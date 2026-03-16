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광주전라

26.03.16 17:17최종 업데이트 26.03.16 17:17

74세 바리스타가 본 '김어준'과 민주 진보의 길

[주장] 내가 김어준을 신뢰하는 이유

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13일 유튜브 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>을 진행 중인 방송인 김어준씨
13일 유튜브 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>을 진행 중인 방송인 김어준씨 ⓒ 김어준의겸손은힘들다뉴스공장

여수 남도의 해변, 작은 카페를 공부방 삼아 커피를 내리는 나는 일흔넷의 바리스타다. 공기업에서 30년을 일하고 IMF 때 명퇴를 한 뒤, 소기업 운영을 거쳐 지금은 아내와 함께 황혼의 시간을 보내고 있다. 직접 정치의 장에 서본 적은 없으나, 박정희에 맞섰던 김대중의 대선 때부터 지금까지 민주 진보 진영이 국난을 극복해 온 과정을 누구보다 심도 있게 관찰해 온 평범하지만 깨어있는 시민이라 자부한다.

최근 언론과 정치권에서 김어준 총수를 둘러싼 격론이 뜨겁다. 특히 지난 3월 11일 '이재명 대통령 공소 취소 거래설' 보도 이후 논쟁은 더욱 격화되는 모양새다. 나는 16년 전, 40대 초반의 그를 '나꼼수'로 처음 만난 이후 지금까지 그의 모든 방송을 빼놓지 않고 들어온 애청자로서, 작금의 사태에 대한 나의 생각을 정리해 보고자 한다.

첫째, 김어준의 '일관성'은 신뢰의 근거다.

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내가 16년 동안 16살 연하인 그의 말에 귀를 기울여 온 이유는 단 하나다. 그는 변하지 않았고, 그의 자세는 일관되기 때문이다. 그는 특정 개인을 맹목적으로 옹호하지 않았다. 위헌적이고 불법적으로 권력을 휘두르는 자들에게는 맞섰고, 그 권력에 희생당한 이들에게는 그 희생의 크기만큼 발언의 기회를 주려 애썼다. 그가 만약 소신을 버리고 변절했다면 나 역시 진작에 그를 떠났을 것이다.

둘째, 비판자들은 그의 목소리를 제대로 들었는가.

그를 비난하는 언론인, 유튜버, 작가들에게 묻고 싶다. 당신들은 과연 그의 방송을 단 한 번이라도 빠뜨리지 않고 제대로 들어본 적이 있는가? 그의 비평과 해석은 언제나 일관된 궤적 위에 있다. 보수 정권 시절, 기성 언론들이 침묵할 때 김어준만큼 용기 있게 행동했는지 스스로 되돌아보길 바란다.

셋째, 차기 권력을 논하기엔 아직 '내란'이 끝나지 않았다.

민주당 내에서 벌써 차기 권력을 노리며 분열의 조짐을 보이는 이들이 있다면, 이는 대단히 시기상조다. 검찰개혁, 사법개혁, 언론개혁이라는 본질적인 숙제가 여전히 산적해 있다. 죽음의 문턱에서 살아 돌아와 헝클어진 나라를 바로 세우려 밤낮없이 국정을 살피는 대통령에 대한 예의가 아니며, 무엇보다 민주 진보 진영을 지탱하는 국민에 대한 예의가 아니다. 지금은 모두가 깊은 심호흡을 하며 대오를 정비해야 할 때다.

넷째, 민심의 바다는 평화롭다가도 거칠어진다.

정치의 세계는 바다와 같다. 때로는 평화롭지만 때로는 거친 파도가 모든 것을 덮치기도 한다. 30여 년간 정치판을 분석해 온 김어준이 이번 '공소 취소 거래설'에 주목한 이유도 아마 검찰의 숨은 발톱과 그 배후를 염려했기 때문일 것이다. 곁길로 빠지려는 무리들을 경계하고 본질을 꿰뚫어 보려는 그의 시각을 단순한 음모론으로 치부해서는 안 된다.

나는 오늘도 커피를 내리며 평화로운 세상을 기다린다. 원칙을 지키는 일은 쓰디쓴 에스프레소를 추출하는 것만큼이나 정교하고 인내심이 필요한 일이다. 민주 진보 진영이 부디 '일관성'이라는 가치를 잃지 않고, 거친 민심의 바다를 슬기롭게 항해해 나가길 바란다. 향기 은은한 드립커피 한 잔 권하고 싶다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 페이스북에도 실립니다.


#차기권력#김어준#민주진보

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정해도 (jy3go@hotmail) 내방

은퇴 후 여수 해변가에서 커피를 로스팅하고 내리면서 카페를 찾아 오는 뭇 남녀노소와 삶의 얘기를 공유하며, 살아온 지난 세상을 반추하고 급변하는 세상에 합류하려고 애쓰는 70대 초반의 노청년 입니다. 다만 불의을 용납하지 못하는 성정을 내려 놓지 못하여 가끔씩 가슴앓이를 합니다. 이 가슴 앓이를 누군가에게 알리고 싶습니다.



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