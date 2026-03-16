"이재명 정부 검찰개혁은 역대급... 반개혁 묘사 마음 아파"

"이제 더 이상 우리는 검사가 수사로 스포트라이트 받는 모습 볼 수 없을 것이다. 그 스포트라이트는 아마 1차 수사기관들(중수청, 국수본, 공수처)이 가져가게 될 것이다. 이제 검사는 기소와 재판 여부만을 담당하게 될 것이다."

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큰사진보기 ▲조상호 법무부 장관정책보좌관이 16일 오마이TV <이병한의 상황실>과 인터뷰하고 있다. ⓒ 오마이TV 이병한의 상황실 관련사진보기

"예를 들면 경찰이 사건의 기록을 보내왔는데, 성폭행 피해자가 도저히 동의를 못 한다. 자기는 성폭행을 당했는데 경찰이 아니라고 한다. 만약에 그 사람(피해자)이 이의신청을 해 검사에게 왔는데, 검사는 그 사람의 말 한 마디 들어보지 않고 그 사람이 주장하는 추가 증거가 있는데 제출받지 않고, 경찰이 제출한 기록만 보고 가부를 판단한다면, 그게 과연 이 재판을 시작할지 말지 결정하는 중요한 결정을 하는 검사에게 직접주의 원칙이 관철된 걸까?"

조상호 법무부장관 정책보좌관이 16일 이재명 정부의 검찰개혁을 두고 "잘 가고 있다"며 한 말이다. 이날 오마이TV <이병한의 상황실>에 출연한 조 보좌관은 최근 정부안으로 제출된 공소청법과 중대범죄수사청법에 대해 "역대 어느 정부도 해내지 못한, 엄청난 수준의 검찰 개혁"이라고 강조했다.조 정책보좌관은 "그런데 아주 미세한 부분에서의 약간의 의견 차이가 이재명 정부 검찰개혁안을 마치 개혁의 후퇴 내지는 반개혁처럼 설명되고 묘사되는 것이 너무 마음이 아프다"면서 "이번 검찰개혁으로 검찰에서 이른바 '특수부'의 존재는 사라진 것이다. 그 부분은 확실하게 약속드릴 수 있다"라고 말했다.그는 "어떻게 1차 수사기관의 수사를 통제할 것인지에 대해 (대중의) 걱정이 많은데, 우리가 가보지 않은 길이기 때문에 그 부분에 관해 현재 검찰이 받고 있는 불신 때문에 열어둘 건 열어두고 가야 된다는 생각"이라면서 "제도를 시행하는 과정에서 혹시 드러나는 문제점들이 있다면 그 부분들은 보완을, 국민 여론에 따라 보완이 필요하다면 보완을 할 필요도 있지 않을까 생각한다"라고 말했다.그의 발언은 이재명 대통령의 관점과도 맥이 닿아 있다. 이날 인터뷰 직전 이 대통령은 자신의 X(옛 트위터)에 검찰개혁 정부안에 대한 의견을 남겼다. '검찰개혁에 대한 일각의 우려는 기우입니다'라는 제목의 글에서 이 대통령은 "개혁은 실질적 성과가 중요하다"라며 "본질과 괴리된 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 해체돼야 할 기득 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없다"라고 강조했다.또한 "정부안이 입법예고됐지만 당과 정부가 당정협의를 통해 수정안을 만들었고, 이를 여당 당론으로 채택된 바 이 수정안은 정부안이 아니라 당정협의안"이라면서 "이 당정협의안 역시 만고불변의 확정안이 아니라 필요하면 입법과정에서 또 논의하고 수정하면 된다"라고 덧붙였다.한편 조 정책보좌관은 이날 인터뷰에서 개인 의견임을 전제로 "(검사의) 보완수사권은 기소권의 일부라고 본다"라면서 향후 형사소송법 개정을 위한 논의 과정에서 검사에게 제한적으로 보완수사권을 부여할 필요가 있다는 의견을 펼쳤다.그는 "(검사가) 기소-불기소 여부에 대한 최종적 판단에서 확신이 생겨야 되는데, 일부 미비한 점들이 있는데 그걸 확인하지 말라? 그럼 어떻게 확신 있는 결정을 할 건가"라며 "또한 우리 형사사법은 기본적으로 직접주의를 강화하는 방향으로 발전해왔다, 직접주의란 판단하는 사람이 직접 증거를 보고 판단하라는 것"이라고 말했다.조 정책보좌관은 "(검찰개혁의 핵심인) 수사-기소 분리를 왜 하는가. 국민의 권익 보호를 위한 것"이라며 "그런데 수사-기소 분리가 국민의 권익 보호에 위배되면서까지 (무 자르듯 완벽하게) 관철돼야 할 어떤 절대 명제는 아니다"라고 말했다. 이어 "검찰은 이제 더이상 수사 대상을 정하고, 수사 방식을 정하고, 수사 시기를 정하는 역할을 할 수 없다"면서 "그런데 최종적으로 이 수사를 리뷰하는 과정에서 수사의 결과가 정말 진실한 것인가를 확인하는 작업은 기본적으로 검사가 해야 할 수사통제, 인권보호의 핵심"이라고 주장했다.https://www.youtube.com/live/ORE2NzjuOok?si=IFIWClQRyXEP51R1* 영상 제보 : ohmyhq2026@gmail.com / 연락처와 구체적인 상황도 남겨주세요.