"이란 집권 체제가 바뀔진 모르겠지만... 어둠 넘어 빛과 자유가 오길"

지난 2월 28일, 미국과 이스라엘은 이란을 기습적으로 공격했다. '장엄한 분노'라는 이름으로 이뤄진 이 작전으로 미국과 이스라엘은 이란 최고지도자 하메네이와 고위 간부들을 살해했다. 이란이 즉각 중동 내 미군 기지들을 공격하며 맞불을 놓으면서 이 공격은 중동 국가 대부분이 연루된 전쟁으로 번졌다. 이란은 페르시아만에서 태평양으로 나가는 유일한 통로인 호르무즈 해협을 봉쇄했다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유의 20%가량이 운송되는 중요 길목인데, 폭이 약 39km로 좁아 통제가 용이하다.
이후 전 세계의 유가가 폭등했다. 특히 우리나라는 전체 석유 소비량의 70%가량이 호르무즈 해협이 있는 중동산이라 타격이 컸다. 지난 40년간 유례가 없던 '최고가격제'가 실시됐다. 이외에도 플라스틱이나 고무, 화장품 등 생활용품들이 전부 석유를 이용해 만들어지므로 국제 유가가 오르면 물가에 주는 영향도 크다.
결국 중동에서 일어나는 전쟁으로 지구 반대편 대한민국의 청소년들까지 피해를 입게 된 것이다. 이 전쟁은 누가 일으켰고 얼마나 오래 지속되며, 이란은 앞으로 어떤 나라로 변할까.
<이란와이어(Iranwire)>
는 이란의 바깥에서 이란 현지 상황을 보도하는 대안 언론이다. 정부의 탄압을 피해 이란 외부에서 활동하는 '디아스포라 언론'
이지만, 이란 현지 취재원을 폭넓게 유지해 정보 습득 속도가 빠르다. 현지 국영 '어용' 언론과 외부 언론의 정보 격차를 메워주는 역할도 한다.
<토끼풀>이 <이란와이어>에게 인터뷰를 요청한 것도 비슷한 맥락이다. 현지에 있는 사람들에게는 연락이 잘 닿지 못했고, 미국이나 한국에서 제3자의 시각으로 이란의 상황을 논평하는 인물들보다는 이란 현지와 최대한 가까운, 생생한 목소리를 듣고자 했다.
<이란와이어>에서 소개한 로카예 레자이(Roqayeh Rezaei) 기자를 3월 6일 저녁 구글 미트로 인터뷰했다. 그녀는 지금의 전쟁을 "정부가 자초한 필연적 비극"이라고 정의했다. 이란 국민들은 트럼프를 환영하며 '해방'이라 칭하고 있다고도 했다. 기성 언론이 '내정간섭'이라 비판하고 있는 것과는 사뭇 다른 인식이다.
- 지난 2월 28일 시작된 전쟁은 끝날 줄을 모르고 상황이 악화하고 있다. 전쟁이 어느 정도 지속될 것 같나.
"트럼프 대통령은 전쟁을 시작하면서 4주에서 6주 정도 걸릴 것이라고 말했다. 미국의 예상 자체가 이미 어느 정도 긴 기간을 상정한 것이다. 물론 이건 재래식 전쟁과는 다른 형태지만, 새로운 유형의 전쟁으로 봐도 4~6주는 충분히 길다.
이란 국민들은 매일 극심한 공습을 경험하고 있다. 이란 서부와 중부 지역이 매일 수차례 공격을 받고 있다. 이스라엘군은 전쟁 시작 6일 만에 2500회의 공습이 이루어졌고 1200명이 사망했다고 밝혔다. 엄청난 숫자다.
지난달 일어난 대규모 시위에서는 정부가 3만 명 이상을 학살했다. 정확한 통계는 없지만, 수천, 수만 명의 비무장 시위대와 민간인이 살해당했다. 그래서 국민들은 공습 속에서도 전쟁이 자유를 가져다줄 거라고 기대하고 있다.
개인적으로는 트럼프 대통령이 예상한 기간을 크게 넘기지는 않을 것 같다. 다만 사람들이 체감하는 측면에서는 훨씬 길게 느껴질 것이다. 우크라이나 전쟁이나 이란-이라크 전쟁처럼 길어지지는 않을 거라고 본다. 6~8주 정도가 되지 않을까."
