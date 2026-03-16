용인시, 이동저수지 공원화..."국내 최대 호수공원"

큰사진보기 ▲용인에 광교호수공원의 2배가 넘는 480㏊ 넓이의 국내 최대 규모 호수공원이 처인구 이동읍에 조성된다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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용인에 광교호수공원의 2배가 넘는 480㏊ 넓이의 국내 최대 규모 호수공원이 처인구 이동읍에 조성된다.경기 용인시는 16일 현재 공원화 작업 일부를 진행한 처인구 이동읍 이동저수지 수변 공간과 앞으로 만들게 될 송전천 산책로 등을 연결해 국내 최대 규모의 호수공원으로 조성할 방침이라고 밝혔다.이와 관련해 시는 처인구 이동읍 송전리·어비리 일대 483만 6261㎡를 도시공원으로 지정하는 계획을 '2035 용인시 공원녹지기본계획'과 '2040 용인도시기본계획'에 담아 경기도에 승인을 요청했다.10만㎡ 이상 대규모 도시공원을 조성하려면 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률' 제19조와 '도시공원 및 녹지에 관한 법률' 제5조 제3항과 제6조 제2항 등에 따라 도시계획시설(공원) 지정에 앞서 공원녹지기본계획과 도시기본계획에 필요한 내용을 반영해야 하기 때문이다.이동저수지는 수도권에서 가장 큰 저수지이다. 이동호수공원 예정지 가운데 호수 부분 면적만 269만 7762㎡(약 82만 평)에 달하고, 호수 주변 육상 부분 면적도 213만 8499㎡(약 65만 평)이나 된다. 육상 부분 면적만 해도 골프장(18홀 기준 약 27만 평) 2개를 합한 것보다 훨씬 크다.호수와 육상 부분을 합한 면적은 기존의 국내 최대 호수공원으로 꼽히는 광교호수공원 면적(202만 5000㎡)의 약 2.4배나 된다.시는 이동저수지 하단 수상 구간에는 수상스포츠를 즐기거나 수변을 감상할 수 있는 스포츠·레저 공간을 조성한다는 구상이다. 육상에는 복합문화센터와 다목적 체육시설, 온실정원, 호수카페 등을 갖춘 복합문화공간과 시민의 힐링에 도움이 될 체류형 숲속 휴게시설, 수목원, 야영장 등을 갖춘 휴양마당을 두는 방안을 검토 중이다.시는 또 첨단시스템반도체 국가산단의 배후공원 역할을 할 이동호수공원을 주변의 송전천·진위천 산책로 등과 연결해 초대형 수변공원으로 만들 방침이다.시는 이동읍 신도시와 첨단시스템반도체 국가산업단지를 조성하면서 이동읍 묵리에 있는 용덕저수지에서 이동저수지까지 이어지는 용덕사천과 송전천의 수변공간을 시민을 위한 휴식 및 여가 공간으로 조성한다는 방안을 검토하고 있는데, 이를 이동호수공원까지 연결해 글로벌 반도체 중심도시로 도약하는 용인의 위상에 걸맞은 수변공원으로 만들겠다는 것이다.이동저수지 둘레는 13km가 넘는다. 여기에 송전천과 용덕사천 산책로 8.5km를 합하면 시민들의 산책로는 물론이고 자전거길로도 손색이 없다는 게 시의 판단이다.시는 용인 랜드마크 공원으로 기획 중인 이동호수공원을 단순히 시민의 휴식을 위한 공간을 넘어 처인구에 부족한 문화시설을 확충하는 데에도 활용할 방침이다.이상일 시장은 "이동호수공원은 직·주·락(職·住·樂) 개념으로 조성하는 이동읍 공공주택지구(반도체특화신도시)와 첨단 IT 인재들의 활동무대가 될 이동·남사읍 삼성전자 첨단시스템반도체 국가산업단지의 배후 휴식공간, 시민을 위한 문화체육 공간을 함께 갖춘 용인의 랜드마크 공원으로 변모할 것"이라고 말했다.