 첫 번째 조사를 받고 나서는 패닉 상태였다"면서 "그런데 두 번째 조사를 받고 나서는 '커피만 마시고 나왔다'고 말했다. 조우형이 조사받으러 들어갔는데 별다른 질문도 없이 끝났다고 들었다"고 밝혔다.검찰은 그동안 해당 사건 관련 언론 보도가 허위라고 주장해 왔다. 하지만 이날 이씨의 증언엔 당시 대검 중수부가 조씨에 대한 수사를 제대로 진행하지 않았을 가능성을 시사하는 내용이 담겼다. 이로 인해 검찰의 무리한 기소가 다시 한번 도마 위에 오르게 됐다.16일 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 등 혐의를 받는 전 뉴스타파 소속 봉지욱 기자, 허재현 리포액트 기자, 송평수 전 이재명 더불어민주당 후보 선거대책위원회 대변인의 공판을 진행했다.기소된 봉 기자와 허 기자는 지난 2022년 윤석열 국민의힘 대선 후보가 2011년 대검찰청 중앙수사부 검사 시절 당시 부산저축은행 사건 수사를 무마한 의혹 등을 보도했다. 이는 허위 보도로 윤씨 명예를 훼손했다는 게 검찰 주장이다.증인 이씨는 2011년 대검 중수부의 부산저축은행 수사 과정에서 대장동 관련 브로커 조씨가 어떻게 조사받았는지를 구체적으로 설명했다.그러나 이날 검찰은 이씨와의 문답을 통해 결국 이씨에게서 '추측'에서 나온 발언이라는 말을 끌어냈다. 이씨는 조우형으로부터 직접 "윤석열 검사가 조사했다"는 말을 들은 적은 없다고 인정했다. 이어 윤석열이 커피를 타줬다는 이야기도 자신의 생각에서 나온 것이라고 덧붙였다.검사는 이씨에게 "조우형이 만난 게 (윤석열이 아닌) 박길배 검사 아니냐"라고 따졌고, 이씨는 "상식적으로 말이 안된다"라고 하면서도 정확히 답을 하지 못했다.재판장 역시 이씨 발언에 "윤석열이 안 맞는다"며 "추측"이라고 지적했다. 이씨는 "그럴 수도 있다"고 답했다.다만 이씨는 검사와 재판장의 지적에도 당시 상황이 상식적으로 이해되지 않는다고 강조했다. 이씨는 '조우형이 조사를 받지 않은 사실보다 더 중요한 게 있다'며 아래와 같이 설명했다.이 증언은 당시 대검 중수부 수사가 대장동 대출 문제를 충분히 들여다보지 않았을 가능성을 시사하는 내용이다. 즉 윤석열 이름을 직접 들은 것은 아니지만, 수사 과정 자체가 비정상적으로 보였다는 취지다.공판 말미 이씨는 봉 기자의 당시 보도에 대해 "보도 후 사실이 아니라며 항의한 적 있냐"는 질문을 받고 "없다"고 단정적으로 말했다.2022년 2월 JTBC 소속이던 봉 기자는 대장동 개발 종잣돈은 저축은행 피해자 예금 1805억 원이라면서 대출 브로커 조우형씨가 끌어왔는데, 대가로 10억 원을 챙겼다고 보도했다. 그러면서 2011년 2월부터 조씨가 두 차례 대검 중수부 조사를 받았지만 무리 없이 나왔고, 당시 주임검사는 윤석열씨였다고 보도했다.