- 이란 시민들은 트럼프 대통령에게 의외로 긍정적인 반응을 보이고 있다고?
"1월 시위 당시, 사람들은 트럼프 대통령에게 감사 인사를 전하며 자신들을 해방시켜 달라고 외쳤다. 사람들이 거리에 '트럼프 거리'라는 팻말을 붙이기까지 했다.
이란 최고지도자가 공습으로 사망한 후 사람들이 거리로 나와 춤을 추고 기뻐했는데, 군대의 총격을 받아 적어도 두 명이 숨졌다. 사망한 시위대의 유족들도 거리로 나와 사랑하는 사람이 죽었던 그 자리에서 땅에 입을 맞추고 최고지도자의 죽음에 기쁨을 표하는 모습을 보였다.
틱톡을 보면 젊은 이란인들이 트럼프 대통령처럼 'YMCA' 음악에 맞춰 춤을 추는 영상들이 많다. 이것은 이란 국민들이 자유에 얼마나 목말라 있는지, 그리고 진정으로 사람답게 살고 싶어 한다는 것을 보여준다. 식료품을 살 수 있고, 집을 구할 수 있고, 제대로 된 옷을 입을 수 있고, 인터넷에 접속해 사랑하는 사람들과 연락할 수 있는 그런 삶 말이다. 이란 국민들은 트럼프 대통령과 네타냐후 총리에게 자신들을 수십 년간 지배해온 잔인한 정부로부터 해방시켜 달라고 요청하고 있는 거다."
- 왜 하필 트럼프와 네타냐후인가.
"47년 동안 세계의 어떤 정치인도 진심 어린 지지를 보내주지 않았기 때문이다. 마흐사 아미니 사망 시위 당시 유럽 정치인들이 공개적으로는 연대를 표명하면서도, 이면에서는 이란 정권과 대화하고 타협했다(마흐사 아미니는 젊은 여성으로, 지난 2022년 9월 13일 히잡을 잘못 착용했다는 이유로 이란 도덕 경찰에게 끌려간 후 사망했다. - 편집자 주). 심지어 여성 정치인들이 이란을 방문할 때는 마흐사 아미니를 죽음으로 몬 바로 그 히잡을 쓰고 갔다. 연대를 외치면서 억압의 상징을 몸에 걸친 것이다. 이란 국민들 입장에서는 배신이나 다름없었다.
나는 페미니스트이고, 만약 내가 미국인이었다면 트럼프를 비판했을 것이다. 그가 자신의 이해관계에 따라 하는 행동이 이란 국민들의 이해관계와 맞아 떨어진 것 뿐이다. 식량이 부족하고 군대가 '거리로 나오면 쏜다'고 위협하는 상황에서도 사람들은 희망을 잃지 않고 있다. 이 살인적인 정부에서 벗어날 수 있는 길이 있다고 믿고 싶은 것이다."
- 젊은 세대 사이에서 3차 세계대전으로 확산될 거라는 이야기도 퍼진다.
"Z세대는 흔히 '모든 것을 가볍게 받아넘기는 세대'로 여겨지기도 한다. 하지만 동시에 자신들이 원하는 것은 단호히 밀어붙이는 힘도 있다. 이란의 젊은 시위대를 보면, 두려움 없이 자신들의 목표를 향해 진지하고 집요하게 나아간다. 사람답게 살 수 있는 삶, 그 하나의 목표에 대해서는 흔들림이 없다.
그리고 그 안에는 분명한 용기도 있다. 이란 혁명수비대 사령관이 국영 방송에 나와 '이스라엘을 지지하는 사람은 사살할 수 있다'고 협박해도, 젊은이들은 그 협박에 굴하지 않는다. 자유를 향한 열망이 두려움보다 강하기 때문이다.
'3차 세계대전으로 번질 수 있다'라는 말은 선전에 가깝다. 이란 정권이 가지고 있는 자원이 매우 한정적이기 때문이다. 러시아는 우크라이나 전쟁에 발이 묶여 있고, 중국은 개입하고 싶어하지 않고, 북한은 고립되어 있다.
