주진우 의원도 "박형준 부산시장과 경선해야"

▲16일 오후 4시 부산시청 광장에서 지역 언론과 만나 국민의힘 이정현 공관위원장발 '박형준 부산시장 공천배제설' 논란에 대해 의견을 밝히고 있는 주진우(부산 해운대갑) 국회의원. 주 의원은 최근 부산시장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 김보성 관련사진보기