이 대통령, 검찰개혁 논란에 1838자 트윗으로 정리

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.3.15 [청와대통신사진기자단] 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 오후 엑스(X·옛 트위터)에 "검찰개혁의 핵심은 수사와 기소를 분리해 검사의 수사권을 배제하는 것"이라면서 중수청·공소청법 논란에 대한 생각을 분명히 밝혔다. 2026.3.16 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

<검찰개혁에 대한 일각의 우려는 기우입니다.>

검찰개혁의 핵심은 수사와 기소를 분리해 검사의 수사권을 배제하는 것입니다.

국민주권정부는 검찰개혁을 통해 검찰이 직접 수사하거나, 영장청구 등 헌법이 정한 권한 외에 수사기관의 수사에 관여하지 못하게 한다는 명확한 방침을 가지고 있습니다.

수사기소 분리와 검찰의 수사배제는 국정과제로 이미 확정된 것이고 돌이킬 수 없습니다.

그런데 공소청 책임자 명칭을 헌법이 규정한 '검찰총장'으로 할 것인지 공소청장으로 할 것인지, 검사 전원을 면직한 후 선별 재임용할 것인지는 수사 기소 분리(검사의 수사 배제)와는 직접 관련이 없는 것입니다.

개혁은 실질적 성과가 중요합니다. 본질과 괴리된 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 해체되어야 할 기득 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없습니다.

과잉 때문에 결정적인 개혁 기회를 놓치고 결국 기득권의 귀환을 허용한 역사적 경험을 상기해 볼 필요가 있습니다.

정부안이 입법예고되었지만 당과 정부가 당정협의를 통해 수정안을 만들었고, 이를 여당 당론으로 채택된 바 이 수정안은 정부안이 아니라 당정협의안입니다.

이 당정협의안 역시 만고불변의 확정안이 아니라 필요하면 입법과정에서 또 논의하고 수정하면 됩니다.

다만 그 재수정은 수사기소 분리, 검찰의 수사배제라는 대원칙을 관철하는데 도움되는 것이어야지, 만의 하나라도 누군가의 선명성을 드러내거나 검찰개혁의 본질과 무관한 다른 목적에 의한 것이어서는 안될 것입니다.

집권세력은 집권의 이유와 가치를 잃지 않되, 언제나 국가와 국민 모두를 위해 모든 국민을 대표하려 노력해야 합니다.

위헌논란 소지를 남겨 반격할 기회와 명분을 허용할만큼 검찰총장 명칭을 공소청장으로 굳이 바꾸어야할 이유를 납득하기 어렵습니다.

재임용 기준도 불명확한 마당에 사조직화 주장 등으로 반격할 여지를 만들어 주면서까지 검사전원해임 선별재임용이라는 부담을 떠안을 이유도 분명치 않습니다.

헌법은 검찰사무 주체로 검사를, 검찰사무 총책임자로 검찰총장을 명시하고 있어서 검찰사무담당기관명은 검찰청이 상식적으로 맞습니다. 그런데 검찰청을 공소청으로 바꾸었더니 이제와서 검찰총장을 공소청장으로, 검사를 공소관으로 바꿔야한다고 하는 것은 과유불급입니다.

수사기소 분리, 검찰의 수사배제라는 이 정부의 명확한 국정과제인 검찰개혁은 추호의 흔들림 없이 추진할 것입니다. 다만, 국민의 삶과 국가 백년대계인 국정시스템을 대대적으로 재구성함에 있어 일호의 빈틈도 있어서는 안됩니다.

객관성과 평정심을 잃지 않고 지금 이 순간을 넘어 세월이 지나고 세력관계가 변할지라도 언제나 통용될 수 있는, 합리적이고 효율적이며 악용되기 어려운 시스템을 만들어야 합니다. 그 판단기준은 국민의 눈높이입니다.

'덮어서 돈 벌고, 만들어서 출세한다.'

정치검찰의 사건조작만큼 부패 검찰의 사건덮기도 문제입니다.

수사권 남용하는 검찰의 수사권 제한도 중요하지만, 경찰 등 수사기관의 사건덮기에서 범죄피해자들을 보호하고 부패범죄자들을 규제하는 것도 중요합니다.

수사 종결후 송치된 사건의 보완수사 문제는 추후 검사의 수사지휘를 규정하고 있는 형사소송법 개정시에 심층 논의하기로 되어 있습니다.

보완수사 허용 여부 역시 남용가능성 등을 고려하여 충분히 논의하기를 바랍니다.

아래 기사중 정부안 통과를 의원들에게 당부하였다는 것은 사실이 아닙니다. 정부안이란 기실 당정합의 수정안이고, 법안이란 심의도중 의견을 모아 언제든지 수정할 수 있는 것입니다.

일부 언론이 보도한 나쁜 검사들만 있는 건 아니라는 언급 역시 왜곡된 것입니다. 정치화된 일부 특수부 검사들도 있지만 충직하게 본분을 다하는 검사들도 많으니, 전원해임 재임용 등으로 전체를 몰아 모욕감을 줄 필요는 없다는 언급의 일부를 떼어낸 것으로 말의 진의가 왜곡되었습니다.

