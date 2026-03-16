신정훈·정준호 "후보 6명인데 한쪽은 양자 토론?... 당 지도부, 바로 잡아야"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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더불어민주당 전남광주특별시장 경선에 나선 신정훈·정준호 예비후보가 "후보 6명 전원이 참여하는 경선 토론회로 방식을 바꿔야 한다"고 16일 당 지도부를 향해 공개 요구했다.당초 8파전 양상이던 경선은 지난 11일 이개호 의원 불참 선언에 이어, 이날 이병훈 예비후보의 후보 사퇴 선언에 따라 6파전으로 재편됐다.그럼에도 당이 한쪽은 4명, 다른 한쪽은 2명이 참여하는 조별 토론회 방식을 유지하기로 하자 두 예비후보가 방식 변경을 촉구하고 나선 것이다.민주당 중앙당선거관리위원회는 앞서 지난 13일 7명의 예비후보를 2개 조로 나눠 합동 토론회를 열겠다고 발표했다.조 편성은 A조(4인) 강기정·김영록·민형배·주철현 예비후보, B조(3인) 신정훈·이병훈·정준호 예비후보였다.A조 토론회는 오는 17일 오후 5시 30분부터 7시까지 90분, B조는 18일 오후 5시 40분부터 7시까지 80분간 광주MBC에서 중계하도록 했다.이런 상황에서 16일 이병훈 예비후보가 사퇴함에 따라 A조는 4명, B조는 2명이 참여하는 구도로 바뀌었다. 그럼에도 당이 각각 4명, 2명이 참여하는 토론회를 열기로 결정하면서 반발이 터져 나온 것이다.두 예비후보는 이날 오후 공동 입장문에서 "오늘 이병훈 후보가 경선 과정의 여러 한계를 지적하며 사퇴했다. 앞서 이개호 의원에 이어 두 번째 후보 사퇴"라며 "그러나 현재 예정된 토론회는 B조 후보 1명의 사퇴로 인해, 사실상 2명만 참여하는 불균형한 방식으로 진행될 상황"이라고 밝혔다.이들은 "이런 방식으로는 후보 간 정책 경쟁이 충분히 이뤄지기 어렵고, 시도민과 당원들의 알 권리를 충실히 보장하기 어렵다"며 "합리적인 방안은 6명의 후보가 참여하는 통합 토론회를 열거나, 후보를 3명씩 재구성해 최소 두 차례 이상 토론을 진행하는 것"이라고 밝혔다.그러면서 "이미 많은 분들이 통합시장 후보 경선이 '깜깜이 경선'이 돼선 안 된다는 우려를 제기하고 있다"며 "당 지도부와 당 선관위가 경선 토론회 운영 방식을 전면 재검토해야 한다"고 했다.민주당은 경선 일정은 예비경선 3월 19~20일, 본경선 4월 3~5일, 결선 4월 12~14일이다. 후보 6명이 참여하는 예비경선은 당원 100% 투표로 결정한다. 5명으로 압축해 진행하는 본경선은 당원 50%, 일반 국민 50% 여론조사 방식이다. 과반 득표자가 없으면 2인 결선을 시행한다.