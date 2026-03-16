전남경찰 "외국인 노동자 인권침해 근절... 형사 활동 강화"

큰사진보기 ▲전남경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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전남경찰청은 오는 6월 14일까지 100일간 외국인 노동자 인권침해 근절을 위한 특별형사활동을 추진한다고 16일 밝혔다. 이는 굴 양식장 등 일부에서 외국인 노동자에 대한 노동력 착취 등 인권 침해 사례가 발생하자 경찰이 대응 강화에 나선 것으로 풀이된다.경찰은 우선 범죄 첩보 수집을 강화하기로 했다. 첩보 수집 등 형사 활동 과정에서 외국인 노동자 대상 폭력, 감금, 모욕, 강요, 성폭력, 노동력 착취 등 위법 확인 시 즉각 수사로 전환할 계획이다.실효성 있는 대책 추진을 위해 도내 22개 경찰서에 강력(형사) 1개팀을 전담팀으로 지정하고, 주요 사건의 경우 도경 형사기동대에서 직접 수사하기로 했다. 임금체불 피해 사례의 경우 소관기관인 고용노동부에 즉시 통보할 수 있도록 핫라인을 구축하기로 했다.경찰은 강제 추방 우려로 인해 신고를 주저하는 사례를 막기 위해 '범죄피해 불법체류 외국인 통보의무 면책제도'를 적극 홍보하기로 했다. 이 제도는 범죄 피해 등 특정 상황에서 불법체류 사실을 출입국·외국인관서에 통보하지 않도록 해 신고자를 보호하기 위한 것이다.전남경찰청 관계자는 "외국인 근로자에 대한 범죄피해 신고 활성화로 불법행위는 끝까지 추적해 엄정 수사할 방침"이라며 "인권침해 사각지대가 발생하지 않도록 수사 역량을 총동원할 것"이라고 말했다.