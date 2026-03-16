함양 마천 산불 방화 용의자 검거

큰사진보기 ▲함양산불 불탄 농막 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲2단계 발령 주불진화 브리핑 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲산림청장 박은식, 함양군수 진병영 브리핑 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함양 산불 용유담의 아침 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양 산불로 불안한 주민 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | 자연의 맑음을 찾는 지리산 골의 생태활동가 수달아빠로

강을 매일 관찰하고 둘려보고 있습니다.

지난 달 21일 밤 경남 함양군 마천면에서 발생한 산불의 주불이 23일 오후 5시쯤 진화됐다. 발생 이후 약 61시간 만이다. 불길은 이후 내린 눈과 비로 확산세가 꺾이며 사실상 자연 진화에 가까운 형태로 마무리됐다.경찰 조사 결과 이번 산불은 방화로 드러났으며, 유력한 용의자로 지목됐던 A씨가 최근 경찰에 붙잡혔다. 관계자들에 따르면 지난주 현장 검증도 진행된 것으로 알려졌다.산불 발생 초기부터 방화 의심 제보가 이어졌다. 산불 대응 1단계가 발령됐을 때부터 방화 가능성이 제기됐고, 대응 2단계가 발령된 이후에도 "방화범이 있다"는 주민 제보가 잇따랐던 것으로 전해졌다.당시 함양군수는 "CCTV가 많아 관리가 쉽지 않다"라고 밝힌 바 있으나, 경찰은 CCTV 분석과 용의자의 이동 동선, 알리바이 조사 등을 면밀히 진행한 끝에 용의자를 특정하고 검거에 이른 것으로 알려졌다.경찰 조사 결과 A씨는 과거 울산 지역에서 활동했던 이른바 '봉대산 불다람쥐'로 확인됐다. A씨는 1994년부터 2011년까지 약 17년 동안 울산 봉대산 일대에서 확인된 것만 90여 차례에 달하는 산불을 낸 연쇄 방화범으로 파악됐다.당시 울산 동구 봉대산 일대에서는 겨울철마다 반복적으로 산불이 발생해 경찰이 방화 가능성을 의심하고 수사를 벌였다. 1995년에는 방화범 검거를 위해 현상금이 걸렸지만, A씨는 오랜 기간 수사망을 피해 다니며 범행을 이어가 '봉대산 불다람쥐'라는 별명이 붙었다.A씨는 수년 전 함양 마천으로 이주해 생활해 온 것으로 전해졌다. A씨는 혐의를 부인하다가 범행을 자백한 것으로 알려졌으며 구체적인 범행 동기는 아직 확인되지 않았다.이번 산불로 비닐하우스 1동과 농막 3동이 전소됐고, 축구장 약 327개 규모에 해당하는 234㏊의 산림이 피해를 입었다. 산불 당시 강풍이 불면서 불길이 급속히 확산돼 산불 대응 2단계와 국가소방동원령이 잇따라 발령되기도 했다.마천면 산불 방화 용의자는 검거됐지만, 함양군 휴천면 일대에서 발생한 산불의 방화범은 아직 검거되지 않은 상태다. 이 때문에 지역 주민들은 여전히 불안에 떨고 있다.주민들은 무엇보다 산불 예방 중심의 관리 체계를 요구하고 있다. 한 주민은 "불이 나면 끄는 것도 중요하지만, 애초에 산불이 발생하지 않도록 관리하는 것이 더 중요하다"며 "철저한 감시와 예방 정책이 필요하다"고 말했다.