이란 사람들은 현 정부가 붕괴돼 자유를 되찾을 수 있기를 기대한다. 트럼프 대통령과 네타냐후 총리도 정권 교체가 이루어져야 한다는 메시지를 내고 있다. 하지만 실질적으로 집권 체제가 바뀔지는 모르겠다. 이 어둠과 두려움을 넘어 빛과 자유가 오기를 바란다."
- 전쟁 속에서 아동·청소년들의 안전은 어떻게 보장되나.
"많은 학부모들이 아이를 학교에 보내지 않고 있다고 알고 있다. 공식적으로는 학교가 정상 운영되고 있고, 이란 정부는 학교를 폐쇄하거나 원격수업으로 전환하는 등 학생들에 대한 어떠한 보호 조치도 취하지 않고 있다.
나는 이란-이라크 전쟁을 경험한 세대다. 그때는 학교에 지하 대피소가 있었고, 사이렌이 울리면 대피 안내가 이뤄졌다. 그러나 지금의 이란 정부는 국민을 보호하기 위한 아무런 계획도 없다. 오히려 국민을 인간 방패로 활용하면서, 혁명수비대나 바시지 민병대원(혁명수비대 산하 무장 조직)들을 민간인 피해자로 둔갑시켜 피해 수치마저 조작하고 있다."
- 서방 주류 언론의 이란 전쟁 보도에서 느낀 문제의식은 없나.
"서방 언론들에게 이 전쟁에서 민간인들은 안전하고, 전쟁은 이슬람 정권의 군사 세력만을 대상으로 한다는 믿음이 있다고 본다. 왜곡된 인식이다. 수많은 민간인들이 지금도 죽어나가고 있다. 그러나 인터넷 차단 때문에 우리(이란와이어)는 그들의 목소리를 듣고 제대로 세상으로 전달하지 못하고 있다. 사람들은 폭탄과 침묵으로 두 번 죽임당하고 있다."
- 이란 국민들이 꿈꾸는 이란의 모습은 뭔가.
"다양한 정치적 견해가 공존하고 있다. 1월의 시위 영상들을 보면, 많은 사람들이 1979년 쫒겨난 전 국왕의 아들 레자 팔라비의 이름을 외치고 있다. 상당수가 군주제 회복을 바라고 있다는 뜻이다. 동시에 입헌군주제 형태의 민주주의를 원하는 흐름도 크다.
하지만 정치 체제를 떠나, 국민들이 가장 원하는 것은 결국 사람답게 살 수 있는 삶이라고 생각한다. 고통받지 않아도 되는 삶, 숨 막히지 않는 삶. 식료품을 살 수 있고, 아이를 학교에 보낼 때 세뇌나 억압을 걱정하지 않아도 되는 삶 말이다. 나는 이란에 살 때 아이를 낳고 싶지 않았다. 내가 겪어온 것을 아이에게도 겪게 하고 싶지 않아서였다. 경제적 자유, 표현의 자유 등 국민들이 원하는 것들은 결국 인권의 문제다. 모든 사람이 평등하게 존중받고, 법치가 실현되는 나라를 원한다."
- <토끼풀> 독자들에게 전하고 싶은 말은?
"많은 이란 국민들은 이슬람 정권 이전의 이란이 한국과 닮은 점이 많다고 생각한다. 그리고 지금도 한국처럼 되기를 꿈꾸고 있다. 이란에서 '이 정권만 아니었다면 우리도 한국처럼 발전했을 텐데'라는 한탄을 정말 많이 들었다. 이란 국민들이 한국과 같은 발전을 얼마나 간절히 원하는지 안다면 한국 사회도 이란의 현실에 조금 더 가까이 다가와 공감할 수 있겠다.
이란의 젊은이들은 K팝을 듣고 한국 드라마를 보며 자랐다. 한국 문화는 그들에게 낯설지 않다. 한국의 청년·청소년들이 SNS에서 이란의 목소리를 공유해 준다면, 자유를 위해 싸우는 이란 청년들에게 그 무엇보다 큰 힘이 될 것이다."
덧붙이는 글 | 이 기사는 토끼풀에도 실립니다. 토끼풀은 서울 지역 청소년들이 모인 독립언론입니다.