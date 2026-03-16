한국 교사들 "교실 겨냥 전쟁에 총알받이 안 된다, 파병 반대"

큰사진보기 ▲미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'에서 참석자들이 "미국의 호르무즈 파병요구를 단호히 거부할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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"아이들을 죽이지 마라! 폭탄이 아니라 책을! 폭격이 아니라 교육을!"

트럼프 미국 대통령이 자신들이 일으킨 이란 전쟁에 한국군 파병을 요구한 것에 대해 한국의 교육자들이 "교실을 향한 전쟁에 한국 군인이 총알받이가 돼선 안 된다"라면서 '파병 반대'를 촉구하고 나섰다.16일, 전국교직원노동조합(전교조)은 성명에서 "이번 전쟁은 민간인을 향한 폭력이 얼마나 잔혹한지 다시 보여주고 있다. 지난 2월 28일 이란 미나브시의 한 초등학교가 폭격을 받아 어린 학생 165명이 목숨을 잃는 참사가 발생했다"라면서 "학교는 전쟁 속에서도 지켜야 할 공간이다. 그러나 반인륜적 공격이 이번 전쟁에서 벌어졌다"라고 짚었다.이어 전교조는 "이런 전쟁에 우리의 군인을 보내는 것은 우리 학생들에게도 오래 지워지지 않을 역사적 상처로 남을 것"이라면서 "교실이 전쟁의 표적이 되는 세계에서 어떤 평화를 말할 수 있으며 어떤 명분을 찾을 수 있겠는가"라고 반문했다.그러면서 전교조는 "미국 정부는 학교와 민간인을 향한 폭격을 멈추고 국제사회 앞에 책임 있게 응답하라"라면서 "한국 정부는 전쟁에 협력하는 어떤 군사적 조치도 검토하지 말고 외교적 해결과 평화 구축을 위한 노력을 강화하라"라고 요구했다. "전쟁이 교실을 파괴하는 현실 앞에서 교육자는 침묵할 수 없다"라고도 했다.팔레스타인인들과 연대하는 (한국) 교사들도 지난 15일 낸 긴급 성명에서 "학교를 폭격해 이란 초등학생과 교직원 180여 명을 숨지게 한 미국의 트럼프 대통령이 한국 정부에 파병을 요구한 것은 세계 패권을 위한 전쟁에 총알받이가 되라는 것"이라면서 "무기 지원도 한국군 파병도 모두 이 전쟁을 지속시키는 '연료' 공급이자, 한반도를 포함해 전 세계 평화를 위협하는 위험천만한 일일 뿐"이라고 지적했다.이어 이 모임은 "우리 교사들은 미국과 이스라엘의 전쟁과 인종 학살에 반대하고, 한국군 파병에 반대하며, 정의와 평화를 위한 교육 활동을 지속해 나갈 것"이라면서 다음처럼 강조했다.