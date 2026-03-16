강병덕 예비후보, 하남도시공사 운영 실태 비판..."하남시 투명하게 밝혀야"

큰사진보기 ▲강병덕 하남시장 예비후보는 16일 보도자료를 통해 감사원이 최근 확정한 ‘지방공공기관 취약 업무 점검’ 감사 결과와 관련, 하남도시공사와 이를 감독해야 할 하남시의 총체적 관리 부실을 강력 비판했다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

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강병덕 하남시장 예비후보는 16일 보도자료를 통해 감사원이 최근 확정한 '지방공공기관 취약 업무 점검' 감사 결과와 관련, 하남도시공사와 이를 감독해야 할 하남시의 총체적 관리 부실을 강력 비판했다.감사원 보고서에 따르면 하남도시공사의 공무국외출장 운영 과정에서 목적 설정과 사전 계획 수립이 충분하지 않았고, 일정 일부가 관광 중심으로 진행된 정황이 지적됐다.출장 이후 작성된 결과보고서에서도 실제 방문 여부와 다른 내용이 포함된 사례가 확인된 것으로 나타났다. 감사원은 이와 관련해 일부 출장 비용 집행이 적정하지 않았다고 판단하고 개선 조치를 요구했다.자문 인력 운영에서도 관리 체계의 허점이 드러났다는 지적이 이어졌다. 감사원은 일부 자문관에 대해 근무 성과 평가가 이뤄지지 않았고 복무 관리 역시 충분히 이루어지지 않았다고 판단했다. 이에 따라 계약 연장과 보수 지급 과정에서 적정성을 확보할 필요가 있다고 밝혔다.비상임 고문 위촉 과정에서도 전문성 검증이 부족했다는 평가가 나왔다. 감사원은 해당 분야 전문성과 실질적인 자문 활동이 확인되지 않은 상황에서도 수당이 지급된 사례를 예산 집행의 적정성 측면에서 문제로 지적했다.강 예비후보는 "공기업의 방만한 운영은 시민의 삶을 갉아먹는 조용한 낭비"라며 "하남시는 이제라도 감사원 지적사항 전반에 대해 시민 앞에 투명하게 보고하고, 관련 책임자 문책과 제도 개선 계획을 분명히 밝혀야 한다"고 말했다.이어 "하남시정과 산하기관 운영의 원칙은 분명해야 한다"며 "이번 감사 결과에 대한 하남시의 대응에 보고 합당한 조치가 이뤄지지 않을 경우 수사기관에 고발할 방침"이라고 밝혔다.