이재명 대통령이 현재 논란이 되고 있는 중대범죄수사청(중수청)·공소청법을 '정부안이 아닌 당정협의안'이라고 했다. 특히 당 일각의 수정 요구를 직격했다. 검찰총장 명칭을 공소청장으로 변경해야 한다는 주장 그리고 검찰청 검사는 오는 10월 검찰청 폐지 시 면직된 후에 재임용 심사를 거쳐서 공소청 검사로 전환해야 한다는 주장에 대해 '검찰개혁의 핵심인 수사·기소 분리와는 직접 관련이 없다'라고 지적했다.이 대통령이 16일 오후 엑스(X·옛 트위터)에 "검찰개혁에 대한 일각의 우려는 기우다. 검찰개혁의 핵심은 수사와 기소를 분리해 검사의 수사권을 배제하는 것"이라며 밝힌 말이다. 총 1838자. 어느 누구의 어떠한 해석도 비집고 들어오지 못할 정도로 명명백백한 메시지였다."이 대통령이 지난 15일 만찬에 초청된 더불어민주당 초선 의원들에게 검찰개혁 관련 정부안 처리를 당부한 사실이 알려지며 유튜버 김어준씨를 중심으로 뭉쳐 있는 강성 지지층이 격하게 반발했다"라는 언론 보도를 공유하면서 일부 부분에 대한 사실관계도 직접 정정했다.이 대통령은 "국민주권정부는 검찰개혁을 통해 검찰이 직접 수사하거나, 영장청구 등 헌법이 정한 권한 외에 수사기관의 수사에 관여하지 못하게 한다는 명확한 방침을 가지고 있다"라며 "수사기소 분리와 검찰의 수사 배제는 국정 과제로 이미 확정된 것이고 돌이킬 수 없다"라고 밝혔다.그러면서 "그런데 공소청 책임자 명칭을 헌법이 규정한 '검찰총장'으로 할 것인지 공소청장으로 할 것인지, 검사 전원을 면직한 후 선별 재임용할 것인지는 수사 기소 분리(검사의 수사 배제)와는 직접 관련이 없는 것"이라고 강조했다.중수청·공소청법을 둘러싼 당 안팎의 논란이 수사 기소 분리라는 검찰개혁의 본질과는 다소 거리가 있다는 인식이다.특히 이 대통령은 "개혁은 실질적 성과가 중요하다"라면서 "본질과 괴리된 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 해체되어야 할 기득 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없다"라고 지적했다. 또 "과잉 때문에 결정적인 개혁 기회를 놓치고 결국 기득권의 귀환을 허용한 역사적 경험을 상기해 볼 필요가 있다"라고 덧붙였다.앞서 "나의 의견만이 진리이자 정의이고, 너의 의견은 불의이고 거짓이라는 태도는 극한적 대립과 실패의 원인이 될 수 있다(3.7)", "개혁은 외과시술적 교정이 유용할 때가 많다(3.9)"라고 했던 것과 같은 취지다.이 대통령은 "여당 당론으로 채택된 이 수정안은 정부안이 아닌 당정협의안"이라면서 "이 당정협의안 역시 만고불변의 확정안이 아니라 필요하면 입법과정에서 또 논의하고 수정하면 된다"라고 했다.다만, "(그 재수정은) 만의 하나라도 누군가의 선명성을 드러내거나 검찰개혁의 본질과 무관한 다른 목적에 의한 것이어서는 안될 것"이라고 꼬집었다. "집권세력은 집권의 이유와 가치를 잃지 않되, 언제나 국가와 국민 모두를 위해 모든 국민을 대표하려 노력해야 한다"라고 강조했다.이 대통령은 법안 내용 중 쟁점 사안에 대한 자신의 생각도 분명히 밝혔다.구체적으론 "위헌 논란 소지를 남겨 반격할 기회와 명분을 허용할 만큼 검찰총장 명칭을 공소청장으로 굳이 바꾸어야할 이유를 납득하기 어렵다"라며 "재임용 기준도 불명확한 마당에 사조직화 주장 등으로 반격할 여지를 만들어 주면서까지 검사 전원 해임 선별 재임용이라는 부담을 떠안을 이유도 분명치 않다"라고 지적했다.그러면서 "국민의 삶과 국가 백년 대계인 국정시스템을 대대적으로 재구성함에 있어 일호의 빈틈도 있어서는 안 된다"라며 "객관성과 평정심을 잃지 않고 지금 이 순간을 넘어 세월이 지나고 세력 관계가 변할지라도 언제나 통용될 수 있는, 합리적이고 효율적이며 악용되기 어려운 시스템을 만들어야 한다. 그 판단 기준은 국민의 눈높이"라고 강조했다.형사소송법 개정 과정에서 다루게 될 검사의 보완수사권 문제에 대한 생각도 일부 밝혔다.이 대통령은 "수사권 남용하는 검찰의 수사권 제한도 중요하지만, 경찰 등 수사기관의 사건덮기에서 범죄 피해자들을 보호하고 부패 범죄자들을 규제하는 것도 중요하다"라며 "보완수사 허용 여부 역시 남용 가능성 등을 고려하여 충분히 논의하길 바란다"라고 당부했다.한편, 이 대통령은 전날 자신이 초선의원들에게 정부안 처리를 당부했다는 점이나 '나쁜 검사들만 있는 건 아니다'라고 발언했다는 언론 보도를 일부 정정했다.이 대통령은 먼저 "정부안 통과를 의원들에게 당부하였다는 것은 사실이 아니다"라고 했다. 그러면서 정부안은 사실 "당정합의 수정안"이고 법안은 심의 도중 수정 가능하다고 짚었다.또한 '나쁜 검사들만 있는 건 아니다'라는 언급에 대해서는 "정치화 된 일부 특수부 검사들도 있지만 충직하게 본분을 다하는 검사들도 많으니, 전원 해임 재임용 등으로 전체를 몰아 모욕감을 줄 필요는 없다는 언급의 일부를 떼어낸 것으로 말의 진의가 왜곡됐다"라고 설명했다.아래는 이 대통령이 엑스에 올린 전문